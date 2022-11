‘ซออินกุก’พลิกลุกส์สุดร้าย

นำทีมเดือดProject Wolf Hunting

เสาร์สด

ผลงานสุดเดือด Project Wolf Hunting (เรือคลั่งเกมล่าเดนมนุษย์) ภาพยนตร์แอ๊กชั่นระทึกขวัญท้าคอหนังใจถึง ผลงานของผู้กำกับฯ คิมฮงซอน ปรมาจารย์ด้านหนังเขย่าขวัญและอาชญากรรมของเกาหลี

ครั้งนี้เขาจับเอาตำรวจมาปะทะวายร้ายบนเรือขนส่งนักโทษที่ไร้ทางหนี เมื่อได้เวลา เรือคลั่งออกจากฝั่ง ขนนักโทษประหารเดนมนุษย์ 47 ชีวิต จากมะนิลา ฟิลิปปินส์ สู่กรุงโซล เกาหลีใต้

หนังสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลก ด้วยการถูกเลือกไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโปรแกรม มิดไนต์ แมดเนส ของเทศกาล Toronto International Film Festival ครั้งที่ 47 เป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์เกาหลีถูกเชิญไปฉายที่ TIFF ในรอบ 16 ปี นับจาก The Host ผลงานของ บงจุนโฮ

นอกจากนี้ยังถูกเชิญให้ไปฉายที่ French Etrange fiFilm festival ครั้งที่ 28 เป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพของหนังเป็นอย่างดี ยังไม่พอยังถูกเชิญให้ไปฉายที่ U.S. Fantastic Fest Horror Competition ซึ่งถือว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งของหนังแนวสยองขวัญในทวีปอเมริกาเหนือ

แอนนิก มานุต ผู้จัดโปรแกรมของเทศกาล Fantastic Fest ให้เหตุผลที่เลือก Project Wolf Hunting ไปฉายว่า “มันเป็นหนังที่เหมาะกับการเปิดศักราชใหม่ของวงการภาพยนตร์เกาหลี และเต็มไปด้วยตัวละครสุดวิปริต”

ปิดท้ายด้วยการถูกเชิญไปฉายที่ Sitges International Fantastic Film Festival ซึ่งเวทีนี้ Project Wolf Hunting สามารถคว้าสองรางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลขวัญใจนักวิจารณ์ และเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม มาครอง

ความเข้มข้นของหนังไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเดือดเลือดสาด แต่ยังเป็นสุดยอด โปรเจ็กต์ที่รวมนักแสดงชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ซออินกุก (Reply 1997, Doom at Your Service), จางดงยุน (School 2017, The Tale of Nokdu), ซองดงอิล (Reply 1988, Metamorphosis), พัคโฮซาน (Penthouse 2-3, Prison Playbook), จองโซมิน (Because This Is My First Life, Alchemy of Soul), โกชางซอก (Be with You, Encounter) และ จางยองนัม (It’s Okay to Not Be Okay, Seobok)

ผู้กำกับฯ คิมฮงซอน พูดถึงไอเดียในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยบอกว่า “ผมอยากลองทำหนังที่มีแนวไม่เหมือนใครมานานแล้ว ระหว่างที่ผมอยู่ในขั้นหาแรงบันดาลใจ ผมได้อ่านบทความเกี่ยวกับการคนส่งผู้ต้องหาชาวเกาหลี 47 คนจากฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2017 ผมคิดว่า จะมันขนาดไหนถ้านั่นไม่ได้เป็นจุดจบ แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่อง นี่แหละคือที่มาของ Project Wolf Hunting”

ซึ่งครั้งนี้ได้มีการจำลองเรือขนส่งลำใหญ่เพื่อใช้ในการถ่ายทำ “ผมจำลองเรือ ฟรอนเทียร์ ไททัน ตามสารคดีเกี่ยวกับเรือขนส่ง ขั้นแรกผมร่างแบบคร่าวๆ ร่วมกับผู้กำกับศิลป์ จากนั้นเริ่มวางแปลนว่าจะวางกล้องมุมไหนเพื่อให้มันออกมาดูสมจริงที่สุด เรือ ฟรอนเทียร์ ไททัน มีชีวิตขึ้นมาได้จากการถ่ายใน สตูดิโอและเรือจริงๆ”

นอกจากนี้ คิมฮงซอน ยังใส่ใจกับการถ่ายทำในพื้นที่จำกัด อย่างเช่น คุกลอยน้ำกลางมหาสมุทรแปซิฟิก โดยให้เหตุผลว่า “เรื่องนี้เป็นหนังแอ๊กชั่นที่เต็มไปด้วยฉากตูมตาม เพราะฉะนั้นความปลอดภัยในการถ่ายทำของทีมงานและนักแสดงมาเป็นอันดับหนึ่ง”

ส่วนทริกในการกำกับนักแสดงในการเล่นฉากแอ๊กชั่น ผู้กำกับฯ คนดังบอกว่า “ฉาก แอ๊กชั่น Project Wolf Hunting เน้นไปที่ความสมจริง ผมมักบอกทุกคนว่าตัวละครในเรื่อง ‘ไม่ฆ่าก็ถูกฆ่า’ จากนั้นผมให้พวกเขาสนุกได้ตามใจเลย”

สำหรับหนึ่งในนักแสดงนำ หนุ่มหล่อ ซออินกุก ที่ปกติจะมาในลุกส์หล่อใส งานนี้ขอพลิกบทบาทท้าทายมาเป็นจอมวายร้ายชนิดหาตัวจับยาก

โดยเขารับบทเป็น พัคจงดู ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม และหัวหน้าแก๊งอาชญากรรม เขาใช้ความกลัวปกครองแก๊งเดนสังคมของเขา พัคจงดู เป็นคนเหี้ยมโหดโดยธรรมชาติ เขามีแผนร้ายจ้องยึดเรือ ฟรอนเทียร์ ไททัน มาบงการตามใจ

งานนี้เพื่อให้สมกับบทบาทวายร้ายเต็มขั้น ซออินกุก ทุ่มเทเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาถึง 16 กิโลกรัม ทำรอยสักเต็มตัว และต้องพูด คำสบถ รับประกันทุกคนจะลืมภาพพระเอก สุดหล่อแสนดีแบบเดิมๆ ของเขาไปเลย

“ถามว่าการเข้าถึงบทบาทตัวละครนี้ยากสำหรับผมไหม แน่นอนเลยว่ายาก และผมก็มีความกังวล พัคจงดู เป็นตัววายร้ายที่ใครๆ ก็กลัว ความโหดร้ายของเขาเผยให้เห็น ตั้งแต่แรก เขาทำแบบนั้นเพื่อที่จะได้ควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายๆ”

“ความร้ายกาจของเขาอธิบายได้ทั้งส่วนของการแสดงออกและก็ภาพรอยสักเต็มตัว แม้ว่าเขาจะไม่ใช่เด็ก แต่เขาก็ยังโตไม่พอที่จะเป็นหัวโจก ดังนั้นผมจึงคิดถึงจุดที่ว่าอะไร เป็นสิ่งที่ตัวละครตัวนี้ต้องให้ความสำคัญ นอกจากความโหดร้าย ผมคิดว่าเขาจำเป็นต้องมีออร่าความน่ากลัว ผมก็เลยเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเองบิ๊กไซซ์ขึ้น ผมอยากจะให้ได้ในขั้นของพวกผู้ต่อสู้ UFC เลย มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากการเป็นหมาป่าทั่วไปกับหมาป่าที่ดุร้าย”

“ส่วนเรื่องของรอยสักทั่วทั้งตัวที่เห็นในเรื่อง ตอนที่ผมได้คุยกับทีมงาน พวกเขาบอกว่าสมัยก่อนต้องวาดทุกอย่าง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง ในการทำรอยสักแบบนี้ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นในตอนนี้ เราใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมง ที่จะแปะสติ๊กเกอร์รอยสักลงไป การออกแบบลายก็มาจาก ผู้กำกับฯและช่างสัก ผมเองก็ช่วยออกความคิดเห็นบ้าง ซึ่งทุกอย่างก็ออกมาอย่างดีครับ”

เตรียมระห่ำเลือดสาดไปกับโปรเจ็กต์คลั่งบนเรือนรกกลางทะเลสุดโหด ไร้กฎหมาย ไร้ทางหนี ใครจะอยู่ใครจะไป ใน Project Wolf Hunting (เรือคลั่งเกมล่าเดนมนุษย์) ได้แล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์