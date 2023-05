กลับมาอีกครั้งสำหรับซีรีส์แฟนตาซีภาคใหม่เรื่อง Tale of the Nine Tailed 1938 (เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938) ในซีซั่นใหม่นี้นอกจากนักแสดงชุดเดิมจากซีซั่นแรกที่กลับมาร่วมสร้างความประทับใจอย่าง อีดงอุค, คิมบอม, ฮวางฮี และ คิมยงจี แล้ว ยังมีนักแสดงใหม่ที่จะมาเพิ่มสีสัน อย่าง คิมโซยอน (The Penthouse : War in Life) รยูคยองซู (Itaewon Class, Lovestruck in the City) อีกด้วย

เรื่องราวดำเนินต่อเนื่องจากซีซั่นแรก หลังการเสียสละของอีรัง อียอนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะมนุษย์และมีชีวิตที่มีความสุขกับจีอา แต่แล้วเมื่อเขาได้รู้ว่าอีรังจะไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้อีก อียอนจึงตัดสินใจทำสัญญาเพื่อให้อีรังกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ จากข้อตกลงนี้อียอนจึงได้กลับไปเป็นจิ้งจอกเก้าหางอีกครั้งและย้อนกลับไปยังปี 1938 ในยุคนั้นอียอนยังได้พบกับผู้คนที่คุ้นเคยในอดีตของเขา และบางคนมีความตั้งใจที่จะทำลายเขา อียอนต้องพยายามหาทางปกป้องคนที่เขารักและกลับมาในยุคปัจจุบันให้ได้

อีดงอุค รับบทเป็น อียอน จิ้งจอกเก้าหางผู้ย้อนกลับไปในปี 1938 และในยุคที่ ‘ไม่มีคนรักให้ปกป้อง’ เขาโหดร้าย ไม่ได้เป็นคนใจกว้างหรือมีเมตตาใดๆ ตรงกันข้าม เขาหยิ่งยโสและหยาบคาย

คืนก่อนที่จะเข้าฉากต่อสู้ อีดงอุค มักจะตื่นเต้นเป็นกังวล เพราะเขารู้ว่าฉากต่อสู้ทั้งยากและหิน แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มั่นใจว่างานจะออกมาดีเพราะมีทีมงานแอ๊กชั่นที่เก่งและเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ซีซั่นแรก นั่นทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเวลาถ่ายทำและรู้สึกขอบคุณทีมงานอยู่เสมอ

คิมโซยอน รับบทเป็น รยูฮงจู เจ้าของร้านอาหารที่ดีที่สุดใน คยองซอง (ชื่อเดิมของ กรุงโซล) และมีเสียงร่ำลือกันว่าเธอไม่เคยแก่ เพราะแท้ที่จริงแล้วเธอคือ อดีตเทพเจ้าภูเขาแห่งทิศตะวันตก มีผู้คนมากมายรายล้อมเธอ แต่เธอไม่เคยนับใครเป็นเพื่อน เพราะเธอถือว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ใช่เพื่อน นั่นเลยทำให้เธอรู้สึกเหงาอยู่บ้าง เธอมีความสัมพันธ์ในอดีตเมื่อนานมาแล้วกับอียอน

สำหรับ คิมโซยอน นั้นหลงใหลในเสน่ห์ที่คาดไม่ถึงของตัวละครของเธออย่าง รยูฮงจู ตั้งแต่อ่านบทครั้งแรก เพราะเป็นตัวละครที่มีหลายด้าน ทั้งฉลาดและมีพลังเหนือมนุษย์ อีกทั้งเธอยังแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเทพเจ้าภูเขาทั้งสี่ เธอได้เรียนด้านการต่อสู้เพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มต้นถ่ายทำ ซึ่ง ตัวละครของเธอมีดาบเป็นอาวุธ และเธออยากให้ผู้ชมรอติดตามฉากแอ๊กชั่นที่เธอใช้ดาบต่อสู้

อีกหนึ่งหนุ่มฮอต คิมบอม ที่รับบทเป็น อีรัง ลูกครึ่งมนุษย์กับจิ้งจอกเก้าหาง น้องชายของอียอน เขาเกลียดพี่ชายตัวเองและตั้งตัวเป็นศัตรู ในปี 1938 อีรังได้มีความรักที่ทำให้เขาไม่อยากเป็นจิ้งจอก รวมทั้งเขายังได้เป็นหัวหน้ากลุ่มโจร และยังเป็นหัวหน้ากลุ่มหมาป่า เขาทั้งหยิ่งยโสและดื้อรั้นมากกว่าในซีซั่นที่ 1

สำหรับ คิมบอม นั้นได้ใส่วิกผมบางส่วน เพื่อถ่ายทอดให้ตัวละครของเขามีภาพที่ดูดุร้าย ซึ่งตอนแรกเขาก็กังวลว่าจะออกมาดีหรือเปล่า แต่หลังจากที่ได้ลองวิกแล้ว เขาก็ชอบมันมาก และชื่นชมในความสามารถของทีมแฮร์สไตลิสต์

นอกจาก คิมบอม จะใส่วิกผมแล้ว เขายังมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบเสื้อผ้าให้กับตัวละครของเขาร่วมกับทีมงานฝ่ายเสื้อผ้า เช่นประเภทของเนื้อผ้าหรือสีสันที่เหมาะกับตัวละคร เขามักจะให้สัมภาษณ์แบบติดตลกอยู่เสมอว่า “ถ้าให้พูดแบบเว่อร์ๆ ผมว่า ผมลองเสื้อผ้าไปกว่า 1,000 ชุดได้”

ด้าน รยูคยองซู ที่รับบท ชอนมูยอง เขาคือเสือจากภูเขาแบ๊กดู ซึ่งเป็นอดีตเทพแห่งขุนเขาทางเหนือ ในอดีตเขามีชื่อเสียงว่าอ่อนโยนที่สุดในบรรดาเทพแห่งขุนเขาทั้งสี่ แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้ว เขากลายเป็นมูยองผู้โหดเหี้ยม แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาอ่อนไหวได้ นั่นคือ รยูฮงจู เพราะเขามีใจให้เธอ ชอนมูยองเคยเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันเป็นอย่างดีกับอียอน แต่แล้วจากมิตรก็แปรเปลี่ยนเป็นศัตรู

ในซีซั่น 1 นั้น เรื่องราวจะเน้นไปที่ความรักของอียอน แต่มาในซีซั่นใหม่นี้เรื่องราวจะเน้นไปที่สิ่งที่เขาต้องยอมสละเพื่อความรัก และสิ่งที่เขาต้องชดใช้ ในซีซั่นนี้ผู้กำกับฯ และทีมงานได้ถ่ายทอดหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ชมไม่เคยเห็นในซีซั่นแรก เช่น สัตว์ประหลาดในตำนานจากนิทานพื้นบ้านของเกาหลีและญี่ปุ่น และในซีซั่นนี้จะมีเรื่องราวความรักมากมายจากหลากหลายตัวละคร

โดยผู้กำกับฯ กล่าวว่า “สำหรับซีรีส์แนวแฟนตาซี นักแสดงควรมีความแฟนตาซีในบุคลิกของพวกเขาเองด้วย และนักแสดงในเรื่องนี้ต่างก็มีบุคลิกดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ คิมโซยอน ที่เหมาะกับบท รยูฮงจู ของเธอเป็นอย่างมาก”

ที่สำคัญในซีซั่นนี้มีตัวละครใหม่ที่มีความสำคัญกับอีรังมาก นั่นคือ นางเงือก ซึ่งจะสำคัญยังไงต้องมาร่วมติดตามกันในเรื่อง

อีกอย่างซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศเกาหลี เป็นระยะเวลากว่า 8 เดือน นักแสดงในเรื่องต้องเดินทางร่วมกัน และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอด ทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก และ นักแสดงที่เป็นผู้สร้างบรรยากาศประจำซีรีส์เรื่องนี้ คือ อีดงอุค

ซีรีส์ Tale of the Nine Tailed 1938 (เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938) พร้อมสตรีม ให้ชมทั่วโลกแล้วทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 21.30 น. ที่ Prime Video