ละมุนและมันส์พร้อมกันใน “คอนเสิร์ตนอกคอก” ของคนนอกคอก TheGru x Green Vintage The Street Ratchada พบ เขียนไขและวานิช, Safeplanet, คณะขวัญใจ, จุลโหฬาร, Southern Boys, เยนา, J.A.M, ไทยตรง และศิลปินเซอร์ไพรส์ เสาร์ที่ 16 ก.ค. 65 เวลา 14.00-23.00 น. ที่เดอะสตรีต รัชดา ชั้น 5 จำหน่ายบัตรทาง Inbox เพจนอกคอก m.me/NorkKorkMusic Festival ติดตามรายละเอียดที่ https://web.facebook.com/NorkKorkMusicFestival/

SM True ประกาศจัดคอนเสิร์ตตำนานเค-ป๊อป SUPER JUNIOR ใน SUPER JUNIOR WORLD TOUR-SUPER SHOW 9 : ROAD in BANGKOK เสาร์ที่ 30 ก.ค. 65 เวลา 18.00 น. และอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 65 เวลา 16.00 น. ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซื้อบัตรรอบสมาชิก SM True MEMBERSHIP เสาร์ที่ 9 ก.ค.65 เวลา 11.00-12.00 น. และรอบปกติ อาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 65 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven และเว็บไซต์ allticket.com/event/SUPERSHOW9

ใครที่ประทับใจบทเพลงสุดไพเราะในอดีตของวง สุนทราภรณ์ วงดนตรีระดับตำนาน ห้ามพลาด “ละครเวที สุนทราภรณ์ เพลงรักเพลงแผ่นดิน โดยเพลงเอก” ที่รวมศิลปินจากรายการเพลงเอกซีซั่น 1-2 มารวมตัวแสดงละครเวทีเป็น ครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็น ธัช กิตติธัช, พูลิม ณิชกานต์, นุ อนุกูล, อาย กุลนรี, โบ๊ท ปรัชญา, แบ็งค์ เฉลิมรัฐ, โก๊ะตุลย์ พันธนนท์, หลิน วลัญจ์รัช, แบ๋ม สิริรัตน์, แพรว จีรวัลย์ ร่วมนำแสดงโดย อาร์ม กรกันต์, หยา จรรยา ฯลฯ 12-14 ส.ค. 65 ที่โรงละคร เคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน เปิดขายบัตรทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร.0-2262-3456

GMM SHOW พาเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ THE CONCERT APPLICATION PRESENTS MARATHON CONCERT FEST เทศกาลคอนเสิร์ตที่รวม 16 คอนเสิร์ตไว้บนเวทีเดียว 2 วัน 2 รอบการแสดง รอบแรก 13 ส.ค. 65 กับ BIG ASS, BODYSLAM, BOMB AT TRACK, KLEAR, LABANOON, NUM KALA, PARADOX และ THE YERS รอบสอง 14 ส.ค. 65 กับ COCKTAIL, LOMOSONIC, PALMY, POTATO, SLOT MACHINE, TAITOSMITH, TILLY BIRDS และ THREE MAN DOWN ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จำหน่ายบัตรทางแอพฯ THE CONCERT หรือเว็บไซต์ THECONCERT.COM

บิลลี่ ไอริช นักร้องและนักแต่งเพลงวัย 20 ปี เจ้าของรางวัลแกรมมี่ 7 สมัย จะเดินทางมาเปิดการแสดงในเมืองไทยกับ Billie Eilish Happier Than Ever, The World Tour in Bangkok อังคารที่ 24 ส.ค.65 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จัดโดย ไลฟ์ เนชั่น เทโร เปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง www.livenation.co.th และที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา