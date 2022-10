กทม. – เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง ซอยนิมิตใหม่ 22 เขตคลองสามวา กทม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายศูนย์พัฒนาชุมชน รวม และภาคีเครือข่าย เปิด “ศูนย์สุขภาวะชุมชน” ดูแลกลุ่มเปราะบางและคนในชุมชน โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า จากปัญหาโรคโควิด-19 ซ้ำเติมคุณภาพชีวิตให้เลวร้ายลง ทำให้ 80% ต้องตกงาน ไม่มีรายได้ ขาดหลักประกัน ทางสังคมและสุขภาพ สอดคล้องกับรายงาน Profiles Of The New Poor Due To The COVID-19 Pandemic ของธนาคารโลก (2020) ที่ระบุว่า โควิดทำให้คนทั่วโลก 71-100 ล้านคน มีสถานะยากจนแร้นแค้นอย่างรุนแรง และทำให้เกิด “คนจนใหม่” (The New Poor) คนที่เคยมีฐานะดี มีรายได้กลายเป็นคนยากจน เพิ่มขึ้น 8.8-9.2%

นางภรณีกล่าวว่า การจัดตั้ง “ศูนย์สุขภาวะชุมชน” ขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการจากรัฐหลายรูปแบบ เชื่อว่าทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้