สวนสนุกหรรษาเติมความสุขหนูๆ

สดจากเยาวชน

เติมเต็มความสุขให้น้องๆ หนูๆ ริมเจ้าพระยา ไอคอนสยามขนขบวนเครื่องเล่นแบบจัดเต็มยกมาไว้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำให้กลายเป็นดินแดนสวนสนุกกลางแจ้ง สุดหรรษาในงาน “LET’S PLAY at River Park, ICONSIAM” เอาใจเด็กๆ ที่หลงรักกิจกรรมกลางแจ้งและชื่นชอบเครื่องเล่นต่างๆ วันนี้-12 ก.พ.ศกนี้

LET’S PLAY at River Park, ICONSIAM สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพาหนูๆ สนุกสุดมันส์ไปกับเครื่องเล่นเป่าลมขนาดยักษ์ 4 แบบ เป็นเครื่องเล่นที่สามารถปีนป่ายได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย

เริ่มที่ Vroom Your Way Out สนุก กับการฝ่าฟันอุปสรรคสุดหรรษาที่จะทดสอบความว่องไวของเด็กๆ

Hang On ให้เด็กๆ ปีนป่ายอย่างสนุกสนาน ทั้งยังได้ออกกำลังกายไปในตัว

Pandora Box ให้เด็กๆ ค้นหาความลึกลับของกล่อง Pandora Box พร้อมฝึกสมองประลองปัญญาโดยคิดค้นหาทางออกจากเขาวงกตนี้ให้เจอ

และกิจกรรม The Tarzan Challenge เด็กๆ จะได้แปลงร่างเป็นทาร์ซาน ตัวละครในฝันสำหรับเด็กๆ พร้อมสนุกไปกับการปีนป่ายท่ามกลางบรรยากาศที่เสมือนยกป่ามาไว้ ณ ริเวอร์ พาร์ค

รวมถึงรถบัมพ์ เครื่องเล่นยอดฮิตที่เด็กๆ หลายคนชื่นชอบ และเรือหงส์ที่หนูๆ จะได้ฝึกการบังคับเรือให้แล่นไปในทิศทางที่เราต้องการ

สวนสนุกกลางแจ้งนี้เปิดตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. อัตราค่าเข้าสำหรับเด็ก 250 บาท และผู้ใหญ่ 100 บาท

ขอเชิญน้องๆ มาปล่อยความมันส์และสนุกไปกับดินแดนสวนสนุกกลางแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมฝึกทักษะการเรียนรู้จากเครื่องเล่นต่างๆ ในงาน “LET’S PLAY at River Park, ICONSIAM” วันนี้-12 ก.พ.ศกนี้ (เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น.) ที่ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam .com และเฟซบุ๊ก ICONSIAM