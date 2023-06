สนุกอนุรักษ์วันเต่าทะเลโลก – Dig it up และศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงค็อก ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเล ในโอกาสวันที่ 16 มิ.ย. ตรงกับ “วันเต่าทะเลโลก” พร้อมเสริมสร้างจินตนาการ ฝึกทักษะการเรียนรู้ ชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมกิจกรรม UNDER THE SEA TREASU REHUNT : หาสมบัติใต้ท้องทะเล สนุกไปกับเกมตามหาสมบัติใต้ท้องทะเล

กิจกรรมแยกขยะช่วยสิ่งแวดล้อม ระบายสีเปเปอร์ มาเช่ปลาการ์ตูน และระบายสีถุงผ้ารักษ์โลก ร่วมกิจกรรมฟรีพร้อมรับของรางวัลกลับบ้านเพียงช็อปในศูนย์การค้าฯ ครบ 300 บาท รับบัตรเข้าร่วมกิจกรรมฟรี 1 ใบ/ 1 สิทธิ์ (จำนวนจำกัด) วันนี้ถึง 30 มิ.ย. ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต แบงค็อก