เทรนด์การดูแลสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเวชศาสตร์ชะลอวัย พ.ท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การชะลอวัย คลินิกการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ V Precision Clinic ภายใต้การดูแลของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การตรวจอายุทางชีวภาพ หรือ Biological age จะเป็นอีกเทรนด์สำคัญ ของปีหน้า ทำอย่างไรให้อายุทางชีวภาพ น้อยลง สะท้อนสุขภาพจากภายใน

และจะแอดวานซ์ถึงการ Reverse Aging การชะลอวัยแบบย้อนกลับ ที่มาพร้อมการรักษาแบบ New Way to Heal เน้นการรักษาเฉพาะบุคคล ประกอบไปด้วย 3 ข้อหลักๆ 1.Personalized Medicine หรือ Tailor made ดีไซน์การรักษาแบบเฉพาะบุคคลแบบลงลึก เพราะร่างกายแต่ละคนมีปัญหา หรือโอกาสเกิดโรคต่างแตกต่างกันไป 2.Dig to Deep ศาสตร์การรักษาแบบสมุหทัยวิทยา หาสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งโรคแต่ละโรคที่เกิดขึ้นกับคนแต่ละคนมีสาเหตุไม่เหมือนกัน 3.Cutting Edge of Technology ใช้เทคโนโลยีหรือการแพทย์ที่นอกเหนือจากการรักษาในโรงพยาบาล เช่น การตรวจแล็บพิเศษเฉพาะทางเพื่อวางแผนในการรักษา

ยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการรักษา เช่น การรักษาด้วย IV Nutritional Therapy การให้สารอาหารบำบัดทางเส้นเลือด นำมาประยุกต์ใช้กับคนไข้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย มีภาวะตับอักเสบ ติดเชื้อ หรือกลุ่มที่มีภูมิต้านทานไม่ดี รวมทั้งนวัตกรรมสุดล้ำที่จะเปลี่ยนรูปแบบการรักษาแบบเดิมๆ เช่น Light Therapy หรือ Low Power Light Therapy การใช้ศักยภาพของ แสงเลเซอร์บำบัด เช่น คนไข้มีภาวะอ่อนเพลีย หรือต้องการเรื่องชะลอวัย จะใช้แสงสีแดงกระตุ้นพลังงานของเม็ดเลือด คนที่ระบบภูมิต้านทานไม่แข็งแรง อ่อนแอ จะใช้แสงเลเซอร์สีฟ้ากระตุ้นภูมิ หรือการใช้แสงเลเซอร์สีเหลืองกระตุ้นการสร้างวิตามินดีให้ร่างกาย หรือใช้เครื่องเพิ่ม Ozone-O3 หรือ Ozone Therapy ใส่ไปในร่างกายคนไข้ เพื่อช่วยกระบวนการกำจัดสารพิษ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

