บันเทิงต่างประเทศ



พุซ อิน บู๊ทส์ 2

เรื่องราวบทใหม่จากเทพนิยาย เชร็ค ใน Puss in Boots 2 : The Last Wish (พุซ อิน บู๊ทส์ 2) เมื่อ พุซ อิน บู๊ทส์ (พากย์เสียงโดย แอนโทนิโอ แบนเดอรัส) แมวเหมียวนักดาบผู้เลื่องชื่อ เริ่มต้นการ เดินทางครั้งใหญ่ เข้าไปในป่าไพรดำ เพื่อค้นหาดาวอำนวยพรในตำนาน และฟื้นฟูชีวิตที่ดับสิ้นไปของเขา แต่ด้วยชีวิตที่เหลืออยู่เพียงชีวิตเดียว พุซจะต้องถ่อมตนและ ขอความช่วยเหลือจากอดีตคู่หูและคู่ปรับของเขาอย่าง คิตตี้ ซอฟต์พอว์ส (พากย์เสียงโดย ซัลมา ฮาเย็ก)

ฝ่าวิวาห์ระห่ำ

ภาพยนตร์แอ๊กชั่นคอมเมดี้ Shotgun Wedding (ฝ่าวิวาห์ระห่ำ) เมื่องานวิวาห์สุดโรแมนติกบนเกาะสวรรค์กลายเป็นงานวิวาห์สุดป่วนที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน ดาร์ซี่ (เจนนิเฟอร์ โลเปซ) และ ทอม (จอช ดูฮาเมล) คู่บ่าว-สาวที่กำลังเตรียมเข้าพิธีวิวาห์ ต้องมาเจอเหตุการณ์ตึงเครียดเมื่อญาติของทั้งสองฝ่ายเขม่นกัน แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือดันมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามาจับตัวแขกในงานเป็นตัวประกัน งานนี้เลยกลายจากวิวาห์หวานเป็นวิวาห์บ้าระห่ำ

กษัตริย์ที่สาบสูญ

จากเรื่องจริงพลิกโลก สู่ภาพยนตร์ The Lost King (กษัตริย์ที่สาบสูญ) เมื่อ พระอัฐิสัณฐานของ พระเจ้าริชาร์ดที่ 3 (แฮร์รี่ ลอยด์) ซึ่งสูญหายไปกว่า 500 ปี ถูกขุดพบอยู่ใต้ลานจอดรถเทศบาลเมืองเลสเตอร์ จนนำไปสู่การค้นพบความจริงที่ว่าพระองค์ไม่ใช่กษัตริย์ทรราชแห่งประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างที่ถูกใส่ร้ายกัน นำโดย ฟิลลิปปา แลงก์ลีย์ (แซลลี่ ฮอว์กินส์) นักเขียนบทภาพยนตร์ชาวเอดินบะระ ที่ตั้งใจจะทำภาพยนตร์เกี่ยวกับกษัตริย์ผู้นี้และพยายามแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์จอมปลอมนั้นแท้จริงแล้วถูกเขียนโดยผู้ชนะ!

ทั้ง 3 เรื่อง เข้าฉายให้ชม 29 ธันวาคม ในโรงภาพยนตร์