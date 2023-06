ในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ในเดือนมิ.ย. รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยถึงความภูมิใจในโอกาสสำคัญนี้ว่า 60 Years of Pride : Next Step Towards Sustainability

แม้จะมีอายุ 60 ปีในปีนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเรายังมีไฟ มีแรงกายแรงใจ มีจุดยืนที่เข้มแข็ง เราก้าวมาถูกทิศทางแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์เทรนด์ยุคสมัย ไลฟ์สไตล์เด็กรุ่นใหม่ด้วยความเป็น Professional University บัณฑิตของเราที่สำเร็จการศึกษาออกไปก็ล้วนแต่มีรายได้ มีอาชีพหน้าที่การงานที่มั่นคง เป็นที่ประจักษ์จากหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน

อย่างเช่นผลดีของการมี คณะการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมบริการ ที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา UNWTO .TEDQUAL จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองนี้

ล่าสุดเปิดหลักสูตร “การตลาดดิจิทัล Digital Marketing” ที่เราได้ตัวจริง หลากหลายวงการตลาดดิจิทัลมาร่วมสร้าง “เด็กหัวการค้าดิจิทัล” ทุกคน รวมไปถึงอนาคตจะเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ เพราะมองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ซึ่งก็จะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจการแพทย์ได้ในเชิงของการตลาดและการทำธุรกิจ หรือแม้แต่หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง อย่างหลักสูตร เทพเซียน (TEPCIAN) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนองค์ความรู้จีนระดับ “เซียน” ที่ทำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก

อาจารย์กอล์ฟ รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าวว่า วาระครบรอบการสถาปนาปีที่ 60 นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างความยั่งยืนในมิติต่างๆ ของประเทศ จึงได้ จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้ประเทศ เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในระยะยาวสืบไป นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งด้านเยาวชนและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอย่างในการทำซีเอสอาร์ของมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR “ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัย ในฝัน” จัดติวฟรีให้กับนักเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาอย่างจริงจัง เพื่อห่างไกลยาเสพติด ด้วยการจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 UTCC Championship 2023 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ทั้งด้านกายภาพ สภาพ สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีชีวิตชีวา มีสีสัน สร้างบรรยากาศแห่งการ เรียนรู้ที่สนุกแก่นักศึกษา และคงความเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจการค้าภายใต้ “ตราสัญลักษณ์ 60 ปี” และ “อาคารสัญลักษณ์” แลนด์มาร์กใจกลางมหาวิทยาลัยที่ออกแบบเป็นใบเรือสำเภา ที่พร้อมพาทุกคนไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เปรียบดังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่จะนำพาบัณฑิตทุกคนของเราไปสู่จุดหมายให้ถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย สมดั่งที่ใจใฝ่ฝันไว้ ตามสโลแกนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ว่า Follow Your Dreams

“60 ปีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็น 60 ปีที่เปี่ยมด้วยไฟฝันพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาไปสู่ก้าวที่ยั่งยืนเพื่อ “คนการค้า” และ “เด็กหัวการค้า” เป็น “60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย เพราะเราพร้อมจะก้าวไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงเพื่อสังคม”