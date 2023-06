ความงามไร้กฎเกณฑ์

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้สังคมเข้าใจและเปิดรับความงามทุกรูปแบบที่ไม่ได้จำกัดเพียงรูปลักษณ์ภายนอก พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและ สร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง กับแคมเปญ “Central All The Beauties” ชวนสังคมทลายกำแพง “Beauty Standard” และเปิดรับความงามอันแตกต่างหลากหลายและไร้สูตรสำเร็จ เพื่อเฉลิมฉลองความงามที่เกิดจากการยอมรับในตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง ด้วยการจัดแสดง “Central All The Beauties Portrait Exhibition” จาก 8 คนดัง

ได้แก่ แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส Miss Universe Thailand 2021, ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ นักร้องสาวเจ้าของเสียงทรงพลัง, ต่าย-เพ็ญพักตร์ ศิริกุล นักแสดงรุ่นใหญ่ที่สวยไม่สร่าง, โอปอล์-พิไลวรรณ พิมพ์ภูลาด นางแบบดาวรุ่งหน้าเก๋, ธีโอ-ภาคภูมิ สุวรรณรัตน์ โมเดลผู้ ทลายทุกข้อจำกัดด้านเพศ, รินดา-พรรณวลัย ทิพรดารัตนสิริ เด็กสาวผู้โอบรับด่างขาวอย่างภาคภูมิ, ซัน-เมธัส เทพนวล แฮร์สไตลิสต์สุดเท่ และ นิ้ง-สิชา เตลิงคพันธ์ เวิร์กกิ้งวูแมน ผู้คร่ำหวอดในวงการบิวตี้มาอย่างยาวนาน

ต่าย-เพ็ญพักตร์ ที่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลข 6 ทำอะไรเธอไม่ได้เลย กล่าวว่า เริ่มตกตะกอนตอนอายุขึ้นเลข 6 ว่าอะไรเหมาะกับเรา อะไรทำให้เรามั่นใจ แล้วพบว่าทุกอย่างเริ่มจากที่เราไม่สร้างกฎเกณฑ์ ทั้งการแต่งหน้า แต่งตัว อยากใส่อะไรก็ใส่ แค่เลือกให้เหมาะกับตัวเอง ไม่ตีกรอบว่าอายุเท่านี้แล้วจะใส่อะไร แค่ดูตัวเองในกระจกถ้าชอบก็โอเคแล้ว “ทุกวันนี้ต่ายรู้สึกเป็นตัวเองเต็มที่ อะไรที่ต้องฝืนทำพยายามตัดทิ้ง ขอให้มีความสุขในแบบที่เราเป็น อย่ากดดันตัวเอง ดูแลใจให้ดีๆ เพราะใจของเราสำคัญที่สุด”

แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส กล่าวว่า “แอนเชื่อว่าความสวยงามเกิดจากความแตกต่าง ในฐานะที่แอนเป็นกระบอกเสียงเรื่อง Real Size Beauty แอนภูมิใจมากๆ ที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ คน เพราะเราเคยผ่านการถูกบูลลี่มาแทบทุกอย่าง แต่สิ่งที่ปลดล็อก เรื่องราวแย่ๆ คือโฟกัสที่ความสุขและยิ้มให้กับตัวเอง คําพูดของคุณพ่อที่ช่วยเพิ่มพลังให้แอน มากที่สุดคือ You’re strong. You can do it.

ชมความงามกับภาพถ่ายของเหล่า 8 อินฟลูเอนเซอร์ได้ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา จัดแสดงถึง 31 ก.ค.นี้ ร่วมโหวตบิวตี้ไอเทมที่คุณชื่นชอบให้เป็นที่สุดของบิวตี้ ได้ที่ไลน์ @CentralBeautyClub หรือคลิก https://beautyaward 2023.d-dots.com ได้ถึง 9 ก.ค.