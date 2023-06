นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 32 (32nd Meeting of the ASEAN Directors-General of Customs) ว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศุลกากรอาเซียนของ คณะทำงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีศุลกากรอาเซียนจำนวน 5 คณะทำงาน ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน, คณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพิธีการศุลกากร

คณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร, คณะทำงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถทางศุลกากร และคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบ ASEAN Single Window (ASEAN Single Window Steering Committee : ASWSC)

นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างศุลกากรอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และองค์การศุลกากรโลก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร รวมถึงการหารือร่วมกับตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ EU-ASEAN Business Council และ US-ASEAN Business Council เพื่อรับทราบประเด็นต่างๆ และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน โดยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมทั้งเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอีกด้วย