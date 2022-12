ได้เวลาออกผจญภัยกันอีกครั้ง เมื่อแมวเหมียวนักดาบ ทาสนมผู้รักการท้าทายมฤตยู ขวัญใจทุกคนกลับมาอีกครั้ง

หลัง “Puss in Boots” โกยเงินมากมาย ภาคต่อขอกลับมาพบน้องๆ หนูๆ ใน “Puss in Boots : The Last Wish” หรือ “พุซ อิน บู๊ทส์ 2” นั่นเอง

ตัวละคร “พุซ อิน บู๊ทส์” ปรากฏตัวครั้งแรกใน “Shrek 2” และเขาก็กลายเป็นตัวขโมยซีนที่โด่งดังระดับโลกทันที

จากนั้นพุซร่วมแสดงในภาพยนตร์ภาคต่อของ “Shrek” อีกสองเรื่อง และภาพยนตร์เดี่ยวของตัวเขาเองด้วย

นี่เป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษที่ดรีมเวิร์กส์ แอนิเมชั่น นำเสนอการผจญภัยครั้งใหม่ในจักรวาลของเชร็ค เมื่อ “พุซ อิน บู๊ทส์” อาชญากรผู้กล้าหาญค้นพบว่าความหลงใหลในอันตรายและการเพิกเฉยต่อความปลอดภัยของเขาก่อเกิดผลเสียร้ายแรง

“พุซ” เผาผลาญชีวิตแปดในเก้าชีวิตของเขา ไปเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าเขาจะเลิกนับมันไปนานแล้วก็ตาม การทวงคืนชีวิต เหล่านั้นกลับคืนมาจะส่ง “พุซ อิน บู๊ทส์” ไปสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาจน ถึงปัจจุบัน

แอนโตนิโอ แบนเดอรัส กลับมาให้เสียงพากย์เป็น “พุซ อิน บู๊ทส์” ผู้เลื่องชื่ออีกครั้ง

ในขณะที่ “พุซ อิน บู๊ทส์” เริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เข้าไปในป่าไพรดำเพื่อค้นหาดาวอำนวยพรในตำนานและฟื้นฟูชีวิตที่ดับสิ้นไปของเขา

แต่ด้วยชีวิตที่เหลืออยู่เพียงชีวิตเดียว พุซต้องถ่อมตนและขอความช่วยเหลือจากอดีตคู่หูและคู่ปรับของเขา นั่นคือ “คิตตี้ ซอฟต์พอว์ส” ที่น่าหลงใหล

ในภารกิจของพวกเขา “พุซ” และ “คิตตี้” จะได้รับความช่วยเหลือจาก “เปริโต้” เจ้าตูบนิสัยขี้โวยวาย ช่างพูด และร่าเริงแบบไม่สลด แม้พวกเขาจะ ไม่เต็มใจก็ตาม

ฮีโร่ทั้งสามคนต้องเร่งแซงหน้า “โกลดี้” และครอบครัวมาเฟียสามหมี อันได้แก่ แม่หมี พ่อหมี และลูกหมี รวมถึง “วูล์ฟ” นักล่าค่าหัวร่างใหญ่ตัวร้ายผู้หมายตา “พุซ” เป็นเหยื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้ว…

ร่วมผจญภัยไปกับเจ้าเหมียวตัวแสบและผองเพื่อนใน “พุซ อิน บู๊ทส์ 2” เริ่ม 29 ธ.ค.นี้ ในโรงภาพยนตร์

ธนรัตน์ นครกัณฑ์