กลับจากสู้ศึกมิสยูนิเวิร์ส 2022 ทีพีเอ็น โกลบอล พาขวัญใจแฟนนางงาม แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ร่วมงาน Meet & Greet พบปะแฟนๆ ใกล้ชิด พร้อมโชว์ชุดราตรีที่ไปเฉิดฉายบนเวทีโลกมาให้ชมกันที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก พร้อมรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว และ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี รวมถึงรุ่นพี่นางงามคนสำคัญที่มอบมงฯ ลงแอนนา “แอนชิลี สก๊อต เคมมิส” ร่วมด้วย 30 สาวงาม ผู้เข้ารอบ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022

แอนนา เสืองามเอี่ยม อวดชุดประจำชาติ “สงกรานต์เทวี” จากแบรนด์ Ciqure ตามด้วยชุดราตรีแสงประกายแห่งจักรวาล “Star of the Universe” จากแบรนด์ Pattaraprasit ก่อนโชว์ลุกส์ “Fighter of the universe” Evening Gown บ่งบอกตัวตนของแอนนาได้อย่างสง่างาม สร้างสรรค์โดยแบรนด์ Athikhom

ปิดท้ายด้วยชุด “Hidden Precious Diamond Dress” เผยประกาย ความงามของเพชรอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ซึ่งตอนนี้เจิดจรัสแสงไปทั่วจักรวาลหลัง แอนนาสวมใส่ในเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2022 รอบพรีลิมมินารี่ ผ่านการตีความและความคิดสร้างสรรค์ของอาริฟ เจ๊ะหวาง จากแบรนด์ Manirat

จากนั้นเป็นกิจกรรมพูดคุยกับแฟนนางงามในบรรยากาศสนุกสนาน สาวแอนนาขอบคุณแฟนๆ อีกครั้งโดยกล่าวว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตั้งแต่ก่อนประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จนสิ้นสุดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส เป็นครั้งแรกในชีวิตของแอนนาด้วย ดีใจมาก เกินคำบรรยาย หวังว่าจะมีโอกาสจัดมีตติ้ง พบปะแฟนๆ อีกครั้ง ส่วนเรื่องดราม่าทั้งหมดแอนนามูฟออนมาได้หมดแล้ว อยากให้คนโฟกัสกับปัจจุบัน

“ส่วนรางวัล Impact Wave Award แอนนาภูมิใจมาก เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้รางวัลนั้น เพราะชื่อรางวัลคือ Impact Wave Award อยากให้ทุกๆ โครงการที่แอนนาจะเข้าไปสนับสนุนในหลายๆ ด้านมีอิมแพ็ก ตามชื่อรางวัล ทุกคนทั่วโลกน่าจะสนใจในสิ่งที่แอนนาจะทำมากขึ้น ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและพูดถึงแอนนาอยู่ตลอด ฝาก ติดตามแอนนาในบทบาทใหม่ๆ ด้วยนะคะ” สาวแอนนาทิ้งท้าย