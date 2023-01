พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับ มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ จากการหารือร่วมกับทีมงานบัณฑิตวิทยาลัย สรุปแนวทางขับเคลื่อนงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ในรูปแบบ 3A Model ดังนี้ A1 = Academic Cooperation การสร้างความร่วมมือกับคณะและสถาบันในระดับชาติและนานาชาติ มีรูปแบบบริหารในเชิงบูรณาการและสหวิทยาการ โดย 1.ร่วมมือกับทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชาใน มจร. 2.พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ข้ามหลักสูตรแบบบูรณาการ 3.พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ แบบข้ามสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบันมาเรียนรู้ร่วมกัน และนำมาเป็นวิชาเลือกเพื่อขอรับปริญญาได้ 4.ส่งเสริมการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 5.สัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการนานาชาติ และพัฒนาสร้างองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 6.จัดตั้งศูนย์การแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานานาชาติ 7.ยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น การสะสมหน่วยกิต Credit Bank มาตรฐาน EdPEx เป็นต้น

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ กล่าวต่อไปว่า A2 = Academy of Graduate-MCU พื้นที่การเรียนรู้และสร้างสรรค์ของบัณฑิตวิทยาลัย พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และสร้างสรรค์ ในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก 1.Buddhist Studies (สาขาพระพุทธศาสนา) 2.Philosophy (สาขาปรัชญา) 3.Buddhist Innovation for Communication (สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร) 4.Peace Study (สันติศึกษา) 5.Philosophy and Global Study (ปรัชญาและโลกศึกษา) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 1.สาขาวิปัสสนาภาวนา 2. สาขามหายานศึกษา (Mahayana Study) 3.สาขาการจัดการพุทธศิลปกรรม 4.สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการชั้นสูง หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.สาขาเซนศึกษา (Zen Study) 2.สาขาดนตรีภาวนา 3.สาขาพุทธศิลปะสร้างสรรค์ (Creative Buddhist Art) 4.พระเครื่องศึกษา 5.การท่องเที่ยววิถีพุทธ (ไกด์พุทธศาสนา) 6.สาขาศิลปะการดำเนินชีวิต (Buddhist Live Coding) 7.สาขาพุทธพยากรณ์ศาสตร์ และ A3 Academy and Community for Change ชุมชนเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมมือและขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคม นำสังคมไปสู่สังคมแห่งการตื่นรู้ เข้าใจถึงบริบทและการเปลี่ยนแปลง ในระดับชุมชนและนานาชาติ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ บนพื้นฐานสังคมแห่งความเป็นธรรม โดยมีระดับการพัฒนา 4 ระดับ 1.บุคคลแห่งการตื่นรู้ (Awakening Mind) 2.ชุมชนสันติสุข (Peace Community) 3.สังคมคุณธรรม (Moral Society) และ 4.การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)