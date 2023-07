The Restaurant : A History of Eating Out

ผู้เขียน วิลเลียม ซิตเวลล์

ผู้แปล ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ

488 หน้า ราคาปก 446.-

“นับแต่อดีตกาลจนถึงอนาคตกาล มีเพียงไม่กี่สิ่งที่พรั่งพร้อมด้วยสารพัดแง่มุมเฉกเช่นร้านอาหาร ร้านอาหารเป็นทั้งธุรกิจ งานอดิเรก ความหลงใหล และหายนะ”

ส่วนหนึ่งจากคำนำของ “กินไกลบ้าน : เรื่องเล่าขานร้านอาหารรอบโลก”

ร้านอาหารยุคโรมันหน้าตาเป็นแบบไหน?

การปฏิวัติฝรั่งเศสก่อให้เกิดอาหารไฟน์ไดนิ่งได้อย่างไร?

ทำไมซูชิถึงวิ่งบนสายพาน?

บนโลกนี้มีร้านอาหารที่เชื้อเชิญให้ลูกค้าไปนั่งรับประทาน ทั้งๆ ที่ยังไม่หิว

ร่วมย้อนเวลาหาอดีต สู่ต้นตอ บ่อเกิดของการทานอาหารนอกบ้าน สำรวจวิวัฒนาการของร้านอาหาร และทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญมากหน้าหลายตาที่มีส่วนขับเคลื่อนวงการร้านอาหารให้พัฒนาไป ข้างหน้าได้ใน “กินไกลบ้าน : เรื่องเล่าขานร้านอาหารรอบโลก The Restaurant : A History of Eating Out” โดย วิลเลียม ซิตเวลล์ แปลโดย ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ

ร่วมลิ้มรสเรื่องเล่ารสเลิศจากร้านอาหารรอบโลกได้แล้ววันนี้

สารานุกรมวรรณคดีไทย

เรื่องรามเกียรติ์

ฉบับราชบัณฑิตยสภา เล่ม 3

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยบทนำเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเรื่องรามเกียรติ์และวรรณคดีรามเกียรติ์เรื่องต่างๆ

ทั้งที่เป็นบทพรรณนา บทมหรสพและบทนาฏกรรมประเภทคำพากย์ บทละคร บทเบ็ดเตล็ด (บทจับระบำและบทเบิกโรง) ตลอดจนคำสอน เช่น รามเกียรติ์คำฉันท์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับกรุงเก่า

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

บทละครจับระบำ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

บทรำดอกไม้ดอกไม้เงินทองหรือบทรำต้นไม้เงินทอง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทจับลิงหัวค่ำ พระบวรราชนิพนธ์กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

โคลงเรื่องพาลี สอนน้อง พิเภกสอนบุตร

The Vanishing Half สายใยสีจาง

ผู้เขียน : Brit Bennett

ผู้แปล : ศิริกมล ตาน้อย

384 หน้า ราคาปก 360.-

หนังสือที่การันตีด้วยรางวัล Goodreads Choice Award 2020 ในฐานะ Best Historical Fiction จะพาทุกท่านไปสำรวจสายใยครอบครัว บาดแผล และความลับที่ไม่อาจเปิดเผย

ว่าด้วยเรื่องค่ำคืนหนึ่งในเมืองคนดำ สองแฝดตระกูลวีนส์วัยสิบหกปีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย สิบปีต่อมา หนึ่งเส้นทางชีวิตแตกเป็นสอง พี่น้องที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันกลับมีชีวิตต่างขั้ว คนหนึ่งหอบลูกสาวผิวดำจากวอชิงตัน ดี.ซี. กลับไปยังบ้านเกิดที่ตัวเองบ่นนักบ่นหนาว่าเกลียด ส่วนอีกคนหนีไปสร้างชีวิตใหม่กับคนขาวที่ลอสแองเจลิส

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเมื่อโชคชะตาพัดพาให้ชีวิตทั้งสองกลับมาคาบเกี่ยวกันอีกครั้ง อะไรดลใจให้หนึ่งคนเลือกจะเดินหนีชีวิตที่เคยรู้จัก ความลับจะถูกเปิดเผยหรือยิ่งถลำลึก ความเจ็บปวดจากคำลวงที่กลายเป็นความจริง? จะได้รับการเยียวยาหรือถูกตอกย้ำ ครึ่งหนึ่งของตัวตนที่หายไปจะได้รับการเติมเต็มหรือสูญหายไปตลอดกาล

มติชนสุดสัปดาห์

วันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.2566

หน้าปก เป็นรูปวงดื่มมินต์ช็อก หรือช็อกโกแลต มินต์ ในร้าน Thinklab อาคาร OAI Tower ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ ที่ตั้งพรรคเพื่อไทย เปิดต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค ชาติพัฒนากล้า และรูปม็อบแปรรูป ค บริเวณแยก อโศกมนตรี

พร้อมโปรยข้อความ ค.คิด คิดสิคิด อำนาจสูงสุด เป็นของเขา(อีกแล้ว) พร้อมเสียงแซวจากการ์ตูน เจ้าตัวเล็กว่า ค.ความไม่เกี่ยว ไม่เคยกิน ‘มิ้นต์ ช็อก’ เว้ย

เรื่องรอง ประจักษ์ ก้องกีรติ เปิดโปง ‘รัฐประหารโดยรัฐสภา’ ทำกันอย่าง‘เปลือยเปล่า-ล่อนจ้อน’

ภายในเล่มอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระ ครบทุกรส ทั้งรายงาน รายงานพิเศษ บทความ บทความพิเศษ พร้อมคอลัมน์ประจำจุใจ อาทิ

เมื่อประเทศไทยไม่ปกติ อึดอัด คับข้อง เพี้ยนไปหมด วันที่ข้อบังคับ เหนือรัฐธรรมนูญ อาจารย์สอนกฎหมาย 115 คนสุดทน

10 สิงหาคม ‘ทักษิณ’คัมแบ๊กรอบ 17 ปี ผ่านดีลลับ‘พท.’ตั้งรัฐบาล?

พลิกตำนานทุ่งดอนเมือง แม่ทัพฟ้าคนใหม่ กลางดงข่าวลือ จับตา ‘บิ๊กบี้’ วัดพลัง ‘คอแดง-อาร์มดำ’ จัดทัพ ทบ.แม่ทัพ 1

วิธีการตั้งรัฐบาล ตามที่ประชาชนต้องการ โดย มุกดา สุวรรณชาติ

‘คนเขียนบทกำหนดชัด’ต้องกำจัดก้าวไกลให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประเมินการเมืองไทย ผ่านสายตา‘พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร’อดีตเลขาฯ สมช. โดย เดชพิชญ์ แสงเพ็ชร

คุณค่าและราคาของคำว่า ‘พรรคฝ่ายประชาธิปไตย’ โดย สมชัย ศรีสุทธิยากร

ภาคธุรกิจอึดอัด ตั้งรัฐบาลยืดเยื้อกว่าที่คิด หวั่นลงทุนสะดุด งบฯ รัฐชะงัก โดย ศัลยา ประชาชาติ

‘การบอยคอต’ธุรกิจสว. ในฐานะปฏิบัติการไม่ใช้ความรุนแรง โดย อุเชนทร์ เชียงแสน

ชุลมุนอุ้มดีเซล สะเทือน เบนซิน มหากาพย์การตลาด(ไม่)เป็นธรรม!!

มหาวิทยาลัย ส่งสัญญาณ… ถึงขั้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ของงบวิจัยเพิ่ม-ปลดล็อกระเบียบ

ชัยชนะของตุลาลาการธิปไตย บนเส้นทางการเมืองที่เปราะบาง โดย สุรชาติ บำรุงสุข

อัญเจียแขมร์ : ฟุนซินเปก-โลกใบใหญ่ ในมือ‘องค์จักราวุธ’ โดย อภิญญา ตะวันออก

จดหมายเหตุ จาก ‘ส่วนตัว’ สู่ ‘ส่วนรวม’ โดย ธงทอง จันทรางศุ

เผยแสดง ปรากฏของสังคมศาสตร์ปริทัศน์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ทำขวัญนาค ยกย่อง ‘แม่’ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

ผ่องศรี วรนุช กับ ‘การเตรียมการ’ ในวันที่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า

ปิดเล่มด้วย ‘ของดีมีอยู่’ โดย ปราปต์ บุนปาน ร่ายเรื่อยๆ ว่าด้วยความสัมพันธ์ ‘เพื่อน-บ้าน-ความเสื่อมถอย’

มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับล่าสุด วางสงบนิ่งอย่างท้าทาย รออยู่บนแผงหนังสือ ใกล้บ้านแล้ว

ราคา 60 บาทเหมียนเดิม!!

วันที่ 28 ก.ค. บีบีซีรายงานว่า คณะนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าเดือนกรกฎาคมของปีนี้จะขึ้นแท่นเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลก และทุบสถิติเก่าเมื่อปี 2562 เนื่องจากทั่วโลกยังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนที่รุนแรงและยาวนาน โดยนักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก

ขณะที่นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าวว่าโลกกำลังเข้าสู่ “ยุคโลกเดือด” ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่าเดือนก.ค. อาจเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบ 120,000 ปีที่ผ่านมา และไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่เดือนก.ค.ปีนี้จะทำลายสถิติของเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อบ่งชี้มากมายว่าโลกกำลังมีระดับความร้อนที่สูงกว่ามาก โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ค.2566 กลายเป็นวันที่โลกร้อนที่สุด และจากข้อมูลของศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโคเปอร์นิคัสแห่งสหภาพยุโรป (C3S) พบว่า 23 วันที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ก็เกิดขึ้นทั้งหมดในเดือนนี้



Gypsy Book Fest

เทศกาลหนังสือเพื่อเสรีภาพ

เ ตรียมสร้างสีสัน เติมความคึกคัก ปลุกชีวิตชีวาให้แก่วงการสิ่งพิมพ์ในงานหนังสือน้องใหม่ “Gypsy Book Fest” จัดโดยสำนักพิมพ์ยิปซีร่วมกับ Book Festival

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เทศกาลหนังสือเพื่อเสรีภาพ” เปรียบเสมือนพื้นที่อิสระของเหล่าเสรีชนผู้ต้องการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ผ่านหนังสือ ดนตรี ศิลปะ และผู้คน

มีสำนักพิมพ์นับร้อยแห่งที่จะมาออกบูธกันอย่างคึกคัก พร้อมขนคาราวานหนังสือหลากหลายแนว ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ฮาวทู วรรณกรรมไทย วรรณกรรมแปล หนังสือเด็กและเยาวชน นิยายวาย การ์ตูนคอมิก ไลต์โนเวล หนังสือต่างประเทศ หนังสือมือสอง รวมถึงเเบบเรียน สื่อการศึกษา และของเล่นเสริมทักษะ

นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์สุดพิเศษที่ทำให้ Gypsy Book Fest เป็นมากกว่ามหกรรมหนังสือทั่วไป คือธีมงานที่มาในรูปแบบ Book Fair & Art Festival

บรรยากาศเปี่ยมด้วยสีสันสดใส ไอเดียสร้างสรรค์ และอิสรเสรีในการแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นร้านขายสินค้าแฮนด์เมดและของที่ระลึก อาหารอร่อยๆ จากสตรีตฟู้ด เวทีเสวนากับนักเขียนนักแปลชื่อดัง บุ๊กคลับรีวิวหนังสือเล่มโปรด เวิร์กช็อปดีไอวายเย็บปักถักร้อย ล้อมวงเล่นบอร์ดเกม

ขบวนพาเหรดของเหล่าแฟชั่นนิสต้า ชมนิทรรศการศิลปะ ฟังดนตรีสดจากศิลปินอินดี้ รวมถึง Kid Zone กิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ

ร่วมปลดปล่อยอิสระทางความคิด โบยบินไปในบรรยากาศแห่งเสรีภาพได้ที่งานมหกรรมหนังสือ Gypsy Book Fest ตลอดระยะ 10 วันเต็ม

พบกันตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-21.00 น.

ณ บริเวณชั้น G บูธ F9 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ)

บรรดาหนอนหนังสือทั้งหลาย ห้ามพลาด!!!

ผู้สื่อข่าวหรรษา

