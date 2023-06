นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR เปิดเผยว่า OR เปิดตัวแคมเปญโฆษณาล่าสุด ถ่ายทอดเรื่องราว ของบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ OR ได้ร่วมสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ผ่านคำถามว่า “คุณคิดว่า…โอกาสหน้าตาเป็นแบบไหน” โดยนำเสนอให้เห็นภาพจริง ผ่านบุคคลจริง เรื่องราวจริง ผู้สนใจชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=x6bbMGeeo18