ศิลปินคันทรีชาย โทมัส เรตต์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างซิงเกิลอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในวงการเพลงคันทรี มาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่จากสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 6 Where We Started ด้วยการร่วมงานกับ เคที่ เพอร์รี่ ในซิงเกิลที่มีชื่อเดียวกันกับอัลบั้ม Where We Started พร้อมปล่อยมิวสิควิดีโอกำกับการแสดงโดย แพทริก เทรซี

“การทำงานกับเคที่ เป็นอะไรที่เราเข้ากันได้ดีมาก ตั้งแต่เริ่มต้นการทำเพลงใน สตูดิโอ ไปจนถึงการแสดงในรายการ American Idol จนถึงมิวสิควิดีโอเพลงนี้ สิ่งที่เธอใส่มันลงไปทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ของผมพิเศษมากเลยครับ” โทมัส เรตต์ กล่าว

ทางด้านเคที่เสริมว่า “ฉันชอบที่ได้เข้าไปสร้างโลกในฝันให้กับเพลง Where We Started มันทำให้ฉันได้ย้อนกลับไปถึงรากเหง้าของการเป็นนักร้องและ นักแต่งเพลงในเมืองแนชวิลล์ที่ฉันเริ่มต้นขึ้น”

สิบปีหลังเซ็นสัญญากับ The Valory Music Co. ของ Big Machine Label Group โทมัส เรตต์ ก็มีผลงานยอดขายในระดับมัลติ-แพลทินัม ถึง 19 ชิ้น และเพลงฮิตอันดับ 1 ที่ได้รับการรับรองระดับโกลด์, สตรีมมิ่งอีกกว่า 12 พันล้านครั้ง เขาได้รับรางวัล ACM Awards จำนวน 8 รางวัล รวมถึง Entertainer of the Year, 2 รางวัล CMA Awards, การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล GRAMMY Awards ด้วยกัน 5 ครั้ง รวมทั้งถ้วยรางวัลจาก CMT Music Awards, Billboard Awards และ iHeartRadio Awards ด้วย นอกจากนี้เขายังได้รับ 2 รางวัล CMA Triple Play

สตูดิโออัลบั้มที่ 6 Where We Started วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ https://tr.lnk.to/WhereWeStartedVD พร้อมซิงเกิลก่อนหน้า Half of Me ฟีเจอริ่ง ไรลีย์ กรีน ซึ่งปัจจุบันติดอันดับ Top 5 ในรายการวิทยุเพลงคันทรี