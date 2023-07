ศิลปินไอคอนระดับโลก ทั้งด้านดนตรีและแฟชั่น Troye Sivan ซึ่งเป็น กระบอกเสียงให้กับกลุ่ม LGBTQI+ กลับมาพร้อม Rush ซิงเกิลคลับแดนซ์กับดนตรีสุดเร้าใจ เป็นซิงเกิลแรกจาก Something To Give Each Other สตูดิโออัลบั้มชุดที่ 3 อัลบั้มที่บอกเล่าเรื่องราวการเฉลิมฉลอง ของเพศ โลกแห่งเสียงดนตรี หยาดเหงื่อ ผู้คน ความรัก และมิตรภาพ ที่มีกำหนดปล่อยให้ฟังพร้อมกันในวันที่ 13 ตุลาคมนี้

โดยเขากล่าวว่า “นิยามของ Rush คือความรู้สึกของการจุมพิตคนแปลกหน้าที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อ การอยู่บนฟลอร์เต้นรำ การเดต 2 ชั่วโมงที่ทำให้รู้สึกพิเศษเหมือนเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ การตกหลุมรัก ความรู้สึกดีๆ ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน มันคือการปาร์ตี้หลังจบงานปาร์ตี้ งานแล้วงานเล่าไม่มีที่ สิ้นสุด ซิงเกิลนี้ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง แต่ก็สามารถเชื่อมโยงมันให้เข้ากับดนตรี และผู้คนรอบๆ ตัวได้”

มิวสิควิดีโอ Rush ถ่ายทอดอารมณ์ของกลุ่มคนที่หลงใหลในการใช้ชีวิต กำกับฯ โดย Gordon von Steiner และออกแบบ ท่าเต้นโดย Sergio Reis

ซึ่งเพียงแค่ปล่อยตัวอย่างออกมาสั้นๆ ก็ทำเอาแฟนๆ ฮือฮาทั่วทั้งโซเชี่ยล ด้วยซาวด์ที่สัมผัสได้ถึงความสนุก และน่าตื่นตาตื่นใจไปพร้อมๆ กัน

Troye Sivan เป็นหนึ่งในศิลปินที่สร้างยอดสตรีมได้สูงกว่า 22,000 ล้านสตรีม มียอดขายอัลบั้มมากถึง 10 ล้านชุด และยังเป็นเจ้าของรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Billboard Music Awards, MTV Europe Music ทั้งหมด 3 รางวัล, ARIA 2 รางวัล และ GLAAD Media 2 รางวัล ผลงานซิงเกิล Revelation ที่ทำร่วมกับ Jonsi ประกอบหนังเรื่อง Boy Erased ยังได้รับการเสนอชื่อ เข้าชิง Golden Globe สาขา Best Original Song จนนิตยสาร TIME ได้ขนานนามว่าเขาว่าเป็น ‘ป๊อปสตาร์ที่เพอร์เฟ็กต์ที่สุด’

สามารถดูมิวสิควิดีโอ Rush ได้ที่นี่ : https://troyesivan.lnk.to/RushVideo