นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดเผยว่า แตร บุญยะเลี้ยง หรือ กระแต อาร์สยาม ซีอีโอ บริษัท แอมเร็ซ จำกัด แบรนด์เครื่องสำอาง KATHY COSMETICS ทุ่มงบโฆษณา จัดกิจกรรมการตลาดครั้งแรกระหว่างธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจเครื่องสำอาง ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ของเครื่องสำอาง KATHY ในสื่อโรงภาพยนตร์แบบครบวงจร ทั้งสื่อในโรงหนัง, สื่อในอาคาร และสื่อนอกอาคาร โดยหนังโฆษณาเลือก เผยแพร่ในช่วงที่หนังเรื่องดัง “Avatar 2 : The Way of Water” เข้าฉาย