หนึ่งในซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นๆ ของ วงการฮิพฮอพระดับโลกอย่าง โพสต์ มาโลน ได้ปล่อยแทร็กล่าสุด Overdrive จากอัลบั้มที่ 5 ของเขาที่มีชื่อว่า Austin ภายใต้การดูแลของค่าย Mercury Records/Republic Records ออกมาให้ฟัง

ก่อนหน้าเขาได้ปล่อยซิงเกิล Chemical และ Mourning จากอัลบั้มเดียวกันนี้ ซึ่งประสบความสำเร็จเรียบร้อยไปแล้ว

ดูเหมือนว่าการปล่อยซิงเกิลเหล่านี้จะเป็นการส่งสัญญาณให้แฟนๆ เตรียมพร้อมต้อนรับอัลบั้มใหม่ Austin ที่กำลังจะมาใน วันที่ 28 กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเอง

หนุ่มศิลปินสุดติสต์ เผยถึงอัลบั้มนี้ไว้ว่า “นี่เป็นหนึ่งในความท้าทาย เป็นรางวัล และเป็นความตื่นเต้นที่สุดในงานเพลงที่ผมเคยทำมา ผมรู้สึกว่ามันแสดงถึงความเป็นตัวผมในฐานะของคนคนหนึ่งและในฐานะของศิลปินในช่วงขณะเวลานี้ ขอบคุณทุกคนสำหรับความอดทน และขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากของผม ผมรักทุกคนมาก และผมก็พร้อมสำหรับงานปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยงกับพวกคุณ Cheers และจงแจกจ่ายกระจายความรักออกไป”

สำหรับชื่ออัลบั้ม Austin นั้นก็มาจากชื่อของเขาเอง โดยนักร้อง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ดัง มีชื่อจริงว่า ออสติน ริชาร์ด โพสต์ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 1995 ที่นิวยอร์ก สหรัฐ

เติบโตมากับพ่อ ริชาร์ด โพสต์ และ โจดี้ แม่เลี้ยง ซึ่งพ่อของเขามีอาชีพเป็นดีเจ ทำให้ตัวเขาเองได้สัมผัสกับแนวดนตรีที่ หลากหลาย

ตอนอายุ 9 ขวบ โพสต์และครอบครัว ย้ายมาอยู่ที่เท็กซัส หลังจากที่พ่อของเขาได้เป็นผู้จัดการสัมปทานสแน็กบาร์ให้กับ Dallas Cowboys ทีมอเมริกันฟุตบอลดัง

เริ่มเล่นกีตาร์และได้เข้าร่วมออดิชั่นให้กับวง Crown the Empire ของอเมริกา ในปี 2010 แต่ต้องพลาดหวังหลังจากเหตุสายกีตาร์ขาดระหว่าง การออดิชั่น เจ้าตัวให้เครดิตกับวิดีโอเกมดัง Guitar Hero ที่ทำให้เขาเกิดความสนใจอยากเรียนเล่นกีตาร์ และบ่อยครั้งที่เขาถูกเรียกว่าเป็นศิลปิน ผู้หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อไม่นานมานี้ โพสต์ มาโลนเพิ่งประกาศทัวร์คอนเสิร์ต If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying ที่ขายบัตรหมดไปแล้วทั้งใน Noblesville และ IN ที่ Noblesville’s Ruoff Music Center โดยระหว่างคอนเสิร์ตนั้น โพสต์ มาโลน ได้แสดงเพลงจากอัลบั้มใหม่ทั้ง 3 เพลงให้แฟนๆ ของเขาได้ชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และทำให้พวกเขาได้สัมผัสถึงเอกลักษณ์ที่ แท้จริงของเขาได้อย่างน่าเหลือเชื่อ

ส่วนประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศไทย วอร์มเสียงรอหนุ่มคนนี้กันได้เลย กับ Post Malone : If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour in Bangkok วันที่ 14 กันยายนนี้ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2, เมืองทองธานี

สำหรับ Post Malone เป็นศิลปินที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ และได้รับการรับรองระดับ Diamond จาก RIAA มากถึง 8 ครั้ง เขามีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองดัลลัส ในรัฐเท็กซัส และทุกครั้งที่โพสต์ขยับ เขาได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ทุกครั้ง ด้วยผลงานที่ข้ามขอบเขตทางดนตรี และผสมผสานด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา

ความสำเร็จนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2015 ด้วยเพลง Congratulations (feat. Quavo) ซึ่งได้รับการรับรองระดับ Diamond และอัลบั้มนี้ก็ได้ เปิดตัวที่อันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Top 200 และเพลงฮิตบนชาร์ต Billboard HOT 100 อีกนับไม่ถ้วน จนอัลบั้มนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมูฟเมนต์อันเป็นเอกลักษณ์ของเขา จากนั้นในปี 2022 โพสต์ได้ปล่อยอัลบั้ม Twelve Carat Toothache ซึ่งติด Top 5 บนชาร์ต Top 200 เช่นกัน

นอกจากนี้ อัลบั้มนี้ยังปูทางให้ทัวร์ The Twelve Carat Toothache Tour อีกทั้งยังมีซิงเกิลซึ่งได้รับการรับรองสูงที่สุดจาก RIAA ด้วย และด้วยซิงเกิล Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse) [feat. Swae Lee] ได้รับรองระดับ platinum สูงถึง 17 ครั้ง และในปี 2023 เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่เป็นครั้งที่ 10 ในสาขา Best Pop Duo/Group Performance ด้วยเพลง I Like You (A Happier Song) [with Doja Cat]

3 ปีก่อนหน้านั้น อัลบั้มสตูดิโอลำดับที่ 3 ของ โพสต์ อย่าง Hollywood’s Bleeding [Republic Records] ได้นำเสนอเหล่าแฟนคลับของเขาด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน และไม่เพียงอัลบั้มนี้จะได้รับการรับรองระดับ platinum เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Top 200 ได้นานถึง 4 สัปดาห์ จนในสัปดาห์ที่ 5 ก็ยังกลับมาอีกครั้ง จนกลายเป็นอัลบั้มที่ติดชาร์ตนานที่สุดในปี 2019

มากไปกว่านั้น ซิงเกิล Circles จากอัลบั้มนี้ยังเป็นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard HOT 100 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และอยู่บนชาร์ตนานถึง 39 สัปดาห์ในปีนั้น และหากจะกล่าวถึงการสร้างประวัติศาสตร์หรือทำลายสถิติของโพสต์ ครั้งหนึ่งเขาเคยแสดงคอนเสิร์ต เพื่อทรีบิวต์แด่วง Nirvana บน YouTube และสามารถระดมทุนได้มากกว่า 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19

นอกจากนี้ อัลบั้มต่อมาอย่าง beerbongs & bentleys ยังได้สานต่อความสำเร็จของอัลบั้ม Hollywood’s Bleeding ที่เปิดตัวที่อันดับ 1 เช่นกัน และยังมีเพลงดังติดชาร์ต อีก 9 เพลง ใน Top 20 ของชาร์ต HOT 100 จนเขากลายเป็นศิลปินที่มีเพลงใน top 20 ของชาร์ตดังกล่าวมากที่สุดในประวัติศาสตร์

จนมาในปี 2023 โพสต์ มีเพลงดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Rockstar (feat. 21 Savage), Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse) [feat. Swae Lee], I Fall Apart, Psycho [feat. Ty Dolla $ign], White Iverson, Better Now และอีกมากมาย ซึ่งล้วนได้รับการรับรองจาก RIAA ในระดับ platinum เป็นอย่างน้อย

นอกจากนี้ เขายังได้ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ในงาน Posty Fest ในปี 2018 และ 2019 และทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นจากความสำเร็จของ อัลบั้มเดบิวต์ Stoney ซึ่งได้รับการรับรองระดับ platinum อย่างล้นหลามในปี 2016 ซึ่งเขาจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะโพสต์ยังมีผลงานอีกมาก ที่พร้อมสะกดเหล่าแฟนคลับทั่วโลก

ซึ่งในการขึ้นโชว์บนเวทีของเขาแต่ละครั้ง ล้วนสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ ด้วยความเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเอง และเป็นมิตรกับแฟนเพลง ภาพการเล่นคอนเสิร์ตไปพร้อมๆ กับกระป๋องเบียร์ในมือ เป็นภาพที่แฟนๆ ได้เห็นจนชินตา

ส่วนผลงานที่นอกเหนือไปจากงานเพลง เขาร่วมกับเพื่อนอีกสองคนทำไวน์โรเซ่ ยี่ห้อ Maison No. 9 ออกจำหน่าย ซึ่งหมดเกลี้ยงภายในสองวันที่เปิดขาย พร้อมทั้งยังได้ร่วมกับรองเท้าแบรนด์ดัง Crocs ทำรองเท้าออกมาหลายรุ่น และเมื่อเร็วๆ นี้ ก็เพิ่งจะออกแบบตกแต่งภายนอกให้กับร้านไก่ทอด Raising Cane’s สาขาที่ยูทาห์