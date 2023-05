14 พ.ค.2566 วันเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนคนไทยที่จะได้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 500 คน จากระบบแบ่งเขต 400 คน และระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ภายใต้การจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

แต่จากการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในทุกแวดวงสังคมถึงความพร้อมและประสิทธิภาพของกกต.

เนื่องจากพบสารพัดปัญหา ทั้งการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ความผิดพลาดของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) เลือกตั้งในหลายพื้นที่ ไม่ให้ลงนามในบัตรเลือกตั้งบ้าง ใส่รหัสเขตเลือกตั้งผิดบ้าง

สร้างความหวั่นวิตกว่าวันเลือกตั้งทั่วไป 14 พ.ค. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกหรือไม่

ในวันที่สังคมกังขาการทำหน้าที่ของ กกต. ทั้ง 6 กกต.จากจำนวนทั้งหมด 7 คน ที่ทำหน้าที่อยู่ปัจจุบัน เนื่องจาก ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย พ้นวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา

ขอเปิดตัวและประวัติพอสังเขปของ 6 กกต. และเลขาธิการกกต. ในฐานะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566 ที่ต้องจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

อิทธิพร บุญประคอง

ประธาน กกต. อายุ 67 ปี

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2522 นิติศาสตรมหาบัณฑิต Tulane University สหรัฐอเมริกา ปี 2527

รับราชการกระทรวงการต่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นตัวแทนประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยปราสาทพระวิหาร เมื่อปี 2553

ปี 2555 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา, เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์สหประชาชาติ กรุงไนโรบี

ประธานกลุ่ม 77 และจีน, เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี ปี 2558

เคยเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทย รณรงค์หาเสียงสนับสนุนตัวแทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปี 2559

12 ส.ค. 2561 เป็น ประธานกกต.

สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

กกต. อายุ 65 ปี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2523, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) จุฬาฯ ปี 2527

ปี 2533 เกษตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรเคมี มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2537 สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาเอก หรือ Past Doctoral Degree สาขาเทคโนโลยียีนในเรื่องการจัดการยีสต์ จากสถาบันเทคโนโลยีคุมาโมโต ญี่ปุ่น

เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ระดับ 10 ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เป็นกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยฯ

ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

กกต. อายุ 70 ปี

ปี 2519 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ และเนติบัณฑิตไทย

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปี 2551 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ปี 2554 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ปี 2556 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ปี 2558 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ต่อด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ปกรณ์ มหรรณพ

กกต. อายุ 68 ปี

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4, รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4, รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9, รองประธานศาลอุทธรณ์

ผู้พิพากษาศาลฎีกา และอนุกรรมการตุลาการ (อกต.) ชั้นศาลฎีกา

เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

กกต. อายุ 65 ปี

จบการศึกษา Bachelor of Science (Civil Engineering) จาก Central New England College of Technology สหรัฐอเมริกา ปี 2523

ปี 2530 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท Master of Business Administration จาก Florida Institute of Technology สหรัฐ

ปี 2525 เริ่มรับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 งานออกแบบชลประทาน กรมชลประทาน

หัวหน้าโครงการชลประทานนนทบุรี, หัวหน้าโครงการชลประทานผักไห่, ผอ.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1, ผอ.สำนักชลประทานที่ 4, 3 และ 13

รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบริหาร และรองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อธิบดีกรมชลประทาน และปลัดกระทรวงเกษตรฯ

ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

กกต. อายุ 65 ปี

ปี 2524 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี 2547 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี 2557 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เป็นทนายความ และเป็นอดีตที่ปรึกษา นายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ

แสวง บุญมี

เลขาธิการ กกต. อายุ 59 ปี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3, ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 สำนักงาน กกต.

รองเลขาธิการ กกต.

เข้ารับการสรรหา และได้รับแต่งตั้งเป็น เลขาธิการ กกต. เมื่อ 1 เม.ย.2565