คอหนังเทศฟินส่งท้ายปีที่ผ่านมา กับ Avatar : The Way of Water ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ภาคต่อที่แฟนๆ รอคอยกันมายาวนานถึง 13 ปี

ส่วนในปีนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อม เพราะมีหนังดีๆ จ่อคิวมาให้ดูกันอีกเพียบ ทั้งแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่ขาดไม่ได้ หนังแอ๊กชั่นสนั่นจอ หนังแฟรนไชส์ ไลฟ์แอ๊กชั่น แอนิเมชั่น ฯลฯ

เริ่มกันที่ครึ่งปีแรก ฮีโร่มนุษย์มด พร้อมประกาศศักดาใน Ant-Man and the Wasp : Quantumania ภาพยนตร์ลำดับที่ 3 ของ Ant-Man และเป็นภาพยนตร์เปิดเฟสที่ 5 ของจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล หลังส่งท้ายเฟส 4 ไปด้วยเรื่อง Black Panther : Wakanda Forever เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ซึ่งในภาคนี้จะเปิดตัวจอมวายร้ายที่หลายคนรอคอย Kang the Conqueror ที่รับบทโดย โจนาธาน เมเยอร์ส

สำหรับจักรวาลขยายของทางค่ายดีซี ก็ส่ง SHAZAM! FURY OF THE GODS ภาคต่อของ SHAZAM! มาให้ชม ภาคที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม ขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจคนใหม่ได้สำเร็จ

และเพื่อให้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี ตามที่ผู้กำกับฯ เดวิด เอฟ. แซนด์เบิร์ก บอกไว้ว่า หนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มใหญ่ ก็ต้องมาควบคู่กับซูเปอร์วายร้ายฟอร์มแจ่ม งานนี้เลยคว้าตัว 2 นักแสดงหญิงตัวท็อป เฮเลน เมียร์เรน และ ลูซี ลิว มารับบทตัวร้ายสายแข็ง ที่หนุ่มๆ ต้องยกมือย้อมแพ้

อีกหนึ่งหนังภาคต่อ สำหรับคอแอ๊กชั่นมันส์เดือด John Wick : Chapter 4 จากภาคแรกจนถึงภาคนี้ดีกรีความร้อนแรงไม่มีแผ่ว สุดหล่อ คีอานู รีฟส์ ในบทนักฆ่า จอห์น วิก ประกาศในงาน CCXP 2022 อีเวนต์บันเทิงยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2022 ซึ่งจัดขึ้นที่เซาเปาโล บราซิล ว่า “การกลับมาของ จอห์น วิค ครั้งนี้ ทะเยอทะยานขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ ด้าน เป็นจักรวาลที่กว้างขึ้น ฉากแอ๊กชั่นที่ดุเดือดขึ้น ยาวขึ้น และซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม เป็นหนังแอ๊กชั่นที่ยากที่สุดสำหรับผมตั้งแต่เคยแสดงมา”

เพิ่มดีกรีเดือดให้สุดกับแอ๊กชั่นสตาร์ฝั่งเอเชีย ดอนนี่ เยน ในบท เคน เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของ จอห์น วิก ที่แค่ในหนังตัวอย่างที่ปล่อยออกมา ก็ปะทะกันมันส์ระห่ำแล้ว

ภาพยนตร์แฟนตาซีผจญภัยผสมความฮา Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves เมื่อโจรเจ้าเสน่ห์และกลุ่มนักผจญภัยที่รวมตัวกันออกปล้นครั้งใหญ่ แต่กลับต้องเจอเรื่องราวสุดโกลาหล หนังสร้างจาก Dungeons & Dragons บอร์ดเกมยอดฮิตแนวสวมบทบาทเป็นตัวละครที่มีมาตั้งแต่ปี 1974 นำแสดงโดย คริส ไพน์, ฮิวจ์ แกรนต์, มิเชล ร็อดริเกซ, โซเฟีย ลิลลิส, จัสติส สมิธ

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสีสันสุดคัลเลอร์ฟูล The Super Mario Bros. Movie เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างจากวิดีโอเกมดัง Mario ของค่ายนินเทนโด

ได้นักแสดงระดับเอ-ลิสต์มาพากย์เสียงให้ตัวการ์ตูนในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น คริส แพรตต์ ที่พากย์เป็น มาริโอ สาวสวย อันยา เทย์เลอร์-จอย พากย์เป็น เจ้าหญิงพีช หนุ่มสายฮา แจ๊ก แบล็ก พากย์เป็น บาวเซอร์ อีกหนึ่งหนุ่มที่ฮาไม่แพ้กัน เซ็ธ โรแกน พากย์เป็น ดองกี คอง ฯลฯ

เอาใจสายหนังสยองขวัญกันบ้าง กับ Evil Dead Rise ภาพยนตร์แฟรนไชส์ลำดับที่ 5 ของ Evil Dead อีกหนึ่งหนังกระตุกขวัญขึ้นหิ้ง ที่สายหนังผี เทใจให้

เริ่มแรกเรื่องนี้วางแพลนไว้ว่าจะเข้าฉายทาง HBO Max ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว แต่เปลี่ยนแผนจับมาลงจอใหญ่ในปีนี้แทน หนังจะโฟกัสที่ 2 สาวพี่น้อง เอลลี (อลิสสา ซูเธอร์แลนด์) และ เบธ (ลิลี ซัลลิแวน) ที่ค้นพบตำราปริศนา ซึ่งนำมาซึ่งการปลุกปีศาจร้ายให้คืนชีพ

ได้เวลาของเหล่าผู้พิทักษ์สายเกรียนออกโรงเรียกเรตติ้ง ใน Guardians of the Galaxy Vol. 3 ที่รอคอยกันมานานพอสมควร นับนิ้วดูก็ราว 6 ปี จาก Vol.2 เป็นภาพยนตร์ลำดับที่ 32 และเป็นหนึ่งในเฟส 5 ของจักรวาลภาพยนตร์ มาร์เวล

ภายหลังการโจมตีที่รุนแรง ปีเตอร์ ควิลล์ (คริส แพรตต์) ก็ต้องนำทีมเหล่าผู้พิทักษ์ไปทำภารกิจสุดอันตราย เพื่อปกป้องจักรวาล และรักษาทีมของพวกเขาไม่ให้สูญสลายไป

สำหรับสายเร็วแรงทะลุจักรวาล ต้องไม่พลาด พวกเขากลับมาแล้ว ทีมซิ่งเจ้าประจำ ครั้งนี้มากับ Fast X ซึ่งเป็นเรื่องแรกในภาค 10 ของแฟรนไชส์หนัง Fast & Furious ส่วนเรื่องที่สอง จะตามมาในปีหน้า 2024 และคาดว่าจะเป็นภาคสุดท้ายปิดฉากหนังเรื่องนี้

หนังไลฟ์แอ๊กชั่น จากการ์ตูนมาเป็นภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดง The Little Mermaid ที่เกิดดราม่าตั้งแต่เริ่มประกาศสร้าง เมื่อสาวผิวสีผมดำลูกครึ่ง แอฟริกัน-อเมริกัน ฮัลลี เบลีย์ ถูกเลือกให้มารับบทเด่นเป็นเงือกน้อย แอเรียล

โดยแฟนๆ ไม่พอใจที่ ดิสนีย์ ค่ายผู้สร้าง พรากเอาความทรงจำภาพลักษณ์เงือกน้อยในวัยเด็กของพวกเขาที่ต้องมีผิวขาวและผมสีแดงไป

แอนิเมชั่นเจ้าของรางวัลออสการ์ ล่าสุดภาคใหม่ Spider-Man : Across the Spider-Verse จะพูดถึงเรื่องราวของ ไมล์ส โมราเลส หนุ่มน้อยที่ได้รับพลังแมงมุม เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสไปเดอร์แมนอีกคน ที่มีวิถีแตกต่างจาก ปีเตอร์ พาร์กเกอร์ ไอ้แมงมุม ที่หลายต่อหลายคนคุ้นเคย

ก่อนหน้า คริส มิลเลอร์ หนึ่งในผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์ ได้เปิดเผยว่า ไมล์สกำลังจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่แตกต่างในชีวิต เขาต้องหาทางออกว่าตัวเองเป็นใคร และใครบ้างที่สำคัญต่อ ชีวิตเขา ในฐานะของวัยรุ่นมันมีคำถามมากมายที่ทุกคนน่าจะเคยถามตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะถูกนำเสนอออกมาอย่างยิ่งใหญ่ ในระดับซูเปอร์ฮีโร่หลากมิติกันเลยทีเดียว

หนังหุ่นยนต์แปลงร่าง Transformers : Rise of the Beasts การกลับมาของแอ๊กชั่นและปรากฏการณ์ที่ครองใจผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลก ครั้งนี้จะพากลับไปในการผจญภัยรอบโลกช่วงยุคทศวรรษ 90 กับเหล่าออโตบ็อตส์ พร้อมกับการแนะนำสายเลือดใหม่ของทรานส์ฟอร์เมอร์ส แม็กซิมัลส์ ในการต่อสู้บนโลกระหว่างออโตบ็อตส์และดีเซ็ปติคอนส์

เว้นช่วงห่างมานานนน… 15 ปี ตอนนี้เรากำลังจะได้ดูการผจญภัยครั้งใหม่ของ อินเดียน่า โจนส์ หรือ อินดี้ ศาสตราจารย์ และนักโบราณคดี ในหนัง Indiana Jones and the Dial of Destiny กันแล้ว

แฮริสัน ฟอร์ด ที่เล่นบทนี้มาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ แม้ภาคนี้จะดู สูงวัย แต่ยังคงมาดเก๋าไว้ไม่เปลี่ยน ครั้งนี้ อินดี้ ในวัยเกษียณ ที่ชีวิตควรจะสงบเงียบ กลับต้องออกเดินทางผจญภัยอีกครั้ง ร่วมกับ เฮเลนา (ฟีบี วอลเลอร์-บริดจ์) ลูกสาวทูนหัวของเขา

นั่นคือหนังในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนครึ่งหลัง ของปี ยังคงมีมาอีกเป็นกองทัพ แฟนคลับซูเปอร์ฮีโร่สาวต้องไม่พลาด The Marvels แม่มางานนี้รับประกันเหล่าร้ายมีหนาว นี่เป็นหนึ่งในหนังจากค่ายมาร์เวล

เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากมินิซีรีส์เรื่อง Ms.Marvel ที่ออกอากาศทางดิสนีย์พลัส เมื่อปี ที่แล้ว

โดยเรื่องราวใน The Marvels สามสาว Captain Marvel, Ms. Marvel และ Monica Rambeau จะสลับที่กันทุกครั้งที่พวกเธอใช้พลัง ทำให้ทั้งสามคนต้องร่วมมือกันค้นหาว่าสาเหตุดังกล่าวนั้นเกิดมาจากอะไร

ตุ๊กตาบาร์บี้ขวัญใจคุณน้องคุณหนู จะลุกขึ้นมามีชีวิตในแบบฉบับคนแสดง ในภาพยนตร์สีสันสุดสดใสเรื่อง Barbie โดยได้สาวสวยฝีมือแถวหน้าอย่าง มาร์โก ร็อบบี แปลงโฉมเป็น บาร์บี้ ส่วนหนุ่มหล่อ ไรอัน กลอสลิง เป็น เคน พระเอกของเรื่อง งานนี้แฟนๆ เทใจว่าทั้งคู่พลิกโฉมออกมาได้ตรงตามคาแร็กเตอร์ต้นฉบับแบบเป๊ะเว่อร์

และมาปูพรมรอต้อนรับฮีโร่คนใหม่ จากค่าย DC ในหนัง Blue Beetle ฮีโร่ละตินอเมริกันคนแรกบนจอภาพยนตร์

บลู บีเทิล เป็นตัวละครในหนังสือการ์ตูนที่เผยโฉมครั้งแรกเมื่อปี 1939 เจมี เรเยส เด็กหนุ่มธรรมดา ที่เจอเข้ากับ สการับ แมลงศักดิ์สิทธิ์แห่งไอยคุปต์ ทำให้เขาได้กลายเป็นมนุษย์พลังวิเศษ บลู บีเทิล

ได้ โชโล มาริดูเอญญา หนุ่มนักแสดงชาวอเมริกัน เชื้อสายเม็กซิโก คิวบา และเอกวาดอร์ มารับบท บลู บีเทิล

หนังสยองขวัญ The Nun 2 ซึ่งเป็นหนึ่งใน The Conjuring Universe จักรวาลหนังสายหลอน และเรื่องนี้เป็นภาคต่อของ The Nun ที่ออกมาให้ชมเมื่อปี 2018 ซึ่งความหลอนพุ่งปรี๊ดขึ้นหลายเท่าอย่างแน่นอน

ในครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น 4 ปีให้หลังจากภาคแรก เมื่อแม่ชีไอรีน ต้องเผชิญหน้ากับผีแม่ชีอีกครั้ง หลังจากมีบาทหลวงถูกฆาตกรรม

หนังไซ-ไฟแฟนตาซี Dune : Part Two ก็มาเช่นกัน กับทีมนักแสดงเดิมยกเซ็ต ไม่ว่าจะเป็น ทิโมธี ชาลาเมต์, เซนดายา, รีเบ๊กกา เฟอร์กูสัน, ฮาเวียร์ บาเด็ม, จอส โบรลิน, สเตลแลน สกาสการ์ด เสริมทัพด้วยสมาชิกใหม่สุดไฉไลอย่าง ฟลอเรนซ์ พิวจ์, ออสติน บัตเลอร์, เลอา แซดู, คริสโตเฟอร์ วอลเคน

ภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของการต่อสู้เรียกร้องความเท่าเทียม The Hunger Games กำลังจะกลับมา ใน The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes ซึ่งเป็นเรื่องราว 60 กว่าปีก่อนที่เราจะมีสาวแกร่งอย่าง แคตนิส เอฟเวอร์ดีน

หนังพาย้อนไปทำความรู้จักประธานาธิบดีสโนว์ ในช่วงวัยหนุ่ม เราจะได้รู้กันว่าอะไรที่หล่อหลอมให้ชายคนนี้กลายมาเป็นผู้นำเผด็จการ

พาดำดิ่งสู่โลกใต้น้ำกันอีกครั้งกับซูเปอร์ฮีโร่ลูกครึ่งมนุษย์และชาวแอตแลนติส Aquaman and the Lost Kingdom พร้อมสร้างตำนานบทใหม่ ในการกอบกู้โลก

เมื่อ Aquaman ต้องผ่านอุปสรรคมากมายเพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ และเขาต้องพาพันธมิตรใหม่ ร่วมปกป้องแอตแลนติส รวมทั้งโลก ใบนี้ จากหายนะที่ไม่อาจย้อนกลับได้

เห็นรายชื่อแต่ละเรื่องแล้ว คาดว่าเหล่าคอหนังคงต้องเตรียมหยอดกระปุกไว้แต่เนิ่นๆ