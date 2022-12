เป็นการส่งท้ายปลายปีที่สนุกจุใจวัยรุ่นยุค 90’s กับปรากฏการณ์การรวมตัวของศิลปินดังระดับตำนานในรอบเกือบ 10 ปี สำหรับ COOLfahrenheit ร่วมกับ อำพลฟูดส์ 35 ปี และ คามูซี Present “RS Meeting Concert 2022 : Dance Marathon ปลายปี…ถึงทีเต้น” คอนเสิร์ตใหญ่เอาใจแฟนเพลงที่#โตมากับ อาร์เอส ให้กลับมาออกสเต็ปสุดเท่แบบกิ๊บเก๋ ยูเรก้า เปลี่ยนฮอลล์ อิมแพ็ค อารีน่า ให้กลายเป็นฟลอร์โชว์ท่าแดนซ์แบบเต็มพื้นที่อีกครั้ง เมื่อสัปดาห์ก่อน

บรรยากาศความคึกคักสตาร์ตตั้งแต่วินาทีแรกกับช่วง Dance Machine ที่พาทุกคนเริ่มขยับวอร์มอัพร่างกายแบบมาราธอนไปกับเพลงสนุกๆ “ดูมั้ย” จากคู่หูดูโอ ‘ลิฟท์-ออย’ ตามด้วยเพลง “กระดุ๊กกระดิ๊ก” ของสาว ‘โมเม’ ต่อเนื่อง “เท้าไฟ” จากหนุ่ม ‘ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง’ ตามด้วย “ถอนสายบัว – นุ๊ก สุทธิดา”, “สมชายจรดปลายเท้า – เต๋า สมชาย”, “ตะลึง – อนัน อันวา”, “โธ่เอ๊ย – บาซู”, “ท่าเดียว – ไวตามิน เอ”, “ชั้บ ชั้บ ชั้บ – เจมส์ เรืองศักดิ์”, “หน้ากาก – โดม ปกรณ์ ลัม” และเพลง “เกรงใจ” ของ “แร็พเตอร์” ที่ศิลปินทุกคนขึ้นมาร่วมเต้นท่าฮิตแบบว่าเกรงใจไปพร้อมๆ กับแฟนเพลงในฮอลล์อย่างสนุกสนาน ก่อนจะพักพูดทักทายแฟนๆ

จากนั้นก็พาทุกคนย้อนวันหวานไปสู่วัยรุ่นวุ่นรักใน ช่วงรักใสๆ ผูกไว้ที่คอซอง กับเพลง “ยิ่งรักเธอ – โดม”, “แอบมีเธอ – ลิฟท์-ออย” และ “คิดถึงเธอ – แร็พเตอร์” ก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศ ช่วงเทศกาลงานโรงเรียน ที่ทุกคนจะต้องคิดถึงงานกีฬาสีในเพลง “CHEER – บาซู”, “ปอด ปอด” เวอร์ชั่นของ 2 หนุ่ม ‘ลิฟท์-ออย’, “รสปูอัด” เวอร์ชั่น ‘ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง-เต๋า สมชาย’ ก่อนไปต่อกับหนุ่ม ‘อนัน อันวา’ ที่พาเต้นเพลงมันส์ “DING DONG”, “JUMBO MAMBO – ไวตามิน เอ”, “GO GO GO – แร็พเตอร์” และ “SHA-LA-LA-LA” เวอร์ชั่น 3 สาว ‘โมเม-นุ๊ก-เด็บบี้’

สนุกกันต่อกับ “HEY! อันตราย – โดม ปกรณ์ ลัม”, “ข้าวมันไก่ – เจมส์ เรืองศักดิ์”, “ดีมากเลย” ของ ‘The X-Venture เจมส์ – โดม’ และ “ปรากฏการณ์” จาก 3 หนุ่ม ‘เจมส์-โดม-จอนนี่’

ก่อนที่จะหมุนหาเพลงช้าอกหักใน ช่วงเจ็บหนักเพราะรักเฮิร์ธ กับ “มือที่สาม – ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง”, “โลกทั้งใบให้นายคนเดียว” จากคู่ขวัญวันหวาน ‘เต๋า สมชาย – นุ๊ก สุทธิดา’, “นิ้วก้อย” ของ ‘ลิฟท์-ออย’, “อย่าพูดเลย” จาก “แร็พเตอร์” และเพลงที่ทุกคนร้องตามลั่น “ไม่อาจ เปลี่ยนใจ – เจมส์ เรืองศักดิ์” ก่อนจะเริ่มตัดใจกับเพลง ไม่เอาคืน, ไม่มีเหตุผล ของแขกเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ ‘ดัง พันกร’

พักเรื่องเศร้ามาเข้าสู่ช่วง The Final Marathon กิโลเมตรสุดท้ายที่ไปเต้นกันต่อกับเพลงแดนซ์ “Siren Love – เจมส์ เรืองศักดิ์”, “เล่นอะไรไม่รู้..บ้า – อนัน อันวา”, “รมณ์บ่จอย” ของ ‘ลิฟท์-ออย’ และเมดเลย์เพลงน่ารักใสๆ “เป็นอันสลบ – นุ๊ก, ก๊อตซิลล่า – โมเม” และ “UFO” เวอร์ชั่น ‘โมเม-นุ๊ก’, “ท้องไม่รับ” เวอร์ชั่น ‘ดัง-โดม’, “เพียงจำไว้” เวอร์ชั่น ‘โดม – บาซู’ ก่อนเข้าสู่เพลง “ลำตัด 2001 และ ผีฟ้าปาร์ตี้” จาก “บาซู” แล้วไปโยกกันต่อกับ “หลุดโลก – ไวตามิน เอ”, “บอดี้การ์ด – เต๋า สมชาย”, “ลื่น Feat. ลื่นมากเชื่อยาก” ระหว่าง ‘ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง’ กับ “แร็พเตอร์”, “ใช่เลย (Oh Yes!) – แร็พเตอร์”

จากนั้นศิลปินทั้ง 16 คนก็กลับขึ้นมาบนเวทีพาแฟนคลับทั้งฮอลล์เต้นท่าโหนรถเมล์ไปพร้อมๆ กันกับเพลง “เกรงใจ” เป็นการส่งท้ายความสนุก ความสุข ความทรงจำสุดประทับใจของวัยรุ่นในยุค 90’s ที่ #โตมากับอาร์เอส