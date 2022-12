เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้แหล่งกำเนิดน้ำ การใช้ประโยชน์จากน้ำและการอนุรักษ์น้ำจากประสบการณ์จริง ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ดำเนินโครงการมิตซุยกุ ปีที่ 2 โดยร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยจังหวัดระยอง (RILA) และศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา EEC จัด “ค่ายรักษ์น้ำ” ที่จังหวัดนครนายก พร้อมจัดกิจกรรมระดมความคิด “คืนสมดุลให้น้ำ คืนสมดุลให้โลก” แชร์ไอเดียการส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างร่วมกันดูแลแหล่งน้ำและธรรมชาติในชุมชนให้ยั่งยืน

กิจกรรมหลากหลายแบบที่จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมสายน้ำสร้างชีวิต กิจกรรมในห้องเรียนธรรมชาติ การเดินทางของสายน้ำ และสำรวจสิ่งมีชีวิตในสายน้ำ กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดในหัวข้อ “Give Balance to the Water and the World : คืนสมดุลให้น้ำ คืนสมดุลให้โลก”

อเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) กล่าวว่า กิจกรรมทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนกลไกช่วยให้คุณครูและนักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสจุดกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่ง ก็คือแหล่งต้นน้ำ ตลอดจนการเดินทางของสายน้ำและการตรวจสุขภาพของน้ำที่ดี เพื่อต่อยอดแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในการอนุรักษ์น้ำ

ด้าน คุณครูนุก ศุภลักษณ์ ธรรมษา คุณครูจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) บอกเล่าว่า การเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำมากยิ่งขึ้น เห็นการพัฒนาในด้านศักยภาพและความคิดของเด็กๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจากการระดมความคิดในหลากหลายแง่มุม การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำจะช่วยต่อยอดให้คุณครูนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เด็กๆ ในโรงเรียน โดยเราตั้งใจจัดตั้งกิจกรรมสำหรับนักเรียนในระยะยาวเพื่อกระจายความรู้ไปยังชุมชนและจังหวัดระยองให้มีผืนน้ำที่อุดมสมบูรณ์สำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

น้องม่อน อัคคณัฐ ทิพย์เทียมรัตน์ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เผยว่า ตื่นเต้นและสนุกมากที่มาเรียนรู้ธรรมชาติในหลากหลายมุม ได้มาเจอธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก แม่น้ำ

และสัตว์หลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าในจังหวัดนครนายก จากการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้เข้าใจและเห็นคุณค่า ความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มากยิ่งขึ้น เห็นภาพคำว่า “No Water No Life” ชัดเจนขึ้น

“ผมจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปบอกต่อเพื่อนๆ ในโรงเรียนและครอบครัว ให้ทุกคนเห็นคุณค่าทรัพยากรน้ำ และช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อให้เด็กๆ อย่างพวกผมและทุกคนมีน้ำใช้กันนานๆ ครับ” น้องม่อนกล่าว ทิ้งท้าย