ซีรีส์เกาหลีกระแสแรง Lies Hidden in My Garden (ปริศนาสวนคำลวง) ผลงานเรื่องล่าสุดของสองตัวแม่แห่งเกาหลี คิมแทฮี และ อิมจียอน รวมทั้ง 2 หนุ่ม นักแสดงฝีมือดี คิมซองโอ และ ชเวแจริม

ฝีมือกำกับฯ โดย จองจีฮยอน เจ้าของผลงานซีรีส์เรื่อง Twenty Five Twenty One, You Are My Spring

ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง A House With a Yard หรือชื่อไทยว่า มีอะไรในสวนหลังบ้าน เรื่องราวของ จูรัน (คิมแทฮี) ภรรยาของ คุณหมอ พัคแจโฮ (คิมซองโอ) เธอมีลูกชายแสนฉลาดและหล่อเหลา มีครอบครัวที่ร่ำรวยมั่งคั่ง จูรันและครอบครัวของเธอย้ายเข้ามา อยู่ในบ้านที่สมบูรณ์แบบ ที่ใครๆ ก็ใฝ่ฝันถึง เธอมีความสุขในฐานะภรรยา แม่บ้าน และแม่ที่สมบูรณ์แบบ สิ่งเดียวที่รบกวนจิตใจเธอคือกลิ่นจากสนามหญ้า สามีของจูรันมองว่ามันเป็นเพียงกลิ่นเหม็นธรรมดาที่จะหายไปใน ไม่ช้า แต่มันยากที่จะลบออกจากใจของเธอ

ในขณะที่ ซังอึน (อิมจียอน) หญิงสาว ผู้เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว สามีของเธอคือ คิมยุนบอม (ชเวแจริม) พนักงานบริษัทยา ผู้ไม่เคยลังเลที่จะใช้ความรุนแรง ในบ้านหรือคุกคามคนอื่นเพื่อเป้าหมายของตัวเอง ชีวิตของซังอึนกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยน เมื่อได้พบกับจูรัน

ซึ่งเรื่องนี้เป็นผลงานแนวระทึกขวัญครั้งแรกของผู้กำกับฯ จองจีฮยอน และนักแสดงสาวคนสวย คิมแทฮี

จองจีฮยอน ผู้กำกับฯ พูดถึงเหล่านักแสดงในเรื่องไว้ว่า “ผมคิดว่านักแสดง ทั้งสี่คนนี้ เป็นนักแสดงที่ผู้กำกับฯ ทุกคนอยากร่วมงานด้วย เริ่มที่ คิมแทฮี ผมคงไม่ต้องพูดอะไรถึงเธอมาก เธอเป็นไอคอนที่โด่งดังมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ ถึงเธอจะไม่เคยรับบทซีรีส์แนวลึกลับระทึกขวัญมาก่อน แต่ผมเชื่อในฝีมือของเธอและคิดว่าเธอมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับตัวละครได้ และผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับเธอ ส่วนอิมจียอน พวกเราติดต่อเธอไปและ ส่งบทให้เธออ่านก่อนที่ The Glory จะออกฉาย และก่อนที่เธอจะดังเป็นพลุแตกตอนที่ผมครุ่นคิดว่านักแสดงคนไหนเหมาะสมที่จะมารับบทซังอึน ก็มีหลายคนแนะนำเธอมา และผมโชคดีมากที่เธอตัดสินใจรับบทนี้”

“สำหรับคิมซองโอ จริงๆ ตอนแรกมี หลายคนไม่แน่ใจว่าเขาจะเหมาะกับบท พัคแจโฮหรือเปล่า แต่ผมยืนยันว่าเขาจะแสดงเป็นพัจแจโฮได้อย่างดีเยี่ยม และเขาก็ทำให้พวกเราทึ่งได้จริงๆ เขาน่าประทับใจมาก ส่วนชเวแจริม เขาเป็นสุดยอดนักแสดง ในวงการละครเวที ผมดีใจที่ได้เขามาร่วมแสดง และหวังว่าเขาจะเติบโตต่อไปในฐานะนักแสดงไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม”

ส่วนเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจทำซีรีส์เรื่องนี้ เจ้าตัวบอกว่า “หนึ่งในเหตุผลหลักและเหตุผลสำคัญที่ผมเลือกทำซีรีส์เรื่องนี้เพราะนิยายต้นฉบับครับ ผมจำได้ว่านิยายเรื่องนี้ มีความน่าสนใจและแตกต่างเป็นอย่างมาก ผมพยายามเน้นไปที่สภาวะทางจิตใจของตัวละครแต่ละตัว ผ่านการแสดงออกและท่าทางของพวกเขา แทนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นบทพูด”

ด้าน คิมแทฮี พูดถึงบทบาทที่เธอเล่นว่า “จูรันเป็นตัวละครที่มีบทพูดน้อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยแสดงมา เธอพูดน้อยและไม่ค่อยชอบเข้าสังคม และแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่ง ฉันต้องแสดงอารมณ์และสื่อสารความรู้สึกของตัวละครผ่านแววตาเยอะมาก มันเลยค่อนข้างยากสำหรับฉันเหมือนกัน ที่ความรู้สึก ของตัวละครไม่ได้แสดงออกผ่านบทพูด ฉันได้ปรึกษาผู้กำกับฯ หลังจากได้เห็นตัวเองเข้าฉากไปบ้างแล้ว มีรายละเอียดในการแสดงหลายอย่างที่ฉันกับผู้กำกับฯอยากถ่ายทอดออกมาให้ได้ ถึงแม้จะยาก แต่ฉันก็สนุกกับการแสดงครั้งนี้มากค่ะ”

ด้านสาว อิมจียอน เผยว่า “ฉันเป็นคนชอบวิเคราะห์ในเรื่องการแสดง ดังนั้นฉันจึงชอบออกแบบและวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าสำหรับแต่ละฉาก นั่นเป็นวิธีที่ฉันศึกษาและเข้าถึงตัวละครและการแสดง แต่ในเรื่องนี้มันแตกต่างออกไป ยิ่งฉันศึกษาและเข้าใกล้ตัวละครซังอึนมากเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งเป็นปริศนามากขึ้นเท่านั้น ครั้งนี้มันเลยยากที่จะวางแผนและวาดภาพเธอไว้ล่วงหน้า แต่เมื่อเริ่มถ่ายทำ ฉันได้ลองเป็นซังอึนแบบเต็มตัว เหมือนฉันได้พบเธอที่นั่น มีพลังงานมากมายที่เธอกับฉันมอบให้แก่กัน หลายอย่างจึงออกมาจากฉันในแบบที่เป็นธรรมชาติ และแทนที่จะ มีฉากระทึกแบบไล่ล่า เรื่องนี้เป็นความระทึก จากข้างในจิตใจตัวละคร มีบรรยากาศแปลกๆ และมีความเสียดสีประชดประชัน”

สำหรับ ชเวแจริม บอกว่า “ตอนที่ผมอ่านนิยายเรื่องนี้ มันถูกถ่ายทอดในมุมของผู้สังเกตการณ์ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการแสดงอารมณ์ผ่านตัวหนังสือมากนัก ผมจึงนำข้อเท็จจริงของตัวละครยุนบอมในนิยาย มาใช้ถ่ายทอดร่วมกับการตีความอื่นๆ ให้ออกมาเป็นตัวละครยุนบอมของผมในซีรีส์”

หนุ่ม คิมซองโอ เปิดใจ “Lies Hidden in My Garden เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆ เรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ตัวคุณมาก เป็นสิ่งที่คุณพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน คุณกลับบ้านเจอภรรยาที่มีสีหน้าเย็นชา และมีบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่”

มาลุ้นระทึกไปกับความจริงในสวนหลังบ้านที่ชวนค้นหาใน ซีรีส์ Lies Hidden in My Garden (ปริศนาสวนคำลวง) ได้แล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 22.00 น. ที่ Prime Video