จบไปแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวง THREE MAN DOWN ใน “THE CONCERT APPLICATION PRESENTS THREE MAN DOWN LIVE AT IMPACT ARENA 2023” เมื่อวันก่อน ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี การันตีความสนุกจาก GMM SHOW โดยทีม Gayray ร่วมกับวง THREE MAN DOWN เรียบเรียงโชว์และจัดเต็มทุกซีน สร้างความสนุกประทับใจ รอยยิ้มเสียงหัวเราะ และน้ำตาตลอด 3 ชั่วโมง

วง THREE MAN DOWN นำโดยหนุ่มกิตนักร้องนำ เปิดตัวด้วยเพลงเศร้าสุดฮิต ปล่อยให้เวลา ที่เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่ม ต่อด้วยเพลงอกหักโดนใจ ตอนไม่ได้เจอ, ผ่านตา, หมดไอจี, ไม่อยากชิน, วันเกิดฉันปีนี้, ความรักทำให้คนตาบอด

แถมยังได้ MAIYARAP และ URBOYTJ โดดขึ้นเวที คว้าไมค์ร่วมแร็พในเพลง เก็บไว้ในใจไม่พอ, น้อง, Super Saiya ให้แฟนๆ กระโดดโยกเต้นและร้องตะโกนตาม จากนั้นถึงเวลาเพลงช้าที่ทำเวอร์ชั่นใหม่ อยากฟัง, ทีมรอเธอ, เดาไม่เก่ง ที่กิตโชว์สเต็ปแดนซ์กับแดนเซอร์ และโซโล่กีตาร์สุดมันส์ให้เห็นกันในเพลง เลือกคนที่เขารักเรา แต่ยังไม่ทันได้พักคอ หนุ่มกิตก็สาดเพลงที่ฟังแล้วจุกอกมาให้ชาวเมืองร่วมร้องต่อเนื่อง ไม่อยากให้เธอไม่สบาย, เด็กเกินไป, ไปเถอะเธอ, เปิดตัวเขา

และมาถึงซีนเซอร์ไพรส์พิเศษ ‘โอม’ กิจฏิเมธ ชาญพานิช อดีตมือเบสวง THREE MAN DOWN ขึ้นร่วมแจมในเพลง ข้างกัน สร้างความประทับใจให้แฟนเพลงที่ต่างรอลุ้นโอมให้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ด้วยกัน จนกลายเป็นโมเมนต์สุดโรแมนติก

เดินทางสู่โชว์ช่วงท้ายคอนเสิร์ต มีการ์ตูน Animation เป็นตัวแทนวงขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน จากนั้นก็ไปต่อกับเพลงอกหักตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ผิดหวัง คนใหม่, ไหนบอกเลิกแล้ว, เมา ก่อนที่ กิตจะออกมาโซโล่เปียโนสร้างอารมณ์เหงาไปกับเพลง ฝนตกไหม ต่อด้วย Time Zone, ฝันถึงแฟนเก่า จนมาถึงเพลงที่สะกดคนฟัง สุดทาง, ไม่เคยมีดาวในเมืองใหญ่, คุยคนเดียวเก่ง, วิธีไม่เสียใจ และปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลงรักสุดฮิต ถ้าเธอรักฉันจริง ทำแฟนเพลงอิน ร้องตามสนั่นฮอลล์

ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของวง THREE MAN DOWN ที่ผสมทุกความรู้สึกลงตัวตั้งแต่วินาทีแรกจนจบโชว์ จัดเต็มทุกความมันส์และสาดพลังใส่จนสุด เพื่อสร้างโมเมนต์ดีๆ ให้เหล่าแฟนเพลงที่ได้มาร่วมงานอิ่มเอมใจ