นครราชสีมา – นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า วันที่ 25 ก.ค. ของทุกปี สมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้เป็น “วันป้องกันการจมน้ำโลก” โดยในปี 2566 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดธีมกิจกรรมรณรงค์ว่า “Do one thing – Improve one thing – Add one thing” และไทยใช้ชื่อรณรงค์ว่า “เริ่มท้า – ท้าต่อ – ต่อขยาย คนไทยไม่จมน้ำ” ข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 จากสาเหตุการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ แต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตราว 236,000 คน ขณะที่ไทยเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,640 คน หรือวันละกว่า 10 คน

ที่พบเห็นได้บ่อยคือ เด็กจมน้ำ เช่น ไปเล่นน้ำกันเองโดยไม่แจ้งผู้ใหญ่ หรือพลัดตกน้ำจากอุบัติเหตุ ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จึงฝากเตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรปล่อยให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ำได้เองตามลำพัง เพราะหากคลาดสายตาเพียงเสี้ยววินาทีเด็กอาจจมน้ำเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422