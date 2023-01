ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มอบของขวัญแทนใจ ให้น้องคนพิเศษ” ในพิธีเปิดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 : มหัศจรรย์วันหนังสือ ในวันอังคารที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. บริเวณโถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบการแสดงเปิดงานจาก “น้องเสือ” ครูสอนเต้นจิตอาสา จากภาพยนตร์โฆษณา ร่วมมอบหนังสือและกิฟต์เวาเชอร์ให้น้องๆ เด็กพิเศษ จากมูลนิธิ Five For All เพื่อนำไปเลือกสรรหนังสือเล่มโปรดภายในงานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

พร้อมเอาใจหนอนหนังสือตลอด 10 วัน เลือกสรรหนังสือในงาน วันที่ 10-19 ม.ค. 2566 พบหนังสือดีพร้อมโซนเครื่องเขียนและกิจกรรมทุกวัน พบปะพูดคุยนักเขียนชื่อดัง สำนักพิมพ์ชั้นนำ กิจกรรมแนะแนวเตรียมตัวสอบและการศึกษาต่อ กิจกรรมเวิร์กช็อป นิยายดัง หนังละคร กิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว

สนใจบริจาคหนังสือใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์ วันนี้-19 ม.ค. 2566 สอบถามโทร. 0-2218-9893