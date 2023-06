นิทรรศการเพื่อสิ่งแวดล้อม

เอ-เมส มัลติสโตร์ โดยบูติคนิวซิตี้ ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เชิญชมนิทรรศการเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “เอ-เมส กรีน โซไซตี้” เพื่อร่วมกันลดขยะเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ ต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมนำแบรนด์แฟชั่น ชั้นนำในเครือ อาทิ Guy Laroche, GSP, C&D, LOF-FI-CIEL, JOUSSE, Stephanie มาจำหน่ายในราคาพิเศษที่งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. เวลา 10.00 – 21.00 น. บริเวณฮอลล์ 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ศิลปะฉลองเดือนไพรด์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชวนเสพงานอาร์ตในโปรเจ็กต์พิเศษร่วมกับศิลปินดัง เตยยี่ ประภัสสร กาญจนสูตร ผู้อยู่เป็นเพื่อนความรู้สึกของผู้คน สาดความครีเอทีฟของธงสีรุ้งผ่านศิลปะ อินสตอลเลชั่นในคอนเซ็ปต์ “Seat The Pride” A seat to sit your pride หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นพื้นที่ให้นั่งภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของตัวเอง ฉลองเทศกาล ไพรด์มันท์ เดือนแห่งความหลากหลายและเท่าเทียม สะท้อนแนวคิด Diversity, Inclusivity, Equality เพื่อ LGBTQIAN+ ทั่วโลก ได้รับแรงบันดาลใจผ่านแนวคิดที่สะท้อนตัวตนของเซ็นทรัลเวิลด์ในการเป็นพื้นที่โอบรับทุกความแตกต่าง-หลากหลายสำหรับทุกคน เข้าชมฟรี วันนี้ – 31 ก.ค. ลานสแควร์ B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

น้ำหอมชั้นสูงจากอังกฤษ

“PUIG” บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์ดังระดับโลก ร่วมกับ “คิง เพาเวอร์” เปิดเคาน์เตอร์น้ำหอม Penhaligon’s ที่บิวตี้ คลับ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Oud de Nil” ใช้สีสัญลักษณ์ของ Penhaligon’s แสดงถึงพลังแห่งความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำไนล์ มาพร้อม 3 คอลเล็กชั่นขายดีของแบรนด์ ได้แก่ Portratis น้ำหอมที่มี อัตลักษณ์โดดเด่นเสมือนชาวอังกฤษผู้ดีแบบไว้ตัว, British Tales กลิ่นที่ทำขึ้นเพื่อฉลอง 150 ปี การทำน้ำหอมของชาวอังกฤษ ดูคลาสสิค ได้แรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ ตำนานปรัมปรา และ Trade Routes กลิ่นที่ทำให้เราเหมือนย้อนอดีตเดินทางผ่านไปสถานที่ต่างๆ ในช่วงศตวรรษที่ 19 รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามา