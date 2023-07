เพื่อเชื่อมต่อสานสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทยและประเทศเกาหลีใต้ และกระตุ้นศักยภาพเศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์ จังหวัดคยองกี (Gyeonggi) ร่วมกับคยองกีบิสซิเนสเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (Gyeonggi Business Center Bangkok หรือ GBC Bangkok) จัดงาน G-FAIR KOREA 2Nd ASEAN+ 2023 งานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ โดย ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงกว่า 107 บริษัท และสินค้าจัดแสดงมากกว่า 1,000 รายการ ระหว่าง 6-7 ก.ค. 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ชั้น 22 Centara Grand Bangkok Convention Centre

วันที่ 6 ก.ค. เวลา 13.00-15.00 น. พบการสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “The vibrant city of tomorrow” ความศิวิไลซ์ของเมือง ในอนาคต บรรยายโดย ศ.ดร.ฮยอนจุน ยู จาก ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ถือเป็นไฮไลต์ เนื่องจาก ศ.ดร.ฮยอนจุน ซึ่งจบโทสาขาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากฮาร์วาร์ด และโทสาขาสถาปัตยกรรมของ MIT : Massachusetts Institute of Technology นั้น มีผลงานที่ถูกกล่าวขวัญและเชิญไปบรรยายในประเทศต่างๆ คือ Smart City เมืองแห่งโลกอนาคตที่ทำร่วมกับ Hyundai Motor Group ผู้เข้าฟังบรรยายจะได้รับองค์ความรู้เรื่องการสร้างอาคาร บ้านและสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงการสร้างเมืองแบบ Post Corona ป้องกันโควิดและระบบอัจฉริยะในการจัดการเรื่องการอยู่อาศัย

จากนั้นเวลา 15.00-16.00 น. พบการสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “Smart sewer system total urban in flood monitoring” (ระบบควบคุมและตรวจสอบการระบายน้ำแบบอัจฉริยะสำหรับเมืองใหญ่ บรรยายโดย KCIT : Korea Convergence IT เทคโนโลยีที่จะแก้ปัญหา เรื่องการระบายน้ำในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลเกาหลีจะสนับสนุนการติดตั้งโครงการ Pilot ให้กทม.

วันที่ 7 ก.ค. เวลา 10.00-11.00 น. มีบรรยายหัวข้อ เรื่อง Trends Shaping the Future of eCommerce แนวโน้มการกำหนดอนาคตของอีคอมเมิร์ซบรรยายโดย เพ็ญศิริ พันเทียนวงศ์นุสรณ์ ซีอีโอของบริษัท aCommerce ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง POSMAC-Next generation material วัสดุอุปกรณ์ของ Pos Mac ในอนาคตรุ่นต่อไป โดย POSCO, การบรรยาย เรื่อง Solutions for Solar Power Systems โซลูชั่นสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท I-Solar และเวลา 15.30-16.30 น. บรรยาย เรื่อง Q-Cell โดยบริษัท Hanwha Q Cell

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานที่ http://gfairbkk.com/ visitor-registration/ #G-FAIR KOREA 2Nd ASEAN+ 2023 #มหกรรมG-FAIR KOREA #สินค้าเกาหลี #จังหวัดคยองกี #GBCBangkok