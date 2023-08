แก้วที่สองเพียง 12 บาท

คุณแม่ต้องปลื้มกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม เติมความสดชื่นที่พันธุ์ไทย พร้อมรับดีลสุดพิเศษ เมื่อซื้อเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นเมนูใดก็ได้ในราคาปกติ รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มแก้วที่ 2 ในราคาเพียง 12 บาท สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก PT Max Card (สมัครฟรีที่ร้าน) เฉพาะวันที่ 12 ส.ค. จำกัด 10,000 แก้ว ตลอดแคมเปญ ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น สาขาท่าอากาศยาน และบริการจัดส่งถึงบ้าน

แทนความรัก

โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เชิญมอบของขวัญแทนความรักแด่คุณแม่ด้วย “มื้อพิเศษแทนรัก” กับเซ็ตเมนูวันแม่ ที่ห้องอาหารซิน เทียน ตี้ แพ็กเกจ เซ็ตอิ่มเอม (เซ็ตเมนู A) สำหรับ 10 ท่าน 11,364 บาทสุทธิ แพ็กเกจ เซ็ตอบอุ่น (เซ็ตเมนู B) 10 ท่าน 20,950 บาท รวมชาจีนและชาเก๊กฮวย วันที่ 11-13 ส.ค. มื้อกลางวัน 11.30-14.30 น. มื้อค่ำ 18.00-22.30 น. โทร.0-2632-9000

มา 4 จ่าย 3 ท่าน

โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เชิญร่วมฉลองวันแม่ 12-14 ส.ค. เมื่อมาทานเมนู All You Can Eat รับโปรโมชั่นพิเศษมา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน อิ่มไม่อั้นกับอาหารไทยร่วมสมัยและอาหารตะวันตกรสเลิศตลอด 90 นาที เพียง 890 บาทสุทธิต่อท่าน ระหว่างเที่ยง-14.30 น. หรือ 17.00-21.30 น. และสามารถเลือกรับประทานเมนูพรีเมียม 1,490 บาทสุทธิ ต่อท่าน โทร.0-2079-7555 ต่อ 4513

มื้ออาหารสุดพิเศษ

โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เชิญลูกๆ พาคุณแม่มาลิ้มรสมื้ออาหารสุดพิเศษ ที่ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติโกจิ คิทเช่น+บาร์ เพียง 2,600++ บาทต่อท่าน มื้อกลางวัน 12 ส.ค.เท่านั้น, ห้องอาหารจีนพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ รังสรรค์ 8 เมนูวันแม่ อาทิ ซุปรังนกไก่สับ 2,200++ ซุปสามกษัตริย์ 888++ บริการ 11-13 ส.ค. เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.00 น. โทร.0-2059-5999

รสมือแม่

ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม โรงแรมวอล ดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ นำแรงบันดาลใจของอาหารจาก “รสมือแม่” มารังสรรค์เป็นเมนูอาหารไทยแบบร่วมสมัย เสิร์ฟแบบจานเดี่ยวในสุดสัปดาห์วันแม่ 12-14 ส.ค. อาทิ เมี่ยงแก้มปลาบุรีเผาเสิร์ฟพร้อมเส้นหมี่และผักสด, ใบเหลียงผัดมันปู และแกงมัสมั่นโบราณเป็ด จานละ 280-1,200++ บาท มื้อกลางวัน 11.30-14.30 น. มื้อค่ำ 17.30-21.30 น. โทร.0-2846-8888

ฉลองวันแม่

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เชิญฉลองวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. คุณแม่รับขนม โมจิและทานบุฟเฟต์ฟรี ทั้งมื้อกลางวัน-มื้อเย็น เมื่อมา 4 ท่านขึ้นไป (รวมคุณแม่) ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อป จัดเต็มเมนูขึ้นชื่อ ซีฟู้ด น้ำอัดลม บุฟเฟต์ท่านละ 1,299 บาทถ้วน หรือห้องอาหารจีนหยก เซ็ตอาหารจีนสูตรกวางตุ้ง 5,999++ บาท/4 ท่าน 10,999++ บาท/8 ท่าน รวม ชาจีน-เก๊กฮวย ฟรีเมนูพระกระโดดกำแพง (2,000 บาท) โทร.0-2276-4567