กลับมาจัดงานเต็มรูปแบบอีกครั้ง สำหรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ จากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รวมถึงค่ายรถยนต์หวังให้งานนี้เป็นตัวกระตุ้นตลาดและความต้องการเพิ่มมากขึ้น

การจัดงานในปีนี้เป็นครั้งที่ 44 ภายใต้แนวคิด “COLORFUL EXPERIENCE ประสบการณ์ครบทุกสีสัน” มีค่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กว่า 40 บริษัทเข้าร่วมแสดงภายในงาน

‘ข่าวสด ยานยนต์’ รวบรวมรถยนต์ภายในงานบางค่ายมาให้แฟนานุแฟนได้รับทราบพอเป็นน้ำจิ้ม ก่อนเข้าชมงาน

เริ่มกันที่พี่ใหญ่ ‘โตโยต้า’ แน่นอนว่าเก๋งเล็กซีดานที่สร้างปรากฏการณ์ยอดจองถล่มทลายอย่างเจ้าโตโยต้า ยารีส เอทีฟ จะเป็นดาวเด่นภายในบูธ เสริมทัพด้วยเก๋งเล็กแฮตช์แบ๊ก โตโยต้า ยารีส ที่ปรับโฉมไปเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

สำหรับรถโชว์ ปีนี้มีรถยนต์ไฮบริด พรีอุส ใหม่ รวมถึงรถสาธารณะ เจแปน แท็กซี่ ที่นำมาแต่งเป็นไทยแลนด์ แท็กซี่ ขับเคลื่อนด้วยก๊าซแอลพีจี ไฮบริด และที่พลาดไม่ได้ รถปิกอัพไฟฟ้าต้นแบบ ไฮลักซ์ รีโว่ บีอีวี ที่ได้นำมาโชว์เมื่อปลายปีที่แล้ว ในงานนี้ได้ยลโฉมพร้อมสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

ค่าย ‘ฮอนด้า’ จัดทัพรถยนต์ SUV มาเต็มพิกัด ทั้งน้องใหม่ที่เปิดตัวไปหมาดๆ อย่าง ฮอนด้า WR-V ดีไซน์สปอร์ต ให้ความรู้สึกทันสมัย ห้องโดยสารกว้างขวาง เบาะนั่งแถวสองปรับพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร DOHC i-VTEC ผสานเกียร์อัตโนมัติ CVT ให้กำลังสูงสุด 121 แรงม้า รองรับพลังงานทางเลือก E20

ขณะที่รุ่นใหญ่อย่าง ฮอนด้า CR-V ถือฤกษ์เลือกเวทีนี้ในการเปิดตัวรุ่นโมเดล เชนจ์ ที่มาด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม ดูแข็งแกร่งมากขึ้น ภายในห้องโดยสารหรูหรา กว้างขวางสะดวกสบายและมาพร้อมความอเนกประสงค์สไตล์เอสยูวี เครื่องยนต์มีให้เลือก 2 แบบ เอาใจทั้งสายประหยัด รักษ์โลก กับระบบ ฟูลไฮบริด e:HEV เครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร ส่วนสายแรงตัวตึง มีเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร VTEC TURBO เป็นทางเลือก เทคโนโลยีความปลอดภัยทั้ง 2 รุ่นมาพร้อมระบบความปลอดภัย Honda SENSING

ค่าย ‘อีซูซุ’ นำเสนอรถปิกอัพนวัตกรรมความปลอดภัยขั้นสูง ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) พร้อมกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera ใน “ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ MAGIC EYEs…ทะยานต่อ ให้โลกตาม” ทั้งในรุ่น “วี-ครอส” และ “ไฮแลนเดอร์” เพิ่มความมันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปกับไลฟ์สไตล์ปิกอัพ “ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรีส์”…INFINITE X-LIFE มันส์! มิดไมล์

พร้อมรถอเนกประสงค์ “เดอะนิว มิว-เอ็กซ์” be UNCHARTED…หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด และเสริมความสปอร์ตหรูกับ “เดอะนิว มิว-เอ็กซ์ รุ่นพิเศษ! “PHANTOM COLLECTION”… SOUL, UNCHARTED” พบความท้าทายครั้งใหม่กับ โปรเจ็กต์พิเศษ “Isuzu V-Cross 4×4 Master of All Roads…ลุย! ท้าโลก” ซีซั่น 2

ค่าย ‘เอ็มจี’ นอกจากรถยนต์ไฟฟ้า 100% MG4 ที่กวาดยอดจองไปอย่างล้นหลามก่อนหน้านี้ ยังมาพร้อมกับการเปิดตัว MG ES รถยนต์เอสเตตไฟฟ้า ที่หลายคนคุ้นตากันดีกับ MG EP ก่อนหน้านี้ มาคราวนี้นอกจากจะขัดเกลาให้ดูไฉไล ดูทันสมัย และเด็กลงอย่างมาก โดยเฉพาะด้านหน้า ตั้งแต่ไฟหน้า กระจัง กันชน เปลี่ยนไปเป็นคนละคน เรียกว่าลืมความเป็นรถพ่อบ้านแม่บ้าน ไว้ขับไปจ่ายตลาดกันไปเลย

‘เกรท วอลล์ มอเตอร์’ เปิดตัว All New GWM TANK 500 Hybrid SUV รถยนต์เอสยูวีออฟโรด สร้างบนแพลตฟอร์ม TANK มีความยืดหยุ่นสูง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน (VGT) ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวมสูงสุด 350 แรงม้า ให้แรงบิดรวมสูงสุด 616 นิวตัน-เมตร ระบบเกียร์ 9HAT (9 Hybrid Automatic Transmission) รองรับระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายของระบบไฮบริด โหมดการขับขี่ 11 รูปแบบ อาทิ โหมดสปอร์ต โหมดโคลน โหมดทราย โหมดหิน โหมดเชี่ยวชาญ

ค่าย ‘บีวายดี’ ที่แว่วว่าดีวันดีคืน งานนี้ยังคงเน้นขาย อัตโต 3 (ATTO 3) ที่สร้างกระแสยอดจองถล่มทลาย ส่วนรุ่นอื่นไม่ว่าจะเจ้าโลมา ดอร์ฟิน หรือหน่วยทำลายใต้น้ำ ซีล ที่คาดว่าจะนำมาทำตลาดบ้านเรา รวมถึงอีกหลายรุ่น ล้วนนำมาโชว์ทั้งสิ้น

เจ้าพ่อรถเล็ก ‘ซูซูกิ’ แนะนำ ซูซูกิ สวิฟต์ GL NEXT ชูคอนเซ็ปต์ NEXT to the edge อัพเกรดชุดแต่งรอบคัน พร้อมอัดแคมเปญพิเศษ ผ่อนนาน 99 เดือน ซูซูกิ เซเลริโอ GL UP อีกหนึ่งรุ่นที่กลับมาสร้างกระแสความ คุ้มค่า และ ซูซูกิ เออร์ติก้า ไฮบริด ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าขับสนุก และประหยัดมากขึ้น ส่วนใครที่รอคอยรถออฟโรดขนาดเล็ก ซูซูกิ จิมนี่ เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ในการซื้อ ระหว่างวันงาน 21 มี.ค.ถึง 2 เม.ย. 2566 ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศ จากนั้นจะมีการ จับสลากเพื่อลุ้นว่าใครได้เป็นเจ้าของ จำนวนจำกัด 50 คันเท่านั้น

ค่าย ‘มาสด้า’ ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเดินหน้าตามแผนเทคโนโลยีในอนาคต ตามวิสัยทัศน์ระยะกลาง “Sustainable Zoom-Zoom 2030” เพียงแต่ต้องให้เหมาะสมกับตลาด ความต้องการ และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศ ในงานปีนี้จัดแสดงยนตรกรรมไฟฟ้า Mazda MX-30 ที่มาพร้อม Multi- solution Technology ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งที่ถูกจับตามองว่าจะเปิดตัวในบ้านเราอย่างแน่นอน

‘ฟอร์ด’ เติมรุ่นย่อยที่ให้ทั้งความเท่และสมรรถนะ เริ่มด้วย ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชั่นใหม่ รุ่นสตอร์มแทร็ก รถกระบะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบความท้าทาย การออกแบบภายนอกเพิ่มความดุดัน มีสไตล์ ตั้งแต่กระจังหน้าดีไซน์เฉพาะรุ่นสตอร์มแทร็ก และฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชั่นใหม่ รุ่นไวลด์แทร็ก รุ่นย่อยใหม่ล่าสุด กับชุดแต่งสุดเท่ ทั้ง 2 รุ่น วางเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร เทอร์โบคู่ กำลังสูงสุด 210 แรงม้า แรงบิด 500 นิวตัน-เมตร ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ E-Shifter

ค่ายดาวสามแฉก ‘เมอร์เซเดส-เบนซ์’ นำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย พร้อมความหรูหรา ตามแบบฉบับรถยนต์พรีเมียม ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ภายใต้แบรนด์ Mercedes-EQ ลงตลาดประเทศไทยทั้งหมด 3 รุ่น ประเดิมด้วย EQB 250 AMG Line รถเอสยูวีไฟฟ้า 5 ที่นั่ง ที่ผสานความหรูหราและความสะดวกสบาย ชาร์จเต็ม 1 ครั้ง วิ่งได้ 460 ก.ม. เพียงพอกับการใช้งาน ที่สำคัญราคาใกล้เคียงกับรถยนต์น้ำมัน ที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันด้วย

ค่ายกังหันฟ้า-ขาว ‘บีเอ็มดับเบิลยู’ นำขบวนรถหรูมาให้พบตัวจริงภายในงาน เริ่มจาก บีเอ็ม ดับเบิลยู XM ใหม่, บีเอ็มดับเบิลยู X7 ใหม่ และบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์ 7 ใหม่ ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าตัวแรง บีเอ็มดับเบิลยู i4 eDrive35 M Sport และบีเอ็มดับเบิลยู iX xDrive40 Sport ใหม่ สะใจกับตัวแรง บีเอ็มดับเบิลยู M2 โฉมใหม่ ที่พร้อมส่งพลังโลดแล่นเกินพิกัดบนท้องถนน กับสมรรถนะแบบ M พันธุ์แท้อันเป็นเอกลักษณ์ และรูปลักษณ์อันปราดเปรียว

รถยนต์คันเล็กน่ารักอย่าง มินิ อวดดีไซน์สนุกสะดุดตากับ มินิ คูเปอร์ เอส คลับแมน รุ่น Multitone Red ใหม่ และดีไซน์เอกลักษณ์สุดคลาสสิคกับ มินิ จอห์น คูเปอร์ เวิร์กส์ แฮตช์ คลาสสิค ใหม่

‘อาวดี้’ ส่งตัวโหด เสริมทัพรถในตระกูลสมรรถนะสูง เปิด RS Performance Edition 2 รุ่นรวด RS 7 Sportback Performance ผลลัพธ์การออกแบบจาก Audi Sport เพื่อสะท้อนสมรรถนะและรูปลักษณ์ที่ดุดันแข็งแกร่ง ดีไซน์ภายนอกผสมผสานความสปอร์ตในสไตล์ Sportback และความหรูหราเข้าด้วยกัน

ขณะที่ RS 6 Avant Performance ถ่ายทอดผ่านดีไซน์อันโดดเด่นในแบบฉบับ Avant สเตชั่นแวกอน อันเป็นเอกลักษณ์จาก Audi การผสมผสานรถสปอร์ตสมรรถนะสูง ทรงพลังเร้าใจ พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro พกพาขุมพลังที่ไร้ขีดจำกัด มากับพื้นที่ใช้สอยสำหรับทั้งครอบครัวยุคใหม่

ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกัน เบนซิน mild hybrid แบบ V8 biturbo ระเบิดพลัง 630 แรงม้า แรงบิดที่ 850 นิวตันเมตร ทำความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ราคาเท่ากันทั้งสองรุ่น เริ่มต้นที่ 11,280,000 บาท

‘เบนท์ลีย์’ เปิดตัวยนตรกรรมรุ่นเรือธงที่หรูหราที่สุดของเบนท์ลีย์ Bentley Flying Spur Mulliner Hybrid ซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย

นักเลงรถเมืองไทยอัพเดตเทรนด์รถใหม่ได้ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 เม.ย. ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี