คิดก่อนควัก

เสื้อผ้า-ของเล่นลดสูงสุด 30%

คิดส์ แพลนเน็ต เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “KIDS’ PLANET FUN FEST” ต้อนรับเทศกาลวันเด็ก มอบโปรโมชั่นพิเศษมากมาย อาทิ สินค้าเสื้อผ้าและของเล่นสำหรับเด็กลดสูงสุด 30% ตลอดทั้งแคมเปญ, รับสินค้าแลกซื้อในราคาพิเศษ ลดราคาสูงสุดกว่า 50% เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท, วันนี้-15 ก.พ.

สิทธิพิเศษ 2 ต่อ

เคทีซีจับมือร้านนิตยาไก่ย่าง มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี อิ่มอร่อยสุดคุ้มกับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ 1.รับฟรี เลมอนลิ้นจี่หวานเย็น 1 ที่ มูลค่า 50 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลสลิป และ 2.ลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อเซลสลิป วันนี้-31 ต.ค.

โปรเพื่อเจ้าตัวน้อยลด 50%

วันเด็กปีนี้ ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ชวนคุณพ่อ คุณแม่จูงมือลูกน้อยมาสนุกกับแคมเปญ “Central/Robinson Kids Day” จัดเต็มกิจกรรมสุดสนุก อัดแน่นกองทัพสินค้าเด็ก พิเศษกับโปรโมชั่นเพื่อเจ้าตัวน้อย ลดสูงสุด 50% ตั้งแต่ 14-15 ม.ค. ที่แผนกเด็กห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน รวมทั้งช่องทางการช็อปบนแพลตฟอร์มออมนิชาแนล

ยิ่งช็อปยิ่งเฮงยิ่งคุ้มหลายต่อ

ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ส่งแคมเปญ CHINESE NEW YEAR 2023 เฮงตลอดปี มั่งมีตลอดไป มอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแอพพลิเคชั่น MBK PLUS ยิ่งช็อปยิ่งเฮง ยิ่งคุ้มหลายต่อ แจกหนักโชคทอง MBK PLUS Points สูงสุด 88,888 คะแนน เครดิตเงินคืนสูงสุด 15% วันนี้-5 ก.พ.