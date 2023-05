ล้อมวงเล่นสนุกปลุกไอเดีย

สดจากเยาวชน

กลับมาอีกครั้งกับ “Play Matters” จัดโดยทีเคพาร์ค ร่วมกับแปลนทอยส์ และเพื่อนๆ เพลย์ธมิตรอีกมากมาย ครั้งนี้เน้นย้ำว่าเรื่องเล่นนั้นสำคัญต่อทุกคน ทุกช่วงวัย

ปีนี้ทีมผู้จัดงาน Play Matters จึงชวน ทุกคนมาล้อมวงเล่นด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Circle of Play” ขยายวงเล่นให้กว้างขึ้น พร้อมนำทัพกิจกรรมมากมายเพื่อให้ทุกคนร่วมสนุกกันได้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้ใหญ่หรือวัย SA (Silver Age)

โดยเนรมิตพื้นที่ทีเคพาร์ค ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กลายเป็นสนามแห่งความสนุกสนาน เปิดโอกาสให้ทุกคนมา “ลองเล่น” และเปิด มุมมองการเล่นแบบใหม่ๆ ที่มากกว่าความสนุก เพราะการเล่นให้อะไรมากกว่าที่คิด โดย “Play Matters : Circle of Play” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-25 มิ.ย. นี้

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือทีเคพาร์ค กล่าวว่าการเรียนรู้ไม่ได้หมายความเพียงแค่การอ่านและเขียนเท่านั้น แต่การเล่นก็เป็นวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะความรู้ ช่วยเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ไม่เพียงความสนุกเท่านั้น ยังช่วยฝึกการคิด รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและการเข้าสังคม ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการเล่นไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกวัย ตามเทรนด์และความชอบความถนัดของแต่ละบุคคล ทีเคพาร์ค จึงจัดกิจกรรม “Play Matters : Circle of Play” ร่วมกับแปลนทอยส์และเพลย์ธมิตรอีกนับ สิบราย เนรมิตพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ให้กลายเป็น “พื้นที่เล่น” เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจ นำไปสู่ไอเดียสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ให้สังคม

“แนวคิดหลักในปีนี้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น ตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยทำงาน มีธีมย่อยของกิจกรรม อาทิ Play Together l ชวนกันเล่น เปิดพื้นที่ให้เด็กและครอบครัวมาปลดปล่อยพลังและจินตนาการด้วยการล้อมวงเล่นด้วยกัน Just Play l แค่เล่น ไม่ว่าจะมาเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องคิดมาก มาเล่นกับเทรนด์ฮิตติดกระแส Play Now l เล่นเถอะ ชวนมนุษย์งานมาเล่นให้ฮีลใจ เปิดโลกใบใหม่ เติมความสดใสในชีวิต และ Keep Playing l เล่นไปเรื่อย หากใครมีเวลาว่าง มาเปิดใจร่วมเล่นสนุกกับเรา แล้วมาค้นพบสิ่งใหม่ๆ และท้าทายในการเล่นและเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด” ผอ.ทีเคพาร์ค เชิญชวน

ด้าน นายโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตของเล่นไม้แปลนทอยส์ กล่าวว่าการเล่นช่วยพัฒนาชีวิตได้ทุกช่วงวัย ด้วยเหตุนี้เราได้ส่งผ่านความเชื่อของเราไปยังของเล่นและกิจกรรมที่ออกแบบมา และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเล่นไปสู่สังคมกว้างขวางขึ้น เพื่อให้ทุกคน ทุกวัย มาร่วมเล่นและสนุกด้วยกัน

กิจกรรมในงานแบ่งออกตามความสนใจของทุกช่วงวัย จะมาเล่นเดี่ยว มาเป็นกลุ่ม หรือมากับครอบครัว ก็สามารถล้อมวงร่วมเล่น แถมได้รับทักษะความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาต่อยอด อาทิ “ท่องป่าแห่งการเล่นไปกับ Forest of Play” สนุกสนานกับการปลดปล่อยพลังแห่งการสำรวจเรียนรู้ ผ่านพื้นที่เล่นที่ออกแบบมาใหม่ล่าสุด “SMART Playground : จุดประกายความเป็น Innovator รุ่นเยาว์!” พบสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่เตรียมไว้ให้มาลองเล่น อาทิ เสริมสร้างทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า เรียนรู้หลักการมอเตอร์มาต่อยอดความเป็นนักประดิษฐ์ชิ้นงานจากจินตนาการ

“Maker Club : คลับของนักประดิษฐ์ รุ่นเล็ก” ที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ วางแผน ลงมือประดิษฐ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, “TK Board Game Workshop : เปลี่ยนบอร์ดเกมโปรดเป็นการเรียนรู้แบบทรงพลัง” , “Turning Trash to Treasured Art : เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นงานศิลป์สุดเจ๋ง”, “Playmore ปลุกพลังความสนุกผ่านขนม” ยิ่งเล่น ยิ่งอร่อย ปลุกความครีเอทีฟผ่านการ “เล่น” กับเวิร์กช็อป “สร้างเมืองในจินตนาการ” ด้วยขนม ที่ทั้งสนุก สร้างสรรค์ไอเดีย และที่สำคัญ เมืองนี้กินได้

ร่วมด้วยกิจกรรม “มือใหม่หัด Sport Stacking : เรียงแก้ว ฝึกสมอง ประลองความเร็ว” และ “Better Aging Cafe” เปิดพื้นที่เล่นสำหรับ วัยซ่า 50+ (SA-Silver Ag) ชวนมาล้อมวงเล่นของเล่นไม้จากแปลนทอยส์ ที่เล่นได้ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยซ่า กระตุ้นทักษะที่สำคัญ ต่อการบริหารสมอง มาเปิดใจให้รู้ว่า “โตแล้วก็ยังเล่นได้เรื่อยๆ”

ดูรายละเอียดและวันเวลาการจัดแต่ละกิจกรรมได้ทาง www.tkpark.or.th และเฟซบุ๊ก tkparkclub สอบถามข้อมูลโทร 08-9811-3788