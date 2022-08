เตรียมฮาปวดตับไปกับแอ๊กชั่นสุดป่วนทะลุทุกงานบ้าน The Way of the House husband (พ่อบ้านสุดเก๋า เดอะมูฟวี่) ไลฟ์แอ๊กชั่นฟอร์มโตดีกรีความเกรียนจัดเต็ม แบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

จากมังงะสุดฮิตยอดขาย 5.5 ล้านเล่มที่ถูกต่อยอดมาเป็น อนิเมะซีรีส์ขวัญใจผู้ชมทั้งเอเชีย วัดได้จากในช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดหนักอีกครั้ง ทำให้อนิเมะเรื่องนี้ได้รับการโหวตจากเหล่าผู้ชมกว่าแสนคนให้เป็น 1 ใน 10 โปรแกรมฮีลใจที่ดีที่สุดประจำปี 2021 เลยทีเดียว

แล้วงานนี้ในฉบับไลฟ์แอ๊กชั่นที่จะจัดเต็มความปั่นทะลุจอ และเพื่อให้สมการรอคอยของทุกคน นักแสดงหนุ่มซุป’ตาร์สุดเท่แห่งแดนอาทิตย์อุทัย ฮิโรชิ ทะมะกิ เจ้าของหุ่นฟิตเฟิร์ม คือผู้ถูกเลือกให้มา รับบท ทัตสึ คนอมตะ ยากูซ่าขาโหดที่ก้าวเข้าสู่โหมดพ่อศรีเรือนสุดฮา ซึ่งแฟนๆ ต่างลงความเห็นว่าเขาเป็น Good Choice ที่เหมาะสมสุดๆ

โดยเขาคนนี้เคยฝากฝีมือการแสดง เอาไว้ในซีรีส์ Nodame Cantabile (จังหวะรัก หัวใจดนตรี) จนสร้างความประทับใจกับผู้ชมทั่วเอเชียมาแล้วอย่างท่วมท้น รวมถึง ฉบับเดอะมูฟวี่ และยังมีผลงานดังๆ อีกมากมาย เช่น Evil and the Mask (2018), Love x Doc (2018), ซีรีส์ Dakara Korosenakatta (2022) และเคยพากย์เสียงญี่ปุ่นให้กับตัวละคร พระเอกในแฟรนไชส์ไดโนเสาร์เรื่องดังอย่าง Jurassic World อีกทั้งยังติดอันดับ 1 ใน 10 นักแสดงชายที่สาวๆ หลงใหลมากที่สุดในปี 2020 ทุกวันนี้ชื่อของทะมะกิยังคงความเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่นที่ไม่มีแผ่วลงเลยแม้แต่น้อย

ทะมะกิมาเปิดใจถึงการทำงาน โดยเมื่อถูกถามว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างที่ต้อง มารับบทนำในเมกะ โปรเจ็กต์สุดยิ่งใหญ่เรื่องนี้ เจ้าตัวบอกว่า “ตอนที่ได้ยินครั้งแรก ผมตกใจมาก ไม่นึกเลยว่าจะได้เป็นไลฟ์ แอ๊กชั่น คราวนี้ไม่เหมือน กับอนิเมะซีรีส์ แล้วแน่นอนผมคิดว่าฉบับหนังใหญ่นั้นต้องทำอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นให้สมกับที่หลายคนรอชม เพราะฉะนั้นตอนที่ถ่ายทำ ผมก็เลยคำนึงอยู่เสมอว่า จะต้องทำยังไง คนที่ดูจากจอยักษ์ในโรงหนังถึงจะอินกับการแสดงของผมมากที่สุดครับ”

ส่วนเรื่องฉากแอ๊กชั่นจัดเต็มแบบไม่ยั้งมือ ทะมะกิให้เครดิตกับ โทอิจิโร่ รูโตะ ผู้กำกับฯ ไปเต็มๆ ซึ่งในการถ่ายทำพวกเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยกันมาก “ในบทของผู้กำกับฯ มักจะใส่ฉากแอ๊กชั่นเข้ามาบ่อยๆ ซึ่งตอนที่อ่านบทก็คิดว่า กว่าจะเขียนมาได้ขนาดนี้คงจะลำบากน่าดูเลยครับ (หัวเราะ) แถมยังมีฉากขับรถไล่ล่าที่เขียนเอาไว้ลื่นไหลดีครับ แต่ก็คงจะลำบากน่าดู เพราะอย่างที่เห็นในตัวอย่าง ฉากขับรถไล่ล่านี้ แค่ทำตามที่เขียนไว้ในบท ก็ใช้เวลาถ่ายทำถึง 3 วันแล้วครับ ผมกับทีมงานต้องคิดถึงความปลอดภัย ใช้เวลาเตรียมพร้อมให้ดีในหนึ่งคัต และแต่ละคัตก็ต้องถ่ายทำอย่างพิถีพิถัน ดังนั้นพอเอาฉากทั้งหมดมาดูรวมกันแล้วก็เห็นว่าเป็นฉากที่มีแอ๊กชั่นที่น่าจดจำมากเลยละครับ”

เมื่อให้ฝากถึงแฟนๆ แอนิเมะซีรีส์ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ทะมะกิก็บอกว่า “ช่วงที่หนังออกฉาย ตอนที่ออกไปข้างนอกก็เคยถูกเด็กๆ ทักว่า ทัตสึ นี่นา! ด้วยครับ มันทำให้ผมดีใจมากเลยที่ได้รู้ว่ามีเด็กๆ ที่ดูและได้สนุกกับผลงานชิ้นนี้อย่างใสซื่อ การที่ผลงานเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นพูดคุยที่โรงเรียนทำให้ผมมีความสุขมาก รวมถึงช่วยทำให้ฉบับแอนิเมะซีรีส์ที่เคยฮิตอยู่แล้วก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งด้วย เพราะฉะนั้นการที่เวอร์ชั่นหนังโรงกำลังได้ออกฉายไปทั่วเอเชีย ผมก็หวังว่าผู้ชมเด็กๆ ที่ได้ดูจะรู้สึกสนุกสนานเหมือนกับภาคอนิเมะและจะไม่รู้สึกผิดหวังในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ แค่นี้ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งผมก็ดีใจแล้วครับ”

สมรภูมิที่ว่าโหดครั้งไหนก็ไม่เท่ากองงานบ้านที่สูงเป็นพะเนิน คารวะขอยอมเป็นศิษย์ให้กับลูกเพ่ ทัตสึ คนอมตะ พร้อมกันใน The Way of the Househusband (พ่อบ้านสุดเก๋า เดอะมูฟวี่) ฮากระจายแน่นอน 11 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์