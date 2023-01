หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ครบทุกรส สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2566 แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล…

อากาศยังเย็นสบาย ฟ้าใสแดดแรง ประชาธิปไตย ยังส่อแววสดใส ปฏิวัติรัฐประหาร ทำชาติล้าหลังถอยหลังเข้าคลอง กำลังจะเป็นอดีตที่น่ารังเกียจ…

น่าเสียดาย ถ้ากรณีจับคาหนังคาเขา รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมเงินในซองกว่า 5 ล้านบาท ถ้าเป็นผลงาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่อ้างตนเป็นคนซื่อไม่โกง คะแนนศรัทธาจะหลั่งไหล ท่วม รวมไทยสร้างชาติ สังกัดใหม่…

เหตุการณ์เดียวกัน ถ้า วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ แสดงสปิริต ลาออก จะแจ้งเกิดแบบฟ้าถล่ม และ พรรคชาติไทยพัฒนา ของเขา จะเป็นที่ชื่นชมทั้งไทยทั้งเทศ ไป เสียดาย ทำไม กับวันเวลาของเก้าอี้เสนาบดีเศษเดือนที่เหลืออยู่…

แล้วก็ถึงคราวเคราะห์ของ กระทรวงคมนาคม เมื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัด ปืนลั่น ใส่ตัวเอง กับ ค่าเปลี่ยนป้ายชื่อ สถานีกลางบางซื่อใน ราคา 33 ล้านบาท กับการจัดจ้างแบบ เจาะจง ตรงตัว ให้กับ บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง เจ้าประจำ ว่ากันว่า ไทยศรีประกันภัย กับ ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง มีประธานชื่อเดียวกัน นที พานิชชีวะ ส่วน สมบัติ พานิชชีวะ คือนายใหญ่ ดอนเมืองโทลล์เวย์ เจ้าของสัมปทาน อายุ 30 ปี จากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ผู้ให้สัมปทาน…

นักเลือกตั้งกำลังวิ่งกันพล่าน หาทางเข้าสภา อันดับพรรคเนื้อหอมคือ เพื่อไทย ตามด้วย ภูมิใจไทย ที่ดังทางปัจจัยแน่นหนา ทั้ง 2 พรรค เป็น คู่เอก ในรายการ ส่วน รองคู่เอก คือ พลังประชารัฐ กับ รวมไทยสร้างชาติ ส่วนพรรคอื่นๆ ว่ากันว่าแค่คู่ประกอบ…

กลายเป็นเข็มทิศชี้ทาง สมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำสามมิตร เลือกอยู่ฝั่งไหน ฝั่งนั้นเป็น รัฐบาล ผลงานคือไร้พ่ายทุกสมัยการเมือง…

พญาไม้

