HENSรำลึกความหลัง‘หาก’

ข่าวสดมิวสิค

สี่หนุ่มวง “HENS” ‘ปู๋’ ปิยวัฒน์ มีเครือ (ร้องนำ), ‘โฟร์’ ประทีป สิริอิสสระนันท์ (กีตาร์), ‘บัง’ เอกสิริ กำบังภัย (เบส) และ ‘จ๊อบ’ กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก (กลอง) จากสังกัดค่ายเพลง What The Duck ปล่อยซิงเกิลใหม่ “หาก (What if)”

“HENS” ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวความสัมพันธ์ในวัยเด็กของกลุ่มเพื่อน แม้จะห่างหายกันไปนานแต่ยังคงมีความรักความผูกพันให้กันเสมอ จนเกิดเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ไม่ว่าจะมองกลับไป กี่ครั้งก็สวยงาม โดยเพลงนี้มีไอเดียมา จากคำว่า หาก ที่เป็นการตั้งคำถามถึง สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกๆ ความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการจากลา หรือการได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ จนบางครั้งอาจทำให้เราเผลอลืมเพื่อนเก่าไปบ้าง แต่ในท้ายที่สุด ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือคำว่า มิตรภาพ

พาร์ตดนตรีในเพลงนี้ HENS ได้เลือกเล่าเรื่องราวผ่านซาวด์ดนตรีใน รูปแบบของ Punk High School Rock ชวนนึกถึงช่วงเวลาที่ได้ทำวงกับเพื่อนๆ และเพิ่มสีสันด้วยไลน์กีตาร์เท่ๆ ที่พร้อมมอบความสนุกสนานให้กับผู้ฟัง ที่เข้ากับ บรรยากาศของวันวานที่น่าจดจำ

ชมมิวสิควิดีโอเพลง หาก (What if) ได้ทาง YouTube: https://youtu.be/T9Y3mnoaa7w และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิลปิน HENS ได้ทาง http://www.facebook.com/whattheduckmusic และ https:// web.facebook.com/hensbandofficial