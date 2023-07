น.ส.เพีย ชัญญา ประธานกรรมการบริหาร LUXX ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า LUXX เป็นผู้นำนวัตกรรมความงามและเส้นผมจากอเมริกา เปิดตัวในเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ พร้อมฉลองครบรอบ 3 ปีแห่งความสำเร็จของ LUXX ทั่วโลก ชูจุดขายด้านนวัตกรรมเพื่อความงามที่จะเข้ามาปฏิวัติให้ทุกคนเปล่งประกายความเป็น ตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดูดีขึ้นในทุกวันแบบ All in One ด้วยกลยุทธ์ Experience Marketing ในโอกาสครบรอบ 3 ปี จัด โปรโมชั่นพิเศษสุด! ผลิตภัณฑ์ LUXX ลด 30% ทุกชิ้น วันที่ 24 ก.ค.-8 ส.ค. 2566