หลังจากที่ศิลปินวงดัง MAROON 5 (มารูนไฟว์) เปิดฉากเอเชียทัวร์ที่ประเทศสิงคโปร์อย่างอลังการ ก่อนจะเดินทางไปเปิดการแสดงต่อที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้, โตเกียวและโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น, มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ล่าสุด MAROON 5 (มารูนไฟว์) ก็ได้กลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันในเมืองไทยอีกครั้ง พร้อมจัดเต็มความยิ่งใหญ่กว่าที่เคยกับ MAROON 5 WORLD TOUR 2022 (มารูน ไฟว์ เวิลด์ ทัวร์ 2022) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 6 ของพวกเขาแล้วที่ได้เดินทางมาเปิดการแสดงให้แฟนเพลงชาวไทยได้ชมกัน

โดยสุดยอดวงป๊อปร็อกสัญชาติอเมริกันจากลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย MAROON 5 (มารูนไฟว์) เป็นหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 พวกเขาเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่ถึง 3 รางวัล และเป็นวงที่ประสบ ความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Billboard Hot 100 โดยมีผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตถึง 32 เพลง และมี 15 เพลงฮิตติดชาร์ตท็อป 10

อีกทั้งพวกเขายังครองสถิติเพลงฮิตอันดับ 1 ถึง 11 เพลง และติดอันดับท็อป 10 ถึง 22 เพลงในชาร์ตท็อป 40

นอกจากนี้ MAROON 5 (มารูนไฟว์) ยังมียอดผู้ฟังบน Spotify มากกว่า 45 ล้านคนต่อเดือนอีกด้วย และหลังจากจบทัวร์ “2021” พวกเขาได้เปิดการแสดงไปแล้วมากกว่า 750 โชว์ ให้แฟนๆ ได้ชมมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยทำยอดขายบัตรเข้าชมไปได้มากกว่า 7,500,000 ใบ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเป็น “1 ในศิลปินที่ทัวร์ ขายดีที่สุดในโลก”

และกับการเดินทางมาเปิดการแสดงในเมืองไทยของพวกเขาอีกครั้ง ใน “MAROON 5 WORLD TOUR 2022” (มารูน ไฟว์ เวิลด์ ทัวร์ 2022) วงป๊อปร็อกระดับโลก MAROON 5 (มารูนไฟว์) ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงเป็นสุดยอดเอ็นเตอร์ เทนเนอร์แห่งยุค ระเบิดความมันแบบจัดหนัก จัดเต็ม และยิ่งใหญ่กว่าเดิมไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตในเมืองไทยครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขา โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ชมปลอดภัยและสนุกกับการชมการแสดงได้อย่างเต็มอิ่ม

งานนี้แฟนเพลงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายหมื่นคนต่างหลั่งไหลทยอยเดินทางมารอชมการแสดงของศิลปินในดวงใจกันตั้งแต่ช่วงบ่าย พอถึงช่วงหัวค่ำก็เปิดเวทีด้วยดีเจ Mr.Mailbox ที่มาโชว์อุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศความสนุก เรียกน้ำย่อยความมันให้กับผู้ชมให้ได้โยกตามเบาๆ ก่อนที่ MAROON 5 (มารูนไฟว์) จะปรากฏตัวขึ้นพร้อมเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง Moves Like Jagger เรียกเสียงกรี๊ดต้อนรับจากแฟนเพลงกระหึ่ม

จากนั้นพวกเขาก็ขนเพลงฮิตมาเอาใจแฟนเพลงรัวๆ โชว์แบบ Non-Stop อีกกว่า 20 เพลง ทั้ง This Love, Stereo Hearts, One More Night, Animals, Love Somebody, Makes Me Wonder, Harder to Breathe และเพลง Payphone ในเวอร์ชั่นอะคูสติก

นอกจากนี้ยังมีเพลง Don’t Wanna Know, Cold, Sunday Morning และ Girls Like You ก่อนจะอังกอร์ด้วยเพลง Daylight, Memories และเพลงฮิตอย่าง She Will Be Loved ที่โชว์ช่วงแรกของเพลงเป็นเวอร์ชั่นอะคูสติกและช่วงหลังเป็นเวอร์ชั่นดนตรีสดสุดมัน ก่อนที่พวกเขาจะปิดคอนเสิร์ตด้วยเพลงฮิต Sugar ที่หนุ่ม อดัม เลอวีน ถอดเสื้อโชว์หุ่นเซ็กซี่และอวดรอยสักตั้งแต่ก่อนเริ่มเพลง เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังกระหึ่มสนามราชมังคลาฯ เป็นการปิดท้ายการแสดงครั้งนี้ได้อย่างน่าประทับใจ

การเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ MAROON 5 (มารูนไฟว์) นอกจากเพลงที่พวกเขาขนมาเล่นเอาใจแฟนเพลงในเมืองไทยแล้ว โปรดักชั่นก็จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยจอแอลอีดีขนาดยักษ์ เห็นความหล่อของหนุ่มอดัมแบบชัดแจ๋ว แสง สี และเสียงที่ดังกระหึ่มราชมังคลากีฬาสถาน และที่สำคัญแม้อากาศบ้านเราจะร้อนระอุ แต่คอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มอดัมก็ยังโชว์พลังในการแสดง ทั้งร้อง เล่น และเอ็นเตอร์เทนแฟนเพลงได้อย่างเต็มอิ่มตลอดการแสดงกว่า 1 ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียว

เรียกว่าคุ้มค่าสมการรอคอยและเป็นการกลับมาโชว์อย่างสมศักดิ์ศรีของวงป๊อปร็อกระดับโลกอีกครั้ง