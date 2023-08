ใกล้ถึงวันมงฯ ลงกันแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023

ก่อนจะไปชมการประกวดรอบพรีลิมมินารีในวันที่ 18 ส.ค. และยลความงามในรอบชุดประจำชาติวันที่ 19 ส.ค.

กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ร่วมกับเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จัดการประกวด “ควีน ออฟ เท็กซ์ไทล์” เฟ้นหาสาวงามที่นำเสนออัตลักษณ์สร้างสรรค์ผ่านผลงานชุดผ้าไหมไทยได้อย่างสง่างามและสมบูรณ์แบบ จากการร่วมมือและระดมความคิดของ 53 สาวงาม ผู้เข้าประกวดและทีมจังหวัด นำเสนอความงามอันวิจิตรผ่านชุดราตรีที่สวมใส่ โดย 12 สาวงามที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเดินโชว์ความงามของผ้าไหมไทยในรอบฟินาเล่ ขณะที่ แจ๊สซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ MUT 20 แม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลขวัญใจ MCARD จากความงามของเดรสยาวผ้าไหมมัดหมี่ทอมือลายดอกแก้วสีชมพูช็อกกิ้งพิงก์ตัดต่อลายเข้ากับผ้าไหมพื้นถิ่น

แฟนนางงามหรือผู้ที่สนใจสามารถชมความงามของชุดผ้าไหมไทยที่ 53 สาวงามสวมใส่ได้ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

ก่อนหน้านี้ แบรนด์จิวเวลรี่ระดับโลก “โมอาว็าด” เปิดตัวมงกุฎ “Light of Glory” แสงแห่งความงามและพลังสร้างสรรค์เชิงบวก ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิด “ผู้อยู่ท่ามกลางแสงไฟ รับฟัง และมีโอกาสสร้างพลังเชิงบวกต่อสังคม” ซึ่งควรคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ที่มีสิทธิ์ จะครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่านี้ เพื่อแสดงคุณค่าแห่งความงามที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืน เสมือนแสงเรืองรองแห่งความหวัง โดยมี เฟรด โมอาว็าด ทายาทรุ่นที่ 4 ของโมอาว็าด ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 และสาวงามผู้ข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ร่วมงาน

“Light of Glory” โดดเด่นด้วย Yellow Beryl หรือ แร่เบริล สีเหลืองที่ส่องประกายแทนความหวัง รายล้อมด้วยดวงดาวระยิบระยับ หรืออัญมณีกว่า 1,200 ชิ้น เจียระไนโดยช่างมืออาชีพ ใช้เวลาสร้างสรรค์นานกว่า 3 เดือน

เฟรด โมอาว็าด กล่าวว่า “เราเชื่อว่า มงกุฎนี้ไม่ได้นำเสนอเพียงความสวยงาม แต่ตอกย้ำความรับผิดชอบที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วย”

มงกุฎสำหรับผู้ชนะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 นี้เป็นมงกุฎล่าสุดที่สร้างสรรค์โดยโมอาว็าด ต่อเนื่องมาจากซีรีส์ Power of Authenticity เพื่อสะท้อนธีมหลักในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ประเทศไทย เมื่อปี 2020 “Real U, Real Universe” ควบคู่ไปกับการเฉลิมฉลองมรดกแห่งวัฒนธรรมไทยอันสูงส่ง ด้วยการเลือก ใช้อัญมณีสีแดง ขาว และน้ำเงิน สำหรับแต่ละการประกวด มงกุฎออกแบบเพื่อสื่อสารผ่านรูปทรงและการเลือกใช้อัญมณี ตั้งแต่ซีรีส์ Power of Authenticity ตามมาด้วย Flame of Passion ที่มีส่วนประกอบของบุษราคัม โทพาซและเพชร เพื่อสื่อสารถึงพลังของแพชชันที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ได้

สำหรับคอนเซ็ปต์มงกุฎปี 2022 โมอาว็าดออกแบบมงกุฎ Power of Resilience ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการขับเคลื่อนของคนไทย โดยมีเพริดอต อัญมณีสีเขียว เป็นตัวแทน สื่อถึงการเติบโตและ เริ่มต้นใหม่ ขณะที่โทพาซและเพชรถูกเลือกมาใช้เพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์

ในปี 2023 ความร่วมมือระหว่างโมอาว็าดและกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการเปิดตัวโครงการประกวดคลิปวิดีโอ Voice for Change เป็นการร่วมมือกันระหว่างโมอาว็าด, CI Talks และมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เพื่อรณรงค์ให้ผู้เข้าประกวดส่งเสียงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม คลิปวิดีโอทั้ง 20 ผลงาน ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับรางวัลพิเศษ และมีเพียง 3 อันดับแรกเท่านั้นที่จะนำไปสร้างเป็นคลิปวิดีโอเต็มรูปแบบพร้อมคว้าเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

สาวงามคนใดจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 พร้อมครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่า “Light of Glory” ติดตามชมการประกวดรอบตัดสิน วันที่ 20 ส.ค.นี้ ที่เอ็มซีซี ฮออล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน