ทําหัวใจพองฟู กับการพบกันครั้งแรกระหว่างหนุ่มฮอต ‘อันฮโยซอบ’ (Ahn Hyo Seop) และเหล่า “PAULJJACK” ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) ในงานแฟนมีตติ้ง 2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR <THE PRESENT SHOW in BANGKOK> “here and now” วันก่อน ที่บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว โดยผู้จัดเฟโอห์ แท็กทีมต้นสังกัดเกาหลี The Present Company

เปิดฉากด้วยบรรยากาศสบายๆ ‘อันฮโยซอบ’ เสิร์ฟเพลง I’m your man โดยมี ‘ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์’ ทำหน้าพิธีกร และ ‘เจเบบี้ฟู้ด’ (ศิรส มหาวัฒนอังกูร) รับหน้าที่ล่าม ก่อนชวนพระเอกหนุ่มกล่าวทักทายและพูดคุยกับแฟนๆ

โดยฮโยซอบเผยที่มาชื่องาน “here and now” ที่เขาตั้งเองว่า เป็นเหมือนคติประจำตัว เลยอยากให้ทุกคนมามีความสุขตอนนี้ เวลานี้ที่นี่

ส่วนชื่อแฟนคลับ PAULJJACK เขาบอกว่า “ผมตั้งขึ้นในงานแฟนมีตติ้งที่เกาหลี ที่ผ่านมา คำว่า ‘พอล’ มาจากชื่อภาษาอังกฤษของผม บวกกับคำว่า ‘จัก’ ที่มาจากคำว่า ‘จักกุง’ ภาษาเกาหลีแปลว่าคู่หู พอแปลรวมกัน พอลจัก ก็คือ ผม พอล เป็นคู่หูกับทุกคนไงครับ”

ประเดิมช่วงแรก Happy Hour เจาะลึกตัวตนอันฮโยซอบที่คัดเลือกคำถามจากแฟนๆ ช่วงที่สอง Shooting Time พูดคุยถึงผลงานการแสดงของเขาที่แฟนชาวไทยชอบมากที่สุด ผลโหวตอันดับหนึ่งได้แก่ Business Proposal อันดับสอง Dr. Romantic 3 และอันดับสาม Lovers of the Red Sky

หลังพูดคุยถึงผลงานการแสดงแล้ว เจ้าตัวมี VCR ที่พาแฟนๆ ไปขับรถเล่นที่ถนน โซวอลที่เขาชอบไป เขาเล่าด้วยว่า การเตรียมแฟนมีตติ้งครั้งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนจะได้ เดบิวต์ เขาชอบดนตรีตั้งแต่เด็ก ชอบเต้น ชอบร้องเพลง เลยทำให้ยังมีความรู้สึกค้างคากับจุดนั้นอยู่เยอะ โอกาสครั้งนี้เหมือนเป็นจุดที่ทำให้เริ่มต้นอีกครั้ง

นอกจากนี้ ฮโยซอบยังตอบคำถามที่ว่าแฟนๆ มีความหมายอย่างไรกับเขาว่า “แฟนๆ เป็นเหมือนต้นไม้ที่ให้อะไรเราโดยไม่หวังผลตอบแทน ให้พลังงานแสนอบอุ่นไม่มีที่สิ้นสุด ผ่านรากต้นไม้ที่เรียกว่าความรัก”

คลื่นความฮอตก่อตัว อันฮโยซอบกลับออกมาด้วยลุกส์ใหม่ ระเบิดความเท่อย่างมีพลังด้วยการเต้นเพลง Let Me (Tone Stith) และ Vibe (Taeyang) ต่อกันที่ช่วงเวลาของ PAULJJACK MISSION จากนั้นเขาได้เปิดใจขอบคุณแฟนๆ บอกเป็นเหมือนความฝัน และยืนยันจะมาเมืองไทยอีก ก่อนส่งท้ายด้วยเพลง Still with you

แฟนๆ ไม่ปล่อยจบง่ายๆ ช่วงอังกอร์ ฮโยซอบเดินลงมา แฟนๆ ทำโปรเจ็กต์ข้อความที่อัดแน่นด้วยความรักพร้อมชูป้ายภาษาเกาหลีที่แปลว่า “ดวงดาวของพวกเรา อันฮโยซอบ” ทำเอาเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ฮโยซอบสมนาคุณแฟนๆ ทั้งร้องและเล่นเปียโนอีกหลายเพลง

ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรม HI-BYE ที่เขายืนส่งทุกคนกลับบ้านด้วยตัวเองอย่างอบอุ่น