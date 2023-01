สนุกและอบอุ่น ในวอร์บี้ ยามะ

สดจากเยาวชน

สร้างปรากฏการณ์มอบความอบอุ่นให้น้องๆ หนูๆ ทุกเพศ ทุกวัย สำหรับเจ้านกสีเหลืองจอมกวน “วอร์บี้” ในนิทรรศการ It’s me, Warbie! The Inside World of Warbie Yama ที่น่ารักอบอุ่น ชวนให้อมยิ้มไปกับความน่ารักแบบกวนๆ ของเจ้านกวอร์บี้ จนอดใจไม่ไหวต้องมาชวนรู้จักที่มาที่ไปของเจ้านกตัวนี้ พร้อมเข้าสู่ Inside World ของ “วอร์บี้ ยามะ” ไปด้วยกัน

วอร์บี้ ยามะ มีจุดเริ่มต้นจากแอนิเมชั่นเรื่อง Cheez…z เรื่องราวของคุณลุงยามะ ที่พยายามถ่ายรูปเจ้านกสีเหลืองจอมกวน วอร์บี้ ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2008 และได้รับรางวัลและการเสนอชื่อในเทศกาลภาพยนตร์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะในอเมริกาและประเทศอื่นๆ มากมาย

ภายในนิทรรศการย้อนเรื่องราวจุดเริ่มต้นนี้อีกครั้ง ในวอร์บี้ ยามะ บนจอใหญ่ มีการฉายแอนิเมชั่น Cheezz เรื่องราวต้นฉบับของวอร์บี้ ยามะ และแอนิเมชั่นเรื่องสั้นใหม่ๆ จากอรุษ (Arut) และศิลปินที่ร่วมงานกับวอร์บี้ ยามะ ผู้เข้าชมจะได้ชมเรื่องราวของวอร์บี้ ยามะ บนจอขนาดใหญ่พร้อมที่นั่ง 100 ที่นั่งอย่างตื่นตาตื่นใจ นับเป็นงานแรกที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก จัดแสดงผลงานในห้องนิทรรศการขนาดใหญ่

หลายคนยังคงเข้าใจว่าวอร์บี้คือลูกเจี๊ยบหรือเป็ด แต่แท้จริงแล้ววอร์บี้คือนกจอมกวนสีเหลืองผู้ที่ชอบมองข้างตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนที่คิดว่าตัวเองรู้ทันคนอื่น นิสัยอันโดดเด่นของวอร์บี้ที่ทำให้แฟนๆ ทั่วโลกตกหลุมรัก คือแม้วอร์บี้เป็นนกที่ดูหน้าตากวน แต่ภายในนั้นจิตใจดีและสนุกสนานกับการกินเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าเป็นของโปรดล่ะก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลย

วอร์บี้ ยามะ สร้างสรรค์โดยศิลปินไทย Arut หรือ อรุษ ตันตสิรินทร์ หนึ่งในศิลปินไทยที่โด่งดังไปไกลระดับโลก และไม่ได้มีแค่ วอร์บี้ ยามะ เท่านั้น อรุษยังสร้างสรรค์ตัวละครอีกมากมายที่มาสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้แฟนๆ อาทิ ฟีบี้ เพื่อนสนิทของวอร์บี้ เจ้านกร่าเริงตัวชมพูจอมซุ่มซามและอ่อนไหวในบางครั้ง ฟีบี้ตามวอร์บี้ออกมาจากโลกแห่งความลับและมักเป็นที่รักของคนในเมือง

มะลิ คุณป้าผู้มอบความรักและสนุกสนานจากการตัดเย็บเสื้อผ้าให้ผู้คน เธอเป็นเพื่อนกับยามะตั้งแต่เด็กๆ และยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเสมอ ช่วงเวลาที่มีคุณค่าของมะลิคือการออกไปปั่นจักรยานเล่นกับยามะ เธอเอ็นดูเจ้าวอร์บี้และรู้สึกเข้าถึงจิตวิญญาณของมัน

ชู ชู เด็กชายที่ชื่นชอบการผจญภัย ผู้เป็นทั้งคู่หูและคู่ปรับของ วอร์บี้ ชู ชู พลัดหลงกับแบมบู สุนัขที่เขารักและเป็นเพื่อนกับเขาตั้งแต่ยังเด็ก ถึงแม้ ชู ชู จะดูเป็นเด็กเกเรแต่เขาก็มีมุมอ่อนโยนที่หลายคนคาดไม่ถึง

แบมบู เจ้าหมา 2 บุคลิก ที่กลายเป็นร่าง อันทรงพลังได้ง่ายเมื่อเจอกับสถานการณ์ ไม่คาดคิด ในอดีตแบมบูพลัดหลงกับชู ชู และตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณยามะ

นิทรรศการ It’s me, Warbie! The Inside World of Warbie Yama จะพาทุกคนไปสัมผัสจุดเริ่มต้นและเบื้องหลังการเจอกันของสองเพื่อนซี้ วอร์บี้และคุณลุงยามะที่ก่อกำเนิดเป็นมิตรภาพไร้กาลเวลา ภายในนิทรรศการออกแบบมาให้รับชมพร้อมความสนุกสนานเสมือนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยในโลกของวอร์บี้จริงๆ

นอกจากเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ แสง สีแล้ว เสียงถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ โดยเฉพาะโซนชมจันทร์กับวอร์บี้ ด้วยบทเพลง Moments หนึ่งในบทเพลงในอัลบั้มพิเศษ “The Inside World of Warbie Yama” ที่อรุษร่วมกับนักประพันธ์เพลง ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล (Modman Dee) และบรรเลงโดยวอร์บี้ ออร์เคสตร้าเป็นครั้งแรก ถ่ายทอดอารมณ์การนึกถึงความทรงจำที่มีค่าและรอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้ง

ยังมีบทเพลง Inside World ว่าด้วยการผจญภัยในอดีตของยามะไปในโลกลึกลับของวอร์บี้ และวอร์บี้ ยามะ (ธีม) นำทำนองต้นฉบับที่อรุษแต่งไว้ในหนังสั้น Cheezz มาขยายและเติมเต็มเรื่องราวของวอร์บี้ในปัจจุบันได้อย่างมีสีสันและงดงาม

นี่คือเรื่องราวเพียงส่วนหนึ่งของ วอร์บี้ ยามะ ที่มาชวนคุณหนูๆ และผู้ชมทุกเพศทุกวัยท่องไปใน Inside World ของวอร์บี้ ยามะ ไปด้วยกัน ร่วมชมนิทรรศการ It’s Me, Warbie! The Inside World of Warbie Yama วันนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ RCB Galleria 2 ชั้น 2 บัตรราคา 290 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และ 190 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ และผู้พิการ