… ททท.พาฟิน มหกรรม FOOD TRUCK ชวนกิน ฟินแฟน เพลิดเพลินอาหารหลากหลาย FOOD TRUCK จุกๆ กว่า 50 คัน พร้อมโชว์จากศิลปินนักแสดง อาทิ NetJames, NEW COUNTRY, MIX BERRY, LOVE ME AGAIN THE SERIES, ROSE BERRY, BLACK BERRY, KONGKUMLANGPLENG และ BERRY BERRY ชมฟรี 14-15 ม.ค.นี้ ตั้งแต่ 4 โมงถึง 4 ทุ่ม ที่แหลมแท่น บางแสน

… CHANGE2561 โดย ฉอด สายทิพย์ ผุดโปรเจ็กต์ CHANGE2561 ORIGINAL เปิดรับสมัครออดิชั่นค้นหา นักแสดง Boys Love Series เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมโอกาสเป็น 1 ในนักแสดง PIT BABE The Series และเพื่อมาเป็นนักแสดงสังกัด CHANGE2561 สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน google forms https://forms.gle/D4GWzTBAm2PnKidK7 หรือสอบถามข้อมูลทาง FB Page : PitBabe The Series ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ม.ค. 2566 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

… อาร์พีเอ็ม มีเดีย โดย เป๊ก สัณณ์ชัย ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักในคอนเสิร์ต “วันบอกรัก” (Days Of Love : Love Tempo of 80-90’S) กับ 17 ศิลปิน อาทิ ปุ๊ อัญชลี, บอย พีซเมกเกอร์, แคทรียา อิงลิช, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, ที เจ็ทเซ็ตเตอร์, มอส ปฏิภาณ, ฟอร์ด สบชัย, ต้า มิสเตอร์ทีม, ปราโมทย์ วิเลปนะ, มัม ลาโคนิค, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, สุชาติ ชวางกูร, วิยะดา โกมารกุลฯ, นนทิยา จิวบางป่า, รวิวรรณ จินดา, ชรัส เฟื่องอารมย์ และ กบ ทรงสิทธิ์ เสาร์ 11 ก.พ. 2566 ห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่ม ณ โรงแรมเลอมอนเต้ เขาใหญ่ จองบัตรที่ https://shop.line.me/@lemontekhaoyai โทร.08-2354-9946

… พีพี กฤษฏ์ ผุดแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชีวิต ใน LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING Presented by LAZADA เสาร์ที่ 4 มี.ค.2566 ณ Royal Paragon Hall เริ่มเปิดจำหน่ายบัตร 28 ม.ค.นี้ ที่ www.theconcert.com

… ปลุกตำนานกลางเขาใหญ่กับ PAZAN MUSIC FESTIVAL ROAD FOR LIFE : วิถีเพื่อชีวิต เสาร์ที่ 4 มี.ค. 2566 ณ ลานกิจกรรมเขาใหญ่มาราธอน ถ.ธนะรัชต์ ก.ม.21 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พบ คาราบาว, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, มาลีฮวนน่า, โป่ง หิน เหล็ก ไฟ, ทอม ดันดี, ไววิทย์ และ คณะขวัญใจ ซื้อบัตรผ่านทางหน้าเพจ : http://m.me/pazanmusicfestival หรือ LINE @PazanMusicFestival, www.theconcert.com, www.allticket.com, 7-Eleven ทุกสาขา หรือ โทร. 09-8828-2187