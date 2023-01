กรี๊ดกันยาวๆ ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว สำหรับสายคอนเสิร์ตศิลปินดังต่างแดน ปีที่แล้วที่ว่าเยอะ ปีนี้มีมากันอีกเพียบ

เชื่อว่าซ้อมร้องซ้อมเต้นเอาไว้พร้อมแล้ว เพราะฉะนั้นไปลุยกันเลย

เปิดต้นปีมาได้เวลาทักทายกับสาวๆ ที่ทั่วโลกหลงรัก เจนี่-โรเซ่-ลิซ่า-จีซู เกิร์ลแก๊ง BLACKPINK หลังรอคอยกันมานาน โดย 4 สาวเตรียมมาสาดความมันส์ใส่เหล่า BLINK ในคอนเสิร์ต THE BORN PINK WORLD TOUR

ซึ่งเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้สาวๆ เตรียมพร้อมบุก 42 เมืองใหญ่ทั่วโลก ส่วนที่ไทยได้เจอกัน 2 วันติด เสาร์ที่ 7 และ อาทิตย์ที่ 8 มกราคม ณ สนามศุภชลาศัย

ส่วนงานนี้แม้ไม่ใช่คอนเสิร์ต แต่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ กับเวทีประกาศรางวัลใหญ่ของวงการเพลงเคป๊อป Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 หรือ GDA ที่จะมาจัดกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน บ้านเรา ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ 7 มกราคม

เห็นรายชื่อศิลปินแต่ละคนที่มา ก็ตาลุกวาวแล้ว ไม่ว่าจะเป็น PSY, j-hope, Younha, New Jeans, Le SSerafim, Seventeen, Stray Kids, ENHYPEN, Treasure (G)-IDLE, BE’O, BIG Naughty, IVE

ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ที่ อัลตรา อารีน่า ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC มากรี๊ดต้อนรับ 4 หนุ่ม The Rose คิมอูซอง-พัคโดจุน-อีฮาจุน-อีแจฮยอง กับ The Rose “HEAL TOGETHER” World Tour ซึ่งเป็นเวิลด์ทัวร์ครั้งที่สี่ของพวกเขา ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในชิคาโก สหรัฐอเมริกา

สำหรับหนุ่มๆ The Rose นั้น เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วอย่างน้อย 20 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งมีผลงานเพลงประกอบซีรีส์หลายเรื่องด้วยกัน อาทิ Itaewon Class, Tofu Personified, Stranger From Hell

ส่วนค่ายฮิพฮอพแถวหน้าของเกาหลี AOMG ก็พา 4 หนุ่ม SIMON DOMINIC, GRAY, LOCO, YUGYEOM และ 1 สาว LEEHI แท็กทีมกันมาพร้อมระเบิดความฟิน ใน [FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR IN BANGKOK 2023 ฤกษ์ดีศุกร์ 13 มกราคม ที่ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ เพลงดีเพลงเด็ดรับประกันขนมาให้ฟังอย่างจุใจแน่นอน

ด้านหนุ่ม JAY B แห่ง GOT7 หลังเจ้าตัวได้มาเปิดคอนเสิร์ต 2022 WORLD TOUR JAY B “TAPE: PRESS PAUSE” in Bangkok สามวันติดเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นเขาบอกไว้ว่า แล้วเราจะได้พบกันอีก

ตอนนี้เจ้าตัวทำตามสัญญา กลับมาจัดคอนเสิร์ตอังกอร์ 2022 WORLD TOUR JAY B TAPE : PRESS PAUSE [ENCORE IN BANGKOK] เสาร์ 21 และ อาทิตย์ 22 มกราคม ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เรียกว่าไม่ปล่อยให้เหล่าอากาเซ่ต้อง รอกันนาน

ต่อกันด้วยอีกหนึ่งบอยแบนด์ฮอต ENHYPEN ของ 7 หนุ่ม Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo และ Ni-ki ที่เตรียมมาจัดเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในไทย ENHYPEN WORLD TOUR MANIFESTO in BANGKOK เวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ของพวกเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยเดินสายทั้งในเอเชียและอเมริกา และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ส่วนเหล่า ENGENE ไทย ได้สนุกกัน 2 วันติด เสาร์ที่ 28 และ อาทิตย์ที่ 29 มกราคม ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

เกิร์ลกรุ๊ปสุดแซ่บ!!! ที่เพิ่งจะคัมแบ๊กกับมินิอัลบั้มชุดที่ 12 ในชื่อ MIC ON เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา กำลังจะมากับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในไทยครั้งแรก MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] BANGKOK มูมู่ไทยเตรียมตัวให้พร้อม พบกับ 4 สาว MAMAMOO ที่ประกอบไปด้วย โซลาร์, มุนบยอล, ฮวีอิน และ ฮวาซา วันอาทิตย์ 29 มกราคม เจอกันแน่นอน!! ที่ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี

ห่างออกมาไม่กี่วัน STAY ชาวไทยได้หายคิดถึงกันแน่ ในคอนเสิร์ต STRAY KIDS 2ND WORLD TOUR “MANIAC” Live in Bangkok ของ 8 หนุ่ม Stray Kids ที่ประกอบด้วย บังชาน, อีโนว, ชางบิน, ฮยอนจิน, ฮัน, เฟลิกซ์, ซึงมิน และ ไอ.เอ็น. วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์- วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

แล้วก็มาถึงแฟนมีตครั้งแรกในไทยของหนุ่ม อีแจอุค พระเอกจากซีรีส์ฮิต ALCHEMY OF SOULS ทั้ง 2 ซีซั่น กับ 2023 LEE JAE WOOK ASIA TOUR FAN MEETING IN BANGKOK 4 กุมภาพันธ์ ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ งานนี้มีข่าวแว่วมาว่าหนุ่มฮอตเตรียมจัดเซอร์ไพรส์เด็ดที่ทุกคนต้องกรี๊ดสลบเป็นของขวัญกันอีกด้วย

สำหรับบรรดาเหล่านางสนมทั้งหลาย ชวนมาเข้าเฝ้าฝ่าบาท อีฮอน หนุ่ม คิมยองแด พระเอกจากซีรีส์ย้อนยุค The Forbidden Marriage ที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมือง ใน FLYOUNGDAE’ FALL IN LOVE YOUNGDAE THAILAND วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ณ SHOW DC HALL ศูนย์การค้า SHOW DC ทีเด็ดมีมาฝากอีกเช่นกัน

มาชุ่มฉ่ำหัวใจกับสุดหล่อ BAEKHO ที่จะนำอัลบั้มเดี่ยวล่าสุด <Absolute Zero> ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว กับเพลง No Rules มาร้องสดๆ ให้แฟนชาวไทยได้ฟังแบบใกล้ชิด

จัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ตเดี่ยว ที่เขาจะมาร้อง มาเต้นให้ได้หายคิดถึง กับงาน 2023 BAEKHO MINI CONCERT <BAEKHoney DAY> IN BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ยูเนี่ยนฮอลล์ 2 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์

สำหรับคนที่รอคอยหัวหน้าฮง ผู้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจาก ซีรีส์ฮิต Hometown Cha Cha Cha ด้วยใจจดจ่อ เจอกันแน่กับ หนุ่ม คิมซอนโฮ ใน 2023 KIM SEON HO ASIA TOUR IN THAILAND < ONE, TWO, THREE. SMILE > จัดให้ 2 วันเต็มอิ่มต้อนรับวันวาเลนไทน์กันไปเลย พุธที่ 11 และ พฤหัสฯ ที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ส่วนหนุ่ม พัคจินยอง หรือ จินยองGOT7 ที่มีกำหนดเข้าประจำการรับใช้ชาติในปีนี้ เลยขอมาสนุกกันให้จุใจ กับเหล่าแฟนคลับก่อน จะห่างหายกันไป 2 ปี ใน 2023 Park Jin Young Fanconcert ‘Rendezvous’ in Bangkok : Secret Meeting Between You and Me เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ และ อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ยูเนี่ยน ฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์

ฟินแบบจุกๆ กับศิลปินดังฝั่งเกาหลีไปแล้ว ก็มาเอาใจคอเพลงสายตะวันตกกันบ้าง

ได้เวลาของนักร้องสาวจากนอร์เวย์ AURORA เจ้าของเพลงฮิตกระหึ่มติ๊กต็อกอย่าง Cure For Me บินลัดฟ้ามาโชว์เสียงใสๆ ให้ได้ฟังพร้อมชวน Feet Dance กันใน THE GODS WE CAN TOUCH TOUR 23 กุมภาพันธ์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์

บอยแบนด์สัญชาติไอริช Westlife ที่โด่งดังถึงขีดสุดในช่วงปลายยุค 90 ต่อเนื่องยุค 2000 มาจนถึงปัจจุบัน มีเพลงฮิตติดหูมากมาย อาทิ My Love, Swear It Again, Uptown Girl ฯลฯ พร้อมกลับมาเยือนไทยเป็นครั้งที่ 3 ในคอนเสิร์ต Westlife The Wild Dreams Tour ที่อิมแพ็ค อารีน่า 28 กุมภาพันธ์

สำหรับ Wild Dreams Tour ของพวกเขาในครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นที่อังกฤษ เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ทุกโชว์แฟนๆ ร้องตามกันได้ทุกเพลง

ด้านวงอเมริกันป๊อปร็อก OneRepublic พร้อมเยือนไทยรอบที่สามเช่นกัน ในคอนเสิร์ต OneRepublic Live in Concert วันที่ 3 มีนาคม ณ อิมแพ็ค อารีน่า

โดยการมาเยือนเอเชียครั้งนี้ นอกจาก เปิดโชว์ที่ไทยแล้ว พวกเขายังมีคิวขึ้นแสดง ในอีก 4 เมืองใหญ่ ได้แก่ สิงคโปร์, กัวลาลัมเปอร์, ไทเป และ โตเกียว อีกด้วย

นักร้องหนุ่มสุดแนว แฮร์รี่ สไตลส์ ที่เพิ่งจะโสดหมาดๆ หลังเลิกรากับแฟนสาวรุ่นพี่ดีกรีนักแสดงและผู้กำกับฯ มือหนึ่ง โอลิเวีย ไวลด์ งานนี้หนุ่มหล่อพร้อมมาชวนแฟนๆ โยกไปกับเขาแบบฟรีสไตล์ในคอนเสิร์ตใหญ่ HARRY STYLES PRESENTS LOVE ON TOUR 2023 BANGKOK เสาร์ 11 มีนาคม ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ย้อนกลับมาที่เกาหลี เจอกับหนุ่มหล่อ เสน่ห์ล้น ซงคัง จากซีรีส์ดังหลายต่อหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Sweet Home, Navillera, Nevertheless ฯลฯ ที่พร้อมมาแจกความน่ารัก ให้แฟนชาวไทยหลงใหลมากกว่าเดิม ใน 2023 SONG KANG ASIA FANMEETING TOUR ‘MOMENT’ IN BANGKOK อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

และก็ได้เวลาของ Bryan Adams ร็อกสตาร์ระดับตำนานจากยุค 80 ที่พร้อมลุยเอเชียเริ่มต้นที่โซล สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่เขามาเปิดการแสดงที่เมืองไทย โดยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า Bryan Adams So Happy It Hurts Tour in Bangkok ศุกร์ 17 มีนาคม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

สำหรับทัวร์ครั้งนี้ Bryan Adams ใช้ชื่อเดียวกับอัลบั้มล่าสุดของเขา So Happy It Hurts กล่าวถึงช่วงเวลาที่โลกต่างวุ่นวาย กับโรคระบาด เพื่อให้ทุกคนยังมีความสุขแม้ จะเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบาก สมกับเป็นเจ้าพ่อเพลงร็อกฟีลกู๊ดตัวจริง

อีกหนึ่งเกิร์ลแก๊ง 5 สาว จากเกาหลี ITZY เยจี-ลีอา-รยูจิน-แชรยอง-ยูนา พร้อมแล้วกับ ITZY THE 1ST WORLD TOUR < CHECKMATE > BANGKOK เหล่า MIDZY พบกับพวกเธอได้ เสาร์ที่ 8 เมษายน ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

แค่ช่วงต้นปี ก็มีคอนเสิร์ตดีๆ มาให้ชมกันมากมายชนิดเลือกไม่ถูก ส่วนหลังจากนี้จะมีใครมากันอีกบ้าง ต้องคอยติดตาม