แร็พเปอร์สาว ‘Wonderframe’ (วันเดอร์ เฟรม) กลับมาพร้อมลุกส์ใหม่ใน EP Album “Yours (ยั่วส์) <3” เปิดตัวด้วยซิงเกิลแรก “So Big” เพลงเนื้อหาเซ็กซี่ สไตล์ ป๊อป, ฮิพฮอพ, แทร็ป กับท่าเต้นเผ็ชจนไฟลุกที่เจ้าตัวทุ่มเทสุดๆ แอบฟิตหุ่นและซ้อมเต้นหนักกว่า 7 เดือน

Wonderframe เล่าว่า “คือเฟรมอยากทำอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทายตัวเอง ด้วยแนวเพลงใหม่ๆ ฝึกสกิลใหม่ๆ และสร้างผลงานใหม่ๆ ออกมา ซึ่งสไตล์เพลงก็จะหลากหลาย จะมีความยากในตอนเริ่มที่เราต้องหาตรงกลาง หลังจากนั้นแค่ Go with the flow ค่ะ รวมถึงเสื้อผ้าหน้าผม เรียกว่าเปลี่ยนลุกส์ใหม่ให้ดูอินเตอร์ขึ้น มีความโตขึ้นและแอบเซ็กซี่เล็กๆ ค่ะ”

“ในส่วนของท่าเต้นที่ต้องเตรียมตัวนานกว่า 7 เดือนเลยค่ะ เริ่มเรียนตั้งแต่ Basic เน้นฝึก Twerk, เรียน Performance และออกกำลังกายแบบจัดเต็มเลย เหนื่อยแต่มีความสุขมากที่ได้เห็นตัวเองพัฒนาขึ้นทุกวันค่ะ ซึ่งเพลงแรกที่จะเปิดตัวชื่อว่าเพลง So Big มีเนื้อหาตรงตัวและ เปิดเผย ตอนถ่ายทำ MV สนุกมากๆ ค่ะ เฟรมทุ่มเทมาก มันเป็น Ep แรกของเราก็อยากให้ออกมาดีที่สุด หวังว่าทุกคนจะ Enjoy กับการฟังเพลงของเฟรมนะคะ”

ติดตามรับฟังและชมมิวสิควิดีโอได้ทาง YOUTUBE : Wonderframe รวมถึง : iTunes / JOOX / Spotify และ สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม และติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Instagram / Facebook / Tiktok : Wonderframe