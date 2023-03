หนังสือแนะนำ

สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย

ผู้เขียน : เสถียร จันทิมาธร

คำตาม : ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

480 หน้า ราคาปก 480 บาท

ใน “ความ” หยุดนิ่ง มี “การ” เคลื่อนไหว

กลับมาอีกครั้งกับหนังสือสายวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรอบ 40 ปี ของ เสถียร จันทิมาธร ที่รวบรวมเรื่องราวและฉายภาพความเคลื่อนไหวในกระแสธารของโลก ตัวอักษรไทย นับตั้งแต่วรรณคดีโบราณจนถึงวรรณกรรมสมัยใหม่

โดยเฉพาะวรรณกรรมไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่เน้นกรอบคิดทฤษฎีวรรณกรรมและวรรณกรรมวิจารณ์ตามแนวทางลัทธิมาร์กซ์ มากกว่าประเภทของงานวรรณกรรม

เกิดเป็นการคลี่คลายขยายตัวของวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่แตกหน่อต่อยอดออกมาในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของประชาธิปไตยไทย

ร่วมเดินไปในเส้นทางสายวรรณกรรมอันเข้มข้น กับเนื้อหาที่ อัดแน่นด้วย 18 บท อาทิ วรรณคดียุคคลาสสิคของไทย วรรณกรรมหลังปี 2475 วรรณกรรมยุค 14 ตุลาคม 2516 สู่ทิศทางและการต่อสู้ต่อไปของวรรณกรรมไทย

เล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งที่ 2

ทดลองอ่านได้ที่ : http://bit.ly/3ZUbRlG

The Ruling Game ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เขียน : รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช

312 หน้า ราคาปก 290 บาท

สำนักพิมพ์มติชน ชวนผู้อ่านทุกท่านสำรวจเรื่องราวของชนชั้นนำ จาก 4 กลุ่มอำนาจ “กษัตริย์ ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจ” ผ่านมุมมองเชิงโครงสร้าง รากฐานแนวคิด การสะสมและการใช้อำนาจของกลุ่มชนชั้นนำต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคอาณานิคม ยุคปลายอาณานิคม-สงครามเย็น มาจนถึงศตวรรษที่ 21 ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงบริบทความสัมพันธ์ของกลุ่มชนชั้นนำที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น ตั้งแต่อดีต สืบทอดมาจนปัจจุบัน สู่การรับมือของมวลชนและรู้ทันเกมการเมืองของผู้ปกครองเหล่านั้นได้ในอนาคต

เนื้อหาประกอบด้วย 4 บท ดังนี้

1 คติอำนาจ แนวคิดชนชั้นนำ

2 ย้อนประวัติศาสตร์ชนชั้นนำแห่งอำนาจ

3 กลุ่มก้อนชนชั้นนำในการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4 ชวนถกเรื่องชนชั้นนำในหลากหลายมิติ

ทดลองอ่านได้ที่ : http://bit.ly/427SU0v



ความเรียงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมือง

ผู้เขียน : ฌอง ฌากส์ รุสโซ

ผู้แปล : ศุภชัย ศุภผล, ปาลิตา จันแสงจันทร์

184 หน้า ราคา 220 บาท ลดเหลือ 179 บาท

งานชิ้นหลักๆ ทางการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโช (Jean Jacques Rousseau) ที่โดยทั่วไปมักจะรู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่

สัญญาประชาคม (The Social Contract. 1762) และความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เสมอภาคของมวลมนุษย์ (Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among men/ The Second Discourse, 1755)

ทั้งสองเล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้ว แต่น้อยคนที่จะให้ความสนใจหรือกล่าวถึงงานอีกชิ้นคือ “ความเรียงว่าด้วยเศรษจกิจการเมือง” (Discourse on Political Economy. 1755)

ทั้งๆ ที่เป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อย เพราะเป็นต้นกำเนิดของแนวคิดเจตจำนงทั่วไป (General Will) ที่ปรากฏในหนังสือสัญญาประชาคม หรือ The Social Contract ของรุสโซ

ยิ่งไปกว่านั้น Discourse on Political Economy ยังเป็นผลงานที่อยู่ระหว่าง The Second Discourse และ The Social Contract ซึ่งจะพบความเชื่อมต่อจาก The Second Discourse ดึง The Social Contract โดยผ่านปมสำคัญที่ปรากฏอยู่ใน Discourse on Political Economy ด้วย

มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 17-23 มีนาคม 2566

ปก เหตุการณ์ รปภ.นายกฯ กรูเข้าฉุดกระชากลากถู มือปิดปาก อุดจมูก พร้อมอุ้มป้าชาวบ้านโป่งไปดำเนินคดีหลังชู 3 นิ้ว ตะโกนต่อว่าประท้วง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างลงพื้นที่

พร้อมโปรยข้อความ “ยุบสภา ยุบพรรค ทุบพรรคพวกเห็นต่าง?”

เรื่องรอง “8 พรรคการเมือง ประกาศจุดแข็ง บนเวทีดีเบตมติชนเลือกตั้ง 66” พร้อมรายละเอียดในเล่ม ‘หมอมิ้ง-คุณหญิงหน่อย’ ประกาศจุดแข็ง “เพื่อไทย-ไทยสร้างไทย”

คับคั่งด้วยบทความพิเศษ รายงานพิเศษ คอลัมน์ที่หลากหลาย ครบถ้วนทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

‘ครม.บิ๊กตู่’ ทิ้งทวน 1.7 แสนล้าน ก่อนยุบสภา ชิงเหลี่ยม- โกยแต้มช่วงเลือกตั้ง

ซูเปอร์แลนด์สไลด์ 310 เสียง หุ้นพุ่ง ข้อมูลใหม่ ดิน ฟ้า อากาศเปลี่ยน สมศักดิ์-สุริยะและพวก ตบเท้ายกขบวนเข้าเพื่อไทย

ระทึกแบงก์ล้มในอเมริกา สะเทือนตลาดหุ้นไทยร่วงหนัก ‘คลัง-แบงก์ชาติ’ จับตาใกล้ชิด

‘มิเชล โหย่ว’ ความภาคภูมิใจของเอเชีย ฮ่องกง และมาเลเซีย

กกต.(กูเกือบตาย) มา 5 คุก 2 เหลือ 1 โดย พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ

ผักโขม ผักยาอาหารเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนในอนาคต

ความหลากหลายทางเพศกับความหลากหลายทางภาษา โดย นิตยา กษญจนะวรรณ

‘ปราปต์ บุนปาน’ตบท้ายใน ‘ของดีมีอยู่’ ด้วยเรื่อง ‘ดิน ฟ้า อากาศ’ เปลี่ยนผัน?

รอท่าอยู่แล้ว บนแผงหนังสือ ราคา 60 บาทเท่านั้น!!

ผู้สื่อข่าวหรรษา

