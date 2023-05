วงร็อกเจนฯใหม่ The whitest crow ค่าย genie records กลับมาลุกส์ใหม่ทั้งสไตล์การแต่งตัวและความแปลกใหม่ทางดนตรี ในซิงเกิล “หวานเป็นลม ขมเป็นบ้า (One Drink and We Go Cry)”

เพลงนี้ The Whitest crow ยังคงทำในสไตล์ Brit-Rock ในแบบของวง แต่ผสมผสานแนวดนตรี Hip-Hop, BreakBeat และ Rock n Roll เข้ามา กับเนื้อหาเพลงที่หยิบเอาคำพังเพย “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” ที่เปรียบคำว่า รัก ที่คอยมอบความหวานให้ แต่พอถึงวันที่ความรักมันเปลี่ยนไป กลายเป็นความขมที่ทิ่มแทง ทำให้เจ็บปวด จากที่ความขม จะเป็นเหมือนยา แต่มันทำให้เรากลายเป็นบ้า ขึ้นมาแทน ยังมีการใส่ท่อนแร็พเข้าไปเพื่อสร้างสีสันใหม่อีกด้วย

ไตเติ้ล นักร้องนำ เผยว่า “เพลงนี้เป็นเพลงที่พวกเราตื่นเต้นมากๆ เพราะได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน คือเอาดนตรี Rock n Roll ที่พวกเราชอบมาผสมกับจังหวะ Hip-Hop / BreakBeat และยังได้ ภู นักร้องวง Wallrollers มาร่วมเขียนเนื้อเพลง และมิวสิควิดีโอ ก็ยังได้ร่วมงานกับ ตั๋ง Panich ผู้กำกับฯ สุดแซ่บที่เคยทำงานให้กับ Milli, Bowkylion และ PP Krit มาเพิ่มเติมความปล่อยใจฝันให้กับพวกเราอีกด้วย ขอฝากเพลงใหม่ หวานเป็นลม ขมเป็นบ้า ซึ่งเป็นเส้นทางสู่อัลบั้มภาษาไทย อัลบั้มแรกของพวกเราที่จะปล่อยให้ได้ฟังกันในปีนี้ด้วยนะครับ”

ติดตามชมมิวสิควิดีโอ หวานเป็นลม ขมเป็นบ้า (One Drink and We Go Cry) – THE WHITEST CROW ได้ทาง Youtube Genierock : https://youtu.be/laQAELHqlo8