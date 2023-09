น.ส.ธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานจัดซื้อกลาง บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) กล่าวว่า ซีพีเอฟเดินหน้าโครงการ “Partner to Grow…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ซึ่งเน้นช่วยกลุ่ม SMEs เป็นลำดับแรก ภายใต้โครงการ SMEs PLUS นำศักยภาพขององค์กรมาช่วยปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs มีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซีพีเอฟตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้ จะมีคู่ค้า SMEs กว่า 500 รายเข้าร่วมโครงการ SMEs PLUS