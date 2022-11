ปั้นเชฟน้อย อร่อยรักษ์โลก

สดจากเยาวชน

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันเชฟสากล 2022 เนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล จับมือสมาคม เชฟโลก จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทำอาหารให้เด็กรุ่นใหม่ ภายใต้ธีม “Growing A Healthy Future” มุ่งเสริมสร้างแนวคิดการเลือก รับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพและตามหลักโภชนาการเด็ก เพื่อให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีในอนาคต พร้อมจุดประกายความฝันและแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ที่รักการทำอาหารสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ ด้วยการส่งมอบทักษะและความรู้ใหม่ๆ ในการปรุงอาหาร ให้เชฟน้อยมาฝึกฝนทำอาหารจากพืชจานเด็ดด้วยวัตถุดิบ Plant-based food หรืออาหารจากพืช แบรนด์ Harvest Gourmet

น.ส.เครือวัลย์ วรุณไพจิตร ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร และเนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า กล่าวว่าด้วยความมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนไทยในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อโลกและดีต่อใจ ผ่านวิธีการ เรียนรู้ง่ายๆ ด้วยการทำเวิร์กช็อป ได้รับเกียรติจากสอง ผู้เชี่ยวชาญในวงการอาหาร ทั้งเชฟระดับโลกและกูรู ด้านอาหาร Plant-based มาให้ข้อมูลความรู้ผ่านกิจกรรมที่มากไปกว่าการสอนทำอาหาร แต่ยังส่งต่อแรงบันดาลใจ จุดประกายความฝันของเด็กๆ ที่ชอบทำอาหารได้มาลองลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อสานฝันการเป็นเชฟมืออาชีพ ต่อไปในอนาคต

“กิจกรรมนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งการตอกย้ำความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสนับสนุนด้านโภชนาการเด็ก เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เยาวชนไทย สอดรับกับพันธกิจหลักที่เราทำมาโดยตลอด ผ่านโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี มุ่งปลูกฝัง 3 สุขนิสัยสำคัญ แก่เยาวชน ได้แก่ กินอาหารให้หลากหลาย เพิ่มผักผลไม้ เลือกดื่มน้ำเปล่าและขยันขยับ เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น” น.ส.เครือวัลย์กล่าว

งานนี้เด็กๆ ที่มาร่วมทำกิจกรรมยังได้ลองสร้างสรรค์เมนูอร่อยที่อัดแน่นด้วยประโยชน์จากพืช โดย เชฟโอลิวิเย่ร์ คาสเทลล่า พร้อม เชฟโอ กฤษฎา ผามั่ง มาร่วมเผยสูตรเมนูใหม่ Plant-based beef burger with mushroom sauce และ Plant-based Cutlet on spinach leaves, grilled potatoes with tomato concasse ที่ทำง่าย ใช้วัตถุดิบ Plant-based ที่ให้โปรตีนสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทดแทนเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังร่วมพูดคุยสร้าง แรงบันดาลใจในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพเชฟอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ปูเป้ ปิยะรัตน์ มุกุระ ผู้เชี่ยวชาญด้าน อาหารจากพืช ลูกไม้หล่น ไม่ไกลต้นของมิชลินสตาร์เชฟ วิชิต มุกุระ มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร Plant-based ที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อโลก พร้อมแนะนำหลักโภชนาการรวมถึงสารอาหารที่ได้รับอย่างเหมาะสมจากวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารในวันนี้ อาทิ แครอตและผักโขมที่อุดมด้วยวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา เห็ดที่มีวิตามินบี ช่วยลดความเหนื่อยล้า บำรุงสมองและระบบประสาท เป็นต้น

เด็กๆ ที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองวันเชฟสากลครั้งนี้กลับบ้านไปพร้อมความรู้คู่ความสนุกอย่างเต็มอิ่ม