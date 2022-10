สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) นำโดย อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคม แถลงข่าวการจัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2565” เชิญคนไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย พร้อมชวนคนรุ่นใหม่บริจาคเลือด “เติม ‘เลือดใหม่’ ช่วยคนไทย ไม่ขาดเลือด” ผ่าน Line OA “เลือดใหม่” ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

อัจฉรินทร์กล่าวว่า ในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ชาวจุฬาฯ ถือเป็นโอกาสอันดีในการ จัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยมหาราช เราตั้งสมาคมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่นการจัดตั้ง “กองทุนจุฬาสงเคราะห์” เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่อาจมีปัญหาด้านค่าครองชีพ ค่าเทอม ตลอดจนค่าอุปกรณ์การศึกษา รวมไปถึงเบี้ยเลี้ยง โดยเป็นทุนช่วยเหลือตลอดจนจบการศึกษา 4 ปี ทุกวันนี้มี 45 คนที่ขอรับทุนอยู่ และยังมีทุนอาหารกลางวัน โดยมี ผู้ขอรับทุนเกือบ 500 คน จากเดิมขอรับทุนเพียง 300 คน

ด้าน อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธาน คณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2565 กล่าวเสริมว่า ในช่วงเช้าวันที่ 23 ต.ค. จะมีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล และลานหน้าพระราชวังดุสิต ที่พิเศษคือปีนี้มีการจัดงาน กาล่าดินเนอร์ “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2565 : The Charity Gala Night” ที่ศาลาพระเกี้ยวกับคอนเสิร์ตการกุศล ภายใต้บรรยากาศย้อนไปในอดีตเมื่อกว่า 100 ปีก่อน โดยมีนักร้องและศิลปินนิสิตเก่าจุฬาฯ ชื่อดังมากมายเข้าร่วม รายได้สมทบกองทุนจุฬาสงเคราะห์ และเชิญชวนร่วมกันบริจาคในแคมเปญ Less is More

อีกภารกิจสำคัญคือการเชิญชวนบริจาคโลหิตในโครงการ “เติม ‘เลือดใหม่’ ช่วยคนไทย ไม่ขาดเลือด” โดย น.ส.ภัทรพร เลิศศิริโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ในฐานะประธานโครงการ CU Blood กล่าวว่า “CU Blood ถือเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมของนิสิตจุฬาฯ ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 10 ที่เราจัดกิจกรรม ตั้งเป้าเชิญชวนคนรุ่นใหม่ช่วยกันเติมเลือดใหม่เพื่อให้สภากาชาดไทยไม่ขาดเลือดตลอดทั้งปี และถือเป็นครั้งแรกที่นำเทคโนโลยี Line OA “เลือดใหม่” เข้ามาช่วยจัดการการบริจาคเลือด โดยไลน์จะช่วยเตือนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการบริจาคเลือดครั้งต่อไป ใกล้สถานที่รับบริจาคเลือดที่ไหนก็บริจาคที่นั่น เพียงแจ้งรหัสที่ลงทะเบียนไว้

